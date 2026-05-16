సైబర్ సెక్యూరిటీ, అడ్వాన్స్డ్ ఏఐలో శిక్షణ - టాప్ కంపెనీల్లో ఇంజినీరింగ్ విద్యార్థుల కొలువులు
రూ.48 లక్షల ప్యాకేజీతో అమెజాన్కు జస్వంతి ఎంపిక - మూడో ఏడాదిలోనే ప్రముఖ కంపెనీల్లో ఇంటర్న్షిప్లు - నెలకు రూ. లక్ష స్టైఫండ్ తీసుకుంటున్న యువ ఇంజినీర్లు
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : May 16, 2026 at 3:03 PM IST
VR Siddhartha Students Secure Rs48 Lakh Amazon Offers: సాధన ఉంటే సాధ్యం కానిది లేదని నిరూపిస్తున్నారు ఆ విద్యార్థులు. ఏఐ రాకతో సాఫ్ట్వేర్ ఉద్యోగాలు పోతున్నాయన్న తరుణంలో కూడా ఏడాదికి రూ.48లక్షల ప్యాకేజీకి ఎంపికయ్యారు. అమెజాన్, జేపీ మోర్గాన్ లాంటి అగ్ర కంపెనీల్లో అత్యున్నత వేతనాలతో కొలువులు సాధించారు వీఆర్ సిద్ధార్థ ఇంజినీరింగ్ కాలేజీకి చెందిన విద్యార్థులు. అసలు ఏఐ భయాల మధ్య వీరు ఇంతటి భారీ ప్యాకేజీలను ఎలా సాధించారు? గ్లోబల్ కంపెనీలను మెప్పించిన విషయాలేంటి ఈ కథనంలో చూసేయండి.
ప్రత్యేక శిక్షణ: కృత్రిమ మేధ ఇప్పుడు ప్రపంచ సాఫ్ట్వేర్ రంగాన్ని శాసిస్తోంది. ఒకవైపు ఉద్యోగాల కోతపై ఆందోళనలు వ్యక్తమవుతుంటే మరోవైపు నైపుణ్యం ఉంటే ఆకాశమే హద్దు అని చాటుతున్నారు వీఆర్ సిద్ధార్థ యూనివర్సిటీ ఇంజినీరింగ్ విద్యార్థులు. అమెజాన్ వంటి గ్లోబల్ కంపెనీలో ఏకంగా ఏడాదికి 48 లక్షల రూపాయల ప్యాకేజీని సాధించి అందరినీ ఆశ్చర్యపరుస్తున్నారు. చదువుకే పరిమితం కాకుండా మార్కెట్ అవసరాలను మెరుగుపర్చుకోవడం ద్వారా ఈ విజయం సాధ్యమైంది. రెగ్యులర్ సిలబస్తో పాటు రోజుకు అదనంగా 2 గంటల పాటు కోడింగ్, ఏఐ, సైబర్ సెక్యూరిటీ అంశాలపై ప్రత్యేక శిక్షణ పొందారీ విద్యార్థులు. ఫలితంగా మూడో ఏడాదిలోనే ప్రముఖ కంపెనీల్లో ఇంటర్న్షిప్లకు ఎంపికయ్యారు. నెలకు లక్ష రూపాయల స్టైఫండ్ తీసుకుంటూనే తమ ప్రతిభతో అదే సంస్థల్లో శాశ్వత ఉద్యోగాలను ఖరారు చేసుకున్నారు.
'వీఆర్ సిద్ధార్థ యూనివర్సిటీ ఇంజినీరింగ్ కాలేజ్లో కేవలం పుస్తకాలకే పరిమితం కాకుండా కొత్తగా వస్తున్న అన్ని టెక్నిక్స్ నేర్పిస్తారు. కాలేజీలో చదువుతున్న రెండో ఏడాదిలోనే మమ్మల్ని ఇంటెన్షిప్కి యాడ్ చేశారు. ఇండస్ట్రీ లెవల్ స్కిల్స్ నేర్పించారు. రకరకాల ప్రాజెక్టులు, హకథాన్లకు సన్నద్ధం చేశారు. వాటి వల్ల అన్నింటిలో మంచి పరిజ్ఞానం పొందాం. కమ్యూనికేషన్పై కూడా మంచి పట్టు సాధించగలిగాం.' -ఉద్యోగం పొందిన యువతీయువకులు
అడ్వాన్స్డ్ అంశాల్లో రాణిస్తేనే ప్రాధాన్యత: సాంకేతిక నైపుణ్యంతో పాటు కమ్యూనికేషన్ స్కిల్స్పై పట్టు సాధించడం వీరి మరో ప్లస్ పాయింట్. కాలేజీ యాజమాన్యం ఎప్పటికప్పుడు కంపెనీ ప్రతినిధులతో సంప్రదింపులు జరుపుతూ మారుతున్న టెక్నాలజీపై విద్యార్థులకు అవగాహన కల్పించింది. ముఖ్యంగా ఇంటర్వ్యూ భయం పోగొట్టేలా చేసిన శిక్షణతో భారీ ప్యాకేజీలను సొంతం చేసుకున్నారు. కేవలం కోడింగ్ తెలిస్తే సరిపోదని ఏఐ, సైబర్ సెక్యూరిటీ వంటి అడ్వాన్స్డ్ అంశాల్లో రాణిస్తేనే ప్రాధాన్యత ఉంటుందని అంటున్నారీ యువ ఇంజినీర్లు.
మారుతున్న కాలానికి అనుగుణంగా సాంకేతికతను అందిపుచ్చుకుంటే ఏఐ భయాలున్నా వెనకడుగు వేయాల్సిన అవసరం ఉండదని అంటున్నారీ విద్యార్థులు. కష్టపడే తత్వం, నిరంతర కృషి ఉంటే ఏ కంపెనీనైనా ఉద్యోగాలు పొందవచ్చని చెబుతున్నారు. ఏఐ వల్ల ఉద్యోగాలు పోతాయన్నది కేవలం అపోహ మాత్రమేనని ఆ సాంకేతికతను అందిపుచ్చుకుంటే అవకాశాలు వెతుక్కుంటూ వస్తాయని నిరూపించారు వీఆర్ సిద్ధార్థ విద్యార్థులు.
