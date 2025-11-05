ETV Bharat / state

నైపుణ్యానికి ఏఐ పోర్టల్‌ - విశాఖలో జరగనున్న భాగస్వామ్య సదస్సులో ఆవిష్కరణ

యువత కోసం దేశంలోనే మొదటిసారిగా రూపకల్పన చేస్తున్న రాష్ట్ర ప్రభుత్వం - సామర్థ్యాల అంచనా లోపాలు తెలుసుకునే అవకాశం - కంపెనీల ఖాళీలు, నిరుద్యోగుల సమాచారం అనుసంధానం

Published : November 5, 2025 at 7:23 AM IST

AI Powered Portal For Skill Training: రాష్ట్రంలో యువతకు నైపుణ్య శిక్షణ, ఉపాధి కల్పించేందుకు దేశంలోనే తొలిసారి ఆధునిక సాంకేతిక పరిజ్ఞానంతో రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ‘నైపుణ్యం’ పోర్టల్‌ను అందుబాటులోకి తీసుకు వస్తోంది. అభ్యర్థుల సామర్థ్యాలను అంచనా వేసేందుకు కృత్రిమ మేధ (AI)తో ఇంటర్వ్యూను ప్రవేశ పెడుతోంది. ప్లంబర్‌ నుంచి బీటెక్‌ టెక్నాలజీ విద్య వరకు ప్రతి అభ్యర్థి సామర్థ్యాన్ని ఏఐ అంచనా వేస్తుంది. నిరుద్యోగులు తమ అర్హతలతో ఏఐని వినియోగించి రెజ్యుమెను సైతం తయారు చేసుకునేలా దీన్ని తీర్చిదిద్దారు.

ఈ నెల 14, 15 తేదీల్లో విశాఖలో జరగనున్న భాగస్వామ్య సదస్సులో ఈ పోర్టల్‌ ఆవిష్కరణ చేయనున్నారు. కేంద్ర, రాష్ట్ర ప్రభుత్వాల వద్దనున్న అన్ని రకాల డేటాను ఈ పోర్టల్‌తో అనుసంధానం చేస్తున్నారు. కేంద్ర ప్రభుత్వ ఈ-శ్రమ్, ఆధార్, డిజి లాకర్, ఈపీఎఫ్, ఆదాయ పన్ను చెల్లింపుదారుల వివరాలను అనుసంధించనున్నారు. అంటే వీటి ద్వారా ఎవరైనా ఇప్పటికే ఉద్యోగంలో ఉంటే ఆ వివరాలు తెలుస్తాయి.

రాష్ట్ర ప్రభుత్వం వద్ద పాఠశాల నుంచి ఉన్నత విద్య వరకు ఉన్న వివిధ విభాగాల డేటాను అనుసంధానిస్తారు. ఆర్థికశాఖ వద్దనున్న ఉద్యోగుల డేటాను కూడా దీనికి లింక్‌ చేస్తున్నారు. ఉద్యోగాల కల్పన సంస్థలు నౌకరీ, విజన్‌ ఇండియా వంటి సంస్థలు, ఇన్ఫోసిస్‌, యునిసెఫ్ వంటి అభ్యసన ప్లాట్‌ఫాంలు ఈ పోర్టల్‌లో అందుబాటులో ఉండనున్నాయి. వాటి వద్ద ఉండే జాబ్​ ఖాళీల వివరాలు ఈ పోర్టల్‌లో కనిపిస్తాయి.

రెజ్యుమె తయారీ: ఈ పోర్టల్‌లో తెలుగు, హిందీ, ఆంగ్ల భాషలలో అభ్యర్థులు తమ అర్హతల ఆధారంగా రెజ్యుమె తయారు చేసుకోవచ్చు. ఆధార్‌ నంబరు నమోదు చేస్తే సెల్‌ఫోన్‌కు ఓటీపీ వస్తుంది. తర్వాత వచ్చే వివరాలను నమోదు చేస్తే రెజ్యుమె వస్తుంది. పోర్టల్‌లో పౌరుడు, ఉద్యోగార్థులు, విద్యా సంస్థలు, శిక్షణ కేంద్రం, అంచనా కేంద్రం, శిక్షకులు, అడ్మినిస్ట్రేటర్‌ విభాగాలుగా లాగిన్లు ఉంటాయి.

  • నైపుణ్య కోర్సుల కోసం అభ్యర్థులు నమోదు చేసుకోవచ్చు. అన్నిరకాల శిక్షణ వివరాలు పోర్టల్‌లో ఉంటాయి. కావలసిన రంగాన్ని ఎంచుకుంటే దానికి సంబంధించిన నైపుణ్య కళాశాలలు, కేంద్రాలు ఎక్కడ ఉన్నాయో వంటి వివరాలు కనిపిస్తాయి. అభ్యర్థి అక్కడకు వెళ్లి నచ్చిన కోర్సులో చేరవచ్చు.
  • కోర్సు ప్రారంభం, ముగింపు, అర్హతలు, ఏ వయసు వారికి, జాతీయ నైపుణ్య అర్హత ఫ్రేమ్‌వర్క్‌లో అది ఏ స్థాయి ట్రైనింగ్ వంటి వివరాలు ఈ పోర్టల్​​లో ఉంటాయి. వీటి వద్ద దరఖాస్తు చేసుకునేందుకు ఆప్షన్​ ఉంటుంది. అక్కడ క్లిక్‌ చేసి, సంబంధిత మిగతా వివరాలు నమోదు చేయాల్సి ఉంటుంది.

ఎంత నేర్చుకున్నారు?

  • నైపుణ్య శిక్షణ పూర్తయిన తర్వాత అభ్యర్థులు నేర్చుకున్న నైపుణ్యాలను ఏఐ ద్వారా మదింపు చేస్తారు. అభ్యర్థి ఎంతవరకు నేర్చుకున్నారు? అనేదాన్ని మదింపు చేస్తుంది.
  • ఉద్యోగావకాశాలు విభాగంలోకి వెళ్తే ప్రభుత్వ, ప్రైవేటు రంగాల్లో ఏయే రంగాలు, విభాగాల్లో ఎక్కడ ఎన్ని ఖాళీలు ఉన్నాయో పోర్టల్‌లో కనిపిస్తాయి.
  • అభ్యర్థి ఏదైనా విభాగాన్ని ఎంచుకుంటే దానికి అవసరమైన విద్యార్హతలు, అనుభవం, వయసు, ఉద్యోగం చేయాల్సిన ప్రాంతం మొదలైన వివరాలు స్క్రీన్‌ పై వస్తాయి. వాటిల్లో ఆసక్తి మేరకు ఎంచుకోవచ్చు.

కంపెనీలతో అనుసంధానం: ఉద్యోగాలు కల్పించే కంపెనీలు, ఉద్యోగులు అవసరమైన కంపెనీలు ఈ పోర్టల్‌లో నేరుగా తమ వద్ద ఉన్న జాబ్ ఖాళీల వివరాలు నమోదు చేసుకోవచ్చు. దీంతో ఈ పోర్టల్​ ద్వారా అటు నిరుద్యోగ అభ్యర్థులకు, ఇటు అవసరం ఉన్న కంపెనీలకు మధ్య అనుసంధానం ఏర్పడుతుంది. ఈ పోర్టల్‌లో కంపెనీలు పాన్‌ కార్డు ద్వారా పూర్తి వివరాలు నమోదు చేయవచ్చు.

సామర్థ్యాల మదింపు:

  • ఈ పోర్టల్‌లో ఏఐ ఇంటర్వ్యూ ఉంటుంది. తొలుత అభ్యర్థులు పేరు, ఉద్యోగం, అనుభవం వంటి వివరాలు నమోదు చేయాలి.
  • టెక్నికల్, ప్రాక్టికల్‌ తదితర ప్రశ్నలు ఉంటాయి. వాటిని నింపగానే అభ్యర్థి సామర్థ్యాన్ని మదింపు చేసి వెల్లడిస్తుంది.
  • ఆ ఉద్యోగానికి సంబంధించి లేదా సబ్జెక్టులకు సంబంధించిన ప్రశ్నలకు సమాధానాలు పూర్తి చేయగానే అభ్యర్థి ఏ స్థాయిలో ఉన్నారు. ఎక్కడ లోపం ఉందో, ఏం నేర్చుకోవాలో ఏఐ వారికి వెల్లడిస్తుంది.
  • ఏఐ వర్చువల్‌ సహాయాన్ని అందుబాటులోకి తీసుకు వస్తున్నారు. ‘ఆస్క్‌ విద్య’పై క్లిక్‌ చేయగానే అందుబాటులో ఉన్న కోర్సులు, అవి ఎక్కడ ఉన్నాయి, తర్వాత వారం రోజుల్లో వచ్చే కోర్సులు ఏమిటో తెలుస్తాయి.

