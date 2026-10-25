హైదరాబాద్ ఓఆర్ఆర్పై త్వరలో ఏఐ నిఘా కెమెరాలు - ట్రాఫిక్, వ్యర్థాల నియంత్రణే లక్ష్యంగా ఏర్పాట్లు
AI Cameras At ORR : హెచ్ఎండీఏ ఆధ్వర్యంలోని గ్రోత్ కారిడార్ లిమిటెడ్ ఈ ఏఐ కెమెరాల ప్రణాళికను సిద్ధం చేసింది. మరికొన్ని రోజుల్లో దీనిని అందుబాటులోకి తీసుకురానున్నారు.
Published : October 25, 2026 at 8:42 PM IST
AI Cameras At Hyderabad ORR : హైదరాబాద్ నగరం చుట్టూ ఉన్న ఔటర్ రింగ్ రోడ్ (ఓఆర్ఆర్), సర్వీసు రోడ్ల వెంట తరచూ చెత్తను పారేస్తూ ఉంటారు. దీనిని అరికట్టేందుకు హెచ్ఎండీఏ ఆధ్వర్యంలోని గ్రోత్ కారిడార్ లిమిటెడ్ ఒక ప్రణాళికను రూపొందించింది. నిర్మాణ వ్యర్థాలు, చెత్త వేయకుండా కట్టడి చేసేందుకు ఏఐ - ఆధారిత కెమెరాలను ఏర్పాటు చేయనున్నారు. దీని ద్వారా అక్రమంగా వ్యర్థాలను పారబోసే వాహనాలను ఆటోమేటిక్గా గుర్తించి, వాటి లైసెన్స్ ప్లేట్ నంబర్లను నమోదు చేస్తుంది. అలా చెత్త వేసిన వారికి భారీ జరిమానాలు విధించనున్నారు.
అండర్పాస్లే లక్ష్యంగా
అంతేకాకుండా ఓ కమాండ్ కంట్రోల్ సెంటర్ ఆ ప్రాంతాన్ని పర్యవేక్షిస్తుంది. దీనిద్వారా వ్యర్థాలను వేస్తున్న వాహనాలపై తక్షణ చర్యలు తీసుకొనే వీలుంటుంది. ప్రస్తుతం అండర్పాస్ల సమీపంలో జనసంచారం తక్కువగా ఉంటుంది. ఈ ప్రాంతాలలో రాత్రిపూట లారీలు, ట్రక్కులతో వచ్చి తరచూ వ్యర్థాలను పారేస్తున్నారు. గచ్చిబౌలి - నానక్రామ్గూడ, పెద్దఅంబర్పేట్ - బాటసింగారం, పటాన్చెరు - శంకర్పల్లి, అలాగే మేడ్చల్ - షమీర్పేట్ మార్గాలలో ఈ సమస్య అధికంగా ఉంది.
మల్టీ-వయోలేషన్ డిటెక్షన్ సిస్టమ్
ఔటర్ రింగ్ రోడ్డుపై ట్రాఫిక్ను నిర్వహించడానికి సైబరాబాద్ పోలీసులు, హెచ్ఎండీఏ సహకారంతో ఏఐ ఆధారిత 'మల్టీ - వయోలేషన్ డిటెక్షన్ సిస్టమ్'ను ప్రవేశపెడుతున్నారు. తరచుగా ప్రమాదాలు, ట్రాఫిక్ ఉల్లంఘనలు జరిగే 14 ప్రాంతాలను కవర్ చేస్తూ, శంషాబాద్ నుంచి మేడ్చల్ వరకు 70 కిలోమీటర్ల మేర ఈ కెమెరాలను ఏర్పాటు చేశారు. ఉల్లంఘనలను గుర్తించి, పరిష్కరించగల సామర్థ్యం ఈ కెమెరాల ముఖ్య లక్షణం. రియల్ టైంలో ఈ-చలాన్లను జారీ చేయడాన్ని సులభతరం చేయడానికి ఉపయోగపడుతుంది.
నాలుగు కెమెరాలు ఏర్పాటు
ప్రస్తుతం ఈ వ్యవస్థను బంజారా హిల్స్లోని పోలీస్ కమాండ్ కంట్రోల్ సెంటర్తోపాటు సైబరాబాద్ కమిషనరేట్తో అనుసంధానించారు. ఓ ప్రదేశంలో రోడ్డుకు ఇరువైపులా నాలుగు కెమెరాలను ఏర్పాటు చేస్తారు. ప్రతి కెమెరా 16 రకాల సంఘటనలు లేదా ఉల్లంఘనలను గుర్తించగల సామర్థ్యాన్ని కలిగి ఉంటుంది. అక్రమ వ్యర్థాల డంపింగ్ ఎక్కువగా జరిగే ప్రాంతాలలో, సర్వీస్ రోడ్ల వెంట అలాగే ఇతర వ్యూహాత్మక ప్రదేశాలలో ఇలాంటి కెమెరాలను ఏర్పాటు చేయనున్నారు.
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