పరకామణిలో అవకతవకలకు ఏఐతో చెక్ - మానవ ప్రమేయం తగ్గించేందుకు టీటీడీ సన్నాహాలు
శ్రీవారి హుండీ లెక్కింపు ప్రక్రియలో సరికొత్త అధ్యాయం ప్రారంభంకానుంది. పరకామణిలో గతంలో చోటుచేసుకున్న అవకతవకలు, వివాదాల రీత్యా మానవ ప్రమేయాన్ని వీలైనంత మేర తగ్గించేందుకు టీటీడీ సన్నాహాలు చేస్తోంది.
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : October 10, 2026 at 10:14 AM IST
AI Machines in Srivari Hundi Calculation : విప్లవాత్మక మార్పునకు తిరుమల తిరుపతి దేవస్థానం శ్రీకారం చుడుతోంది. హుండీ కానుకల లెక్కింపు ప్రక్రియను మరింత పారదర్శకంగా నిర్వహించేందుకు కీలక నిర్ణయం తీసుకుంది. పరకామణిలో గతంలో చోటుచేసుకున్న అవకతవకలు, వివాదాల రీత్యా మానవ ప్రమేయాన్ని వీలైనంత మేర తగ్గించేందుకు టీటీడీ సన్నాహాలు చేస్తోంది. సమూల ప్రక్షాళనకు ఏఐ, ఆటోమేషన్ పరిజ్ఞానాన్ని రంగంలోకి దించుతోంది. నూతన ఆటోమేషన్ విధానం ఎలా పనిచేయనుంది, పరకామణిలో రాబోతున్న మార్పులేంటో? ఈ కథనం ద్వారా తెలుసుకుందాం.
శ్రీవారి దర్శనానికి వచ్చే భక్తులు హుండీలో కానుకల రూపంలో నిత్యం కోట్ల రూపాయల నగదు, వందలాది కిలోల నాణేలు, బంగారం, వెండి ఆభరణాలు సమర్పిస్తుంటారు. ఆ కానుకలను ఉదయం 7 నుంచి సాయంత్రం 6 గంటల వరకు పరకామణిలో లెక్కిస్తారు. ఈ ప్రక్రియలో టీటీడీ సిబ్బంది, బ్యాంకు ఉద్యోగులు, పరకామణి సేవకులు కలిపి, సుమారు 250 నుంచి 300 మంది వరకు పనిచేస్తుంటారు. గత వైఎస్సార్సీపీ ప్రభుత్వ హయాంలో పరకామణిలో జరిగిన అక్రమాల దృష్ట్యా, లెక్కింపులో పారదర్శకతను పెంచాలంటూ గతేడాది డిసెంబర్లో హైకోర్టు స్పష్టమైన ఆదేశాలిచ్చింది. ఈ క్రమంలో మానవ ప్రమేయం లేకుండా పూర్తిగా అత్యాధునిక యంత్రాలు వినియోగించేలా టీటీడీ ప్రత్యేక ప్రణాళిక సిద్ధం చేసింది.
యంత్రాలతో హుండీ లెక్కింపు: పరకామణికి రోజూ సగటున 150 నుంచి 220 బస్తాల నాణేలతో పాటు భారీగా కరెన్సీ వస్తుంటుంది. ఏఐ ఆధారిత సరికొత్త యంత్రాల ద్వారా కరెన్సీ నోట్లు, నాణేలు, బంగారు ఆభరణాలను వాటంతట అవే ఆటోమేటిక్గా వేరుచేస్తాయి. గతంలో వంద మంది చేసే పనిని ఇకపై కేవలం 15 నుంచి 20 మంది పర్యవేక్షణలోనే ముగించేలా డిజైన్ చేస్తున్నారు. ఇప్పటికే పరకామణి నూతన భవనంలో 13 రకాల నాణేలను వేరుచేసి ఆటోమేటిక్గా ప్యాకింగ్ చేసేందుకు జర్మనీ నుంచి తెప్పించిన రెండు అత్యాధునిక యంత్రాలు అందుబాటులో ఉన్నాయి. మొత్తం ప్రక్రియను కృత్రిమ మేథ, డిజిటలైజేషన్తో అనుసంధానానికి సుమారు 30 నుంచి 40 కోట్ల రూపాయల మూలధన పెట్టుబడి అవసరమవుతుందని టీటీడీ అంచనా వేస్తోంది.
పైలట్ ప్రాజెక్టుగా ఆటోమేషన్ విధానం: ఈ ప్రతిష్టాత్మక ప్రాజెక్టుపై సాంకేతిక నిపుణులు, అధికారులతో ఇప్పటికే 3 సార్లు సుదీర్ఘ చర్చలు జరిగాయి. అయితే శ్రీవారి నవరాత్రి బ్రహ్మోత్సవాలు ముగిసిన వెంటనే, ఈ అంశంపై అధికారులు మరోసారి సమావేశం నిర్వహించి తుది నిర్ణయం తీసుకోనున్నారు. సరికొత్త ఆటోమేషన్ విధానాన్ని పైలట్ ప్రాజెక్టుగా తిరుమల పరకామణిలో ప్రారంభిస్తారు. విజయవంతం అయితే తిరుపతిలో విస్తరించనున్నారు. ఈ ప్రాజెక్టు కార్యరూపం దాలిస్తే, పరకామణిలో అవకతవకలకు శాశ్వతంగా తెరపడనుందని టీటీడీ గట్టి విశ్వాసంతో ఉంది.
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