YUVA : అంధుల చేతిలో ఈ స్టిక్ ఉంటే ఇక ఎవరి సాయం అక్కరలేదు!
వాయిస్ కమాండ్స్ ద్వారా సులభంగా ఆపరేట్ చేసే స్మార్ట్ స్టిక్ - ఎలాంటి అవాంతరాలున్నా సెన్సర్లతో వెంటనే అలర్ట్ చేసే సౌకర్యం - ఏఐ పవర్డ్ స్టిక్ని రూపొందించిన క్వాడ్రిక్ ఐటీ సంస్థ
Published : February 20, 2026 at 6:56 PM IST|
Updated : February 20, 2026 at 7:26 PM IST
Smart Stick For Blind : అంధులకు రోజువారీ జీవితం ఎంత కష్టంగా ఉంటుందో అందరికీ తెలిసిందే. స్టిక్ పట్టుకుని ఎటు వెళ్లినా ముందు ఏముందో తెలియని పరిస్థితి. ఏ ముప్పు ఉంటుందో అంచనా వేయడమూ కష్టమే. అలాంటి కష్టాలకు చెక్ పెట్టేలా ఏఐ పవర్డ్ స్టిక్ను తీసుకొచ్చింది క్వాడ్రిక్ ఐటీ సంస్థ. సెన్సర్ల సాయంతో పనిచేసే ఈ స్టిక్ దారిలో ఎలాంటి అవాంతరాలున్నా, ఎమర్జెన్సీ పరిస్థితులున్నా వెంటనే అలర్ట్ చేస్తుంది.
సెల్ఫ్డ్రైవింగ్ కార్ల తయారీకి ఉపయోగించిన సాంకేతిక పరిజ్ఞానాన్నే ఇందులోనూ వినియోగించామని క్వాడ్రిక్ ఐటీ సంస్థ డైరెక్టర్ ప్రీతమ్ తెలిపారు. దీనిని సాధారణ ప్రజలకు మంచి ధరకు తీసుకురావాలనే ఉద్దేశంతో తమ సంస్థ తరఫున 'కేర్ కేన్' అనే స్మార్ట్ స్టిక్ను రూపొందించామని వెల్లడించారు. బయో ఏసియా సదస్సులో 'కేర్ కేన్' స్మార్ట్ స్టిక్ను ప్రదర్శనకు ఉంచారు. ఇది కేవలం ప్రోటోటైప్ వెర్షన్ అని ప్రీతమ్ అన్నారు. దీనిలో రేడార్ సెన్సార్, కెమెరా సెన్సార్, లైడార్ సెన్సార్స్ ఉంటాయి.
"ఈ స్మార్ట్ స్టిక్ సాయంతో అంధులు నడుస్తూ వెళితే ఎదురుగా ఉండే గతుకులు, గుంతలు ఉన్నా గుర్తిస్తుంది. దారిలో వాహనాలు వేగంగా వస్తుంటే ఈ సమాచారాన్ని బ్లూటూత్ సాయంతో చెవిలో చెబుతుంది. దీనితో పాటు ట్రాఫిక్ సిగ్నళ్లను గుర్తించగలదు. త్వరలో దీనిలో గూగుల్ మ్యాప్స్ను ఇంటిగ్రేట్ చేస్తున్నాం. దీంతో సాధారణ ప్రజల మాదిరిగానే అంధులు కూడా దీని సాయంతో నడవవచ్చు." - ప్రీతమ్, క్వాడ్రిక్ ఐటీ సంస్థ డైరెక్టర్
రియల్ టైమ్లో సమాచారం : రాడార్ సెన్సార్ కొంతదూరంలో ఉండే వస్తువులనే గమనించగలుగుతుందని ప్రీతమ్ తెలిపారు. కెమెరా సెన్సార్ 20 అడుగుల దూరంలో ఉండే వస్తువులను చూస్తుందని చెప్పారు. ఈ డేటాను రియల్టైమ్లో సేవ్ చేయగలిగితే అద్భుతాలు సృష్టించవచ్చన్నారు. ఇంటర్నెట్ సాయం లేకుండా తక్కువ ఖర్చులో ప్రజలకు అందుబాటులో ఉండేలా దీనిని రూపొందించామన్నారు. దీనిలోని రాడార్ దూరాన్ని లెక్కిస్తున్నంది. ఉదాహరణకు దారిలో రాయి ఉంటే నడుస్తున్న వ్యక్తికి వస్తువుకు మధ్య ఎంత దూరం, ఎత్తు ఉంది అనే విషయాన్ని ఇది లెక్కేస్తుంది. సమాచారం సరైనదేనా అని కెమెరా నిర్ధారిస్తుంది. రియల్ టైమ్లో సమాచారాన్ని మీకు అందిస్తుందని ప్రీతమ్ వెల్లడించారు.
6 నెలల్లో మార్కెట్లోకి విడుదల : దీనిని తయారు చేసేందుకు ఆరు నెలలు శ్రమించామన్నారు. అయితే ఈ ప్రోటో టైప్ను పది రోజుల్లో తయారు చేశమని, ఇంకో ఆరు నెలల్లో దీనిని మార్కెట్లో విడుదల చేసేందుకు సిద్ధంగా ఉన్నామని తయారుదారులు తెలిపారు.
చాట్జీపీటీ కంటే సమర్థంగా : స్మార్ట్ స్టిక్ తయారు చేసిన క్వాడ్రిక్ ఐటీ టెక్నాలజీ బేస్డ్ సంస్థ ఇది ఏజెంటిక్ మోడల్స్, ఏఐ మోడల్స్ పై పరిశోధనలు చేస్తుంది. దీనితో పాటు ఫైనాన్స్, మెడికల్, ఫార్మాసూటికల్కు సంబంధించిన టెక్నాలజీ కూడా తయారు చేస్తుంది. తాము బయోజంట్ ఏజెంట్ అనే మెడికల్ లార్జ్ లాంగ్వేజ్ మోడల్ను తయారు చేశారని ప్రీతమ్ వెల్లడించారు. ఇది చాట్జీపీటీ తరహాలోనే ఫార్మా, మెడికల్ వారికి ఉపయోగపడే విధంగా దీనిని రూపొందించామని వెల్లడించారు. అయితే ఇది చాట్జీపీటీ కంటే త్వరగా కచ్చితమైన సమాధానం ఇస్తుందని పేర్కొన్నారు. వీటికి సంబంధించిన డాక్యుమెంట్లను అప్లోడ్ చేస్తే వారికి సరైన సమాధానాలు ఇస్తుందన్నారు. భవిష్యత్తులో దీనిని మరింత అప్గ్రేడ్ చేసే అవకాశాలు ఉన్నాయని, ఆ దశగా పరిశోధనలు కూడా జరుగుతున్నాయని ప్రతీమ్ వెల్లడించారు. ప్రస్తుతానికి ఈ స్మార్ట్ స్టిక్ ధర నిర్ణయించలేదని, అయితే వీలైనంత తక్కువ ధర ఉండేలా, సామాన్యులకు కూడా అందుబాటులో ఉండేలా దీని ధర నిర్ణయించేందుకు ప్రయత్నిస్తామన్నారు.
