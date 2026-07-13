ఓఆర్ఆర్పై అడ్డదిడ్డంగా నడిపే వాహనాలకు చెక్ - 16 అంశాలపై ట్రాఫిక్ను పర్యవేక్షించనున్న'కెమెరా'
బాహ్యవలయ రహదారిపై మల్టీ వయోలేషన్ డిటెక్షన్ వ్యవస్థ - 70 కిలోమీటర్ల మేర 14 ప్రాంతాల్లో ఏర్పాటు - ఓఆర్ఆర్పై ఇష్టవచ్చిన చోట వాహనాల నిలుపుదలతో జరుగుతున్న ప్రమాదాలు
Published : July 13, 2026 at 4:29 PM IST
AI Monitor Traffic On ORR : ఓఆర్ఆర్పై లేన్ల గందరగోళం వల్ల ఎక్కువ ప్రమాదాలు జరుగుతున్నాయి. కొందరు వాహనదారులు అవగాహన లేకుండా ఒక్కసారిగా 80 కిలోమీటర్ల లైన్ నుంచి 120 కిలో మీటర్ల లైనులోకి వెళ్తుండటం కూడా ప్రమాదాలకు కారణమవుతోంది. కొన్నిసార్లు వేగంగా వెళ్లే వాహనాన్ని అకస్మాత్తుగా నిలుపుతుండటం వల్ల కూడా ప్రమాదాలు సంభవిస్తున్నాయి. ఇలా ఓఆర్ఆర్పై అడ్డదిడ్డంగా వాహనాలు నడిపేవారికి ఇక చెక్పెట్టనున్నారు.
ఏఐతో చెక్ : అతివేగం, అకస్మాత్తుగా లేన్లు మారడం, ఓఆర్ఆర్పై వాహనాల నిలుపుదల వల్ల ఎక్కువ శాతం ప్రమాదాలు జరుగుతున్నాయి. ఈ నేపథ్యంలో సైబరాబాద్ పోలీసులు, హైదరాబాద్ అవుటర్ రింగ్రోడ్డు గ్రోత్ కారిడార్ ఆధ్వర్యంలో చర్యలకు ఉపక్రమించారు. ఏఐ ఆధారిత మల్టీ వయోలేషన్ డిటెక్షన్ సిస్టమ్ (ఎంవీడీఎస్) ను అందుబాటులోకి తెచ్చారు. తరచూ ప్రమాదాలు, ఉల్లంఘనలు జరిగే 14 ప్రాంతాల్లో శంషాబాద్ నుంచి మేడ్చల్ వరకు దాదాపుగా 70 కిలోమీటర్లు పరిధిలో వీటిని ఏర్పాటు చేశారు.
రెండు వైపులా నాలుగు కెమెరాలు : రియల్ టైంలో ఉల్లంఘనలకు చెక్ పెట్టడమే ఈ ఆర్టిఫిషల్ ఇంటెలిజెన్స్ కెమెరాల ప్రత్యేకత. ప్రస్తుతం ఈ వ్యవస్థను బంజారాహిల్స్లోని పోలీస్ కమాండ్ కంట్రోల్తో పాటు రియల్ టైంలో ఈ - చలాన్ల జారీ కోసం సైబరాబాద్ పోలీస్ కమిషనరేట్తో అనుసంధానం చేస్తున్నారు. ఒక ప్రాంతంలోనే రెండు వైపులా నాలుగు కెమెరాలు ఉంటాయి. ఒక్కో కెమెరా 16 రకాల అంశాలను గుర్తిస్తుంది. ప్రత్యేక బృందం 24 గంటలపాటు పర్యవేక్షిస్తుంది. ట్రోయిస్ ఇన్ఫోటెక్ ప్రైవేట్ లిమిటెడ్ కంపెనీ ఈ పనులు చేస్తుంది. రూ. 8.26 కోట్ల నిధులను వెచ్చించి ఈ వ్యవస్థను ఏర్పాటు చేస్తున్నారు. వీటి సంబంధించిన నిర్వహణను కూడా ఈ సంస్థే చేపట్టనుంది.
కృత్రిమ మేధ ప్రధానంగా గుర్తించే అంశాలివే :
- వాహనాలను నిర్ణీత వేగం కంటే ఎక్కువగా నడపడం, తక్కువ స్పీడుతో డ్రైవింగ్ చేయడం, అకస్మాత్తుగా లేన్ తప్పడం, తప్పు లేన్లో తీసుకువెళ్లడం.
- సీటు బెల్టు పెట్టుకోకపోవడం, తప్పు దారిలో నడపడం, డ్రైవింగ్లో మొబైల్ వాడకం, ఓఆర్ఆర్పై అనధికారిక పార్కింగ్
- నిషేధించిన వాహనాలు రాకపోకలు చేయడం, నేరాల్లో ప్రమేయం ఉన్న వాహనాలు నడపడం, గూడ్స్ వాహనాల్లో ప్రయాణికులను ఎక్కించటం, బ్లాక్లిస్ట్లో ఉన్న వాహనాలను గుర్తించడం, వాహనాల్లో బయటకు కనిపించేలా సామగ్రిని తరలించటం, వాహనాల వర్గీకరణ, వాహనాలను గుర్తించటం వంటివి చేస్తుంది.
- ఔటర్ రింగ్రోడ్డుపై ప్రమాదాలను గుర్తించి అప్రమత్తం చేయడం, ప్రమాదవశాత్తు జారిపడిన రాళ్లు, చెట్ల కొమ్మలు ఇతర వస్తువుల గుర్తింపు, ట్రాఫిక్ రద్దీ కారణంగా వాహనాల నిలిపివేత, ఆటోమేటిక్ నంబర్ ప్లేట్ ట్రాకింగ్.
ఈ జాగ్రత్తలు పాటించండి :
- ఓఆర్ఆర్పై 1-2 లేన్లలో కార్లు, 3,4 వరుసల్లో లారీలు, ఇతర భారీ వాహనాలే ప్రయాణించాలి.
- 1, 2 లేన్లలో వాహనాలు గరిష్ఠంగా 120 కి.మీ, 3, 4 వరుసల్లో 100 కి.మీ. గరిష్ఠ వేగంతో ప్రయాణించాలి.
- లేన్లపై వెహికల్స్ అడ్డదిడ్డంగా వెళ్లకూడదు. ఒకవేళ వాహనాలు లేన్లు మారాలనుకుంటే సడెన్గా తీసుకోకుండా కచ్చితంగా ఇరువైపులా, వెనుక గమనించాలి.
వేగంతోనే సరైన ప్రయాణం :
- సాధారణంగా వెహికల్ ప్రయాణించే వేగం ఆధారంగా రహదారి ముందు ప్రాంతం నడిపేవారికి కనిపిస్తుంది.
- రోడ్డు భద్రతా నిపుణుల అంచనా ప్రకారం కారులో గంటకు 40 కిలోమీటర్ల వేగంతో ప్రయాణించినట్లయితే డ్రైవర్కు రోడ్డుపై 100 శాతం ప్రాంతం కనిపించడంతో పాటు ఎక్కువ అంశాలను గమనించేందుకు అవకాశముంటుంది.
- 70 కిలోమీటర్లతో దూసుకెళ్తే రహదారి ముందు ప్రాంతం 75 శాతమే కనిపిస్తుంది.
- 100 కిలోమీటర్లు వెళ్తే 45 శాతం 130 కి.మీ.తో ప్రయాణిస్తే 30 శాతమే కనిపిస్తుంది.
- వేగం 100 కి.మీ దాటి ప్రయాణించినప్పుడు జిగ్జాగ్గా వెళ్లేటువంటి వాహనాలను ఢీకొట్టడం లేదా అదుపుతప్పి డివైడర్లను ఢీకొనడం లాంటి అనర్థానికి దారి తీస్తున్నట్లుగా ట్రాఫిక్ పోలీసులు తెలిపారు.
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