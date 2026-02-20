ETV Bharat / state

YUVA : అంధుల చేతిలో ఈ స్టిక్ ఉంటే ఇక ఎవరి సాయం అక్కరలేదు!

వాయిస్‌ కమాండ్స్‌ ద్వారా సులభంగా ఆపరేట్​ చేసే స్మార్ట్​ స్టిక్ - ఎలాంటి అవాంతరాలున్నా సెన్సర్లతో వెంటనే అలర్ట్‌ చేసే సౌకర్యం - ఏఐ పవర్డ్‌ స్టిక్‌ని రూపొందించిన క్వాడ్రిక్ ఐటీ సంస్థ

Smart Stick For Blind
Smart Stick For Blind (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Telangana Team

Published : February 20, 2026 at 6:56 PM IST

|

Updated : February 20, 2026 at 7:26 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

Smart Stick For Blind : అంధులకు రోజువారీ జీవితం ఎంత కష్టంగా ఉంటుందో అందరికీ తెలిసిందే. స్టిక్‌ పట్టుకుని ఎటు వెళ్లినా ముందు ఏముందో తెలియని పరిస్థితి. ఏ ముప్పు ఉంటుందో అంచనా వేయడమూ కష్టమే. అలాంటి కష్టాలకు చెక్‌ పెట్టేలా ఏఐ పవర్డ్‌ స్టిక్‌ను తీసుకొచ్చింది క్వాడ్రిక్‌ ఐటీ సంస్థ. సెన్సర్ల సాయంతో పనిచేసే ఈ స్టిక్‌ దారిలో ఎలాంటి అవాంతరాలున్నా, ఎమర్జెన్సీ పరిస్థితులున్నా వెంటనే అలర్ట్‌ చేస్తుంది.

సెల్ఫ్​డ్రైవింగ్​ కార్ల తయారీకి ఉపయోగించిన సాంకేతిక పరిజ్ఞానాన్నే ఇందులోనూ వినియోగించామని క్వాడ్రిక్ ఐటీ సంస్థ డైరెక్టర్‌ ప్రీతమ్‌ తెలిపారు. దీనిని సాధారణ ప్రజలకు మంచి ధరకు తీసుకురావాలనే ఉద్దేశంతో తమ సంస్థ తరఫున 'కేర్​ కేన్'​ అనే స్మార్ట్​ స్టిక్​ను రూపొందించామని వెల్లడించారు. బయో ఏసియా సదస్సులో 'కేర్​ కేన్'​ స్మార్ట్​ స్టిక్​ను ప్రదర్శనకు ఉంచారు. ఇది కేవలం ప్రోటోటైప్​ వెర్షన్ అని ప్రీతమ్​ అన్నారు​. దీనిలో రేడార్​ సెన్సార్​, కెమెరా సెన్సార్​, లైడార్ సెన్సార్స్​ ఉంటాయి.

"ఈ స్మార్ట్​ స్టిక్​ సాయంతో అంధులు నడుస్తూ వెళితే ఎదురుగా ఉండే గతుకులు, గుంతలు ఉన్నా గుర్తిస్తుంది. దారిలో వాహనాలు వేగంగా వస్తుంటే ఈ సమాచారాన్ని బ్లూటూత్​ సాయంతో చెవిలో చెబుతుంది. దీనితో పాటు ట్రాఫిక్​ సిగ్నళ్లను గుర్తించగలదు. త్వరలో దీనిలో గూగుల్​ మ్యాప్స్​ను ఇంటిగ్రేట్​ చేస్తున్నాం. దీంతో సాధారణ ప్రజల మాదిరిగానే అంధులు కూడా దీని సాయంతో నడవవచ్చు." - ప్రీతమ్‌, క్వాడ్రిక్ ఐటీ సంస్థ డైరెక్టర్‌

రియల్ టైమ్​లో సమాచారం : రాడార్​ సెన్సార్​ కొంతదూరంలో ఉండే వస్తువులనే గమనించగలుగుతుందని ప్రీతమ్​ తెలిపారు. కెమెరా సెన్సార్​ 20 అడుగుల దూరంలో ఉండే వస్తువులను చూస్తుందని చెప్పారు. ఈ డేటాను రియల్​టైమ్​లో సేవ్​ చేయగలిగితే అద్భుతాలు సృష్టించవచ్చన్నారు. ఇంటర్​నెట్ సాయం లేకుండా తక్కువ ఖర్చులో ప్రజలకు అందుబాటులో ఉండేలా దీనిని రూపొందించామన్నారు. దీనిలోని రాడార్​ దూరాన్ని లెక్కిస్తున్నంది. ఉదాహరణకు దారిలో రాయి ఉంటే నడుస్తున్న వ్యక్తికి వస్తువుకు మధ్య ఎంత దూరం, ఎత్తు ఉంది అనే విషయాన్ని ఇది లెక్కేస్తుంది. సమాచారం సరైనదేనా అని కెమెరా నిర్ధారిస్తుంది. రియల్ టైమ్​లో సమాచారాన్ని మీకు అందిస్తుందని ప్రీతమ్ వెల్లడించారు.

6 నెలల్లో మార్కెట్లోకి విడుదల : దీనిని తయారు చేసేందుకు ఆరు నెలలు శ్రమించామన్నారు. అయితే ఈ ప్రోటో టైప్​ను పది రోజుల్లో తయారు చేశమని, ఇంకో ఆరు నెలల్లో దీనిని మార్కెట్లో విడుదల చేసేందుకు సిద్ధంగా ఉన్నామని తయారుదారులు తెలిపారు.

చాట్​జీపీటీ కంటే సమర్థంగా : స్మార్ట్​ స్టిక్​ తయారు చేసిన క్వాడ్రిక్​ ఐటీ టెక్నాలజీ బేస్డ్​ సంస్థ ఇది ఏజెంటిక్​ మోడల్స్, ఏఐ మోడల్స్ పై పరిశోధనలు చేస్తుంది. దీనితో పాటు ఫైనాన్స్, మెడికల్​, ఫార్మాసూటికల్​కు సంబంధించిన టెక్నాలజీ కూడా తయారు చేస్తుంది. తాము బయోజంట్​ ఏజెంట్​ అనే మెడికల్​ లార్జ్ లాంగ్వేజ్​​ మోడల్​ను తయారు చేశారని ప్రీతమ్ వెల్లడించారు.​ ఇది చాట్​జీపీటీ తరహాలోనే ఫార్మా, మెడికల్ వారికి ఉపయోగపడే విధంగా దీనిని రూపొందించామని వెల్లడించారు. అయితే ఇది చాట్​జీపీటీ కంటే త్వరగా కచ్చితమైన సమాధానం ఇస్తుందని పేర్కొన్నారు. వీటికి సంబంధించిన డాక్యుమెంట్లను అప్​లోడ్ చేస్తే వారికి సరైన సమాధానాలు ఇస్తుందన్నారు. భవిష్యత్తులో దీనిని మరింత అప్​గ్రేడ్​ చేసే అవకాశాలు ఉన్నాయని, ఆ దశగా పరిశోధనలు కూడా జరుగుతున్నాయని ప్రతీమ్ వెల్లడించారు. ప్రస్తుతానికి ఈ స్మార్ట్ స్టిక్ ధర నిర్ణయించలేదని, అయితే వీలైనంత తక్కువ ధర ఉండేలా, సామాన్యులకు కూడా అందుబాటులో ఉండేలా దీని ధర నిర్ణయించేందుకు ప్రయత్నిస్తామన్నారు.

YUVA : మొబైల్ ద్వారా ఆపరేట్ చేయగలిగే డ్రోన్ - వివరాలు చాలా ఆసక్తికరం

YUVA : 66సార్లు విఫలం, చివరకు సఫలం - ఆక్సిజన్ ఇంజిన్​​ను తయారుచేసిన యువ ఇంజినీర్

Last Updated : February 20, 2026 at 7:26 PM IST

TAGGED:

అంధులకు ఉపయోగపడే స్మార్ట్​ స్టిక్​
SMART STICK FOR BLIND
AI POWRED STICK FOR BLIND TELUGU
SMART STICK IN BIO ASIA SUMMIT
SMART STICK FOR BLIND TELUGU

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.