ఏపీలో ఏఐ ఆధారిత వైద్యసేవలతో ఎన్నో ప్రయోజనాలు - మంత్రి సత్యకుమార్ వెల్లడి

ఏపీ మెడ్‌టెక్‌ ఛాలెంజ్‌ విధానంలో ఆవిష్కరణలకు ప్రోత్సాహం - పనితీరుపై అధ్యయనం, ఉత్తమ సంస్థల ఎంపికకు కసరత్తు - అమరావతిలో త్వరలో సదస్సు ఏర్పాటు చేయనున్నట్లు వెల్లడించిన మంత్రి సత్యకుమార్

AI Based Medical Services in Govt Hospitals
Published : April 24, 2026 at 5:13 PM IST

AI Based Medical Services in Govt Hospitals: వైద్య రంగంలో కృత్రిమ మేధ (ఏఐ) వినియోగం పెరుగుతోంది. వ్యాధుల నిర్థారణ నుంచి చికిత్స వరకు అన్నింటికీ ఈ సాంకేతికతను వైద్యులు అందిపుచ్చుకుంటున్నారు. ఇప్పటికే పలు దేశాల్లో ఏఐ క్లినిక్‌లు సైతం అందుబాటులోకి రాగా ఇప్పుడు ఏపీలో సైతం ఈ తరహా వైద్య విధానాలను ప్రవేశపెట్టేందుకు ప్రయత్నాలు సాగుతున్నాయి.

ఏపీలోని 18 ప్రభుత్వ ఆసుపత్రుల్లో రోగులకు అందజేస్తున్న కృత్రిమ మేధ ఆధారిత వైద్య సేవలను సత్ఫలితాలను ఇస్తున్నాయని వైద్యారోగ్య, అదే విధంగా కుటుంబ సంక్షేమ శాఖ ఈ సందర్భంగా వెల్లడించింది. ఏపీ మెడ్​టెక్​ ఇన్నోవేషన్ ఛాలెంజ్​ను ప్రభుత్వం ప్రకటించిన అనంతరం 297 అంకుర సంస్థల నుంచి దరఖాస్తులు వచ్చాయని, క్యాథ్ కమిటీ మూడంచెల పరిశీలన తర్వాత మొత్తం 18 సంస్థలను వైద్యారోగ్య శాఖ ఎంపిక చేసిందని పేర్కొంది. పలు సంస్థలు డయాగ్నోస్టిక్ టూల్స్, పోర్టబుల్ పాయింట్ ఆఫ్ కేర్, స్మార్ట్ మానిటరింగ్ అండ్ వేరిబుల్స్, రిమోట్ కేర్ టెలిమెడిసిన్ కేటగిరీల్లో సేవలు అందిస్తున్నాయని తెలిపింది.

అంకుర సంస్థల ద్వారా ఆధునిక వైద్య సేవలు: అదే విధంగా ఉత్తమ ప్రతిభ ప్రదర్శించిన అంకుర సంస్థలను వైద్య ఆరోగ్య శాఖ త్వరలో ఎంపిక చేయనుంది. మొత్తం నాలుగు కేటగిరీల్లో ప్రథమ, ద్వితీయ, తృతీయ స్థానాల్లో వచ్చేటటువంటి 12 అంకుర సంస్థలకు రూ.5 లక్షలు, రూ. 3 లక్షలు, రూ. 2 లక్షలు చొప్పున ప్రోత్సాహకాలను ప్రభుత్వం అందిస్తుంది. అత్యుత్తమ ప్రతిభను చూపించే ఒక అంకుర సంస్థకు రూ. కోటి విలువైనటువంటి వర్క్ ఆర్డర్ ఇవ్వనుంది. ఈ అంకుర సంస్థ ద్వారా రోగులకు ఆధునిక వైద్య సేవలను అందజేస్తారు.

70 శాతం సమయం ఆదా: అంతేకాకుండా అంకుర సంస్థల ద్వారా ఫిబ్రవరి, మార్చి నెలల్లో 37 రోజులు వ్యవధిలో 12,677 మంది రోగులకు వైద్యుల సమక్షంలో సేవలను అందించారు. విశాఖపట్నం, అనంతపురం, గుంటూరు, పాడేరు, కర్నూలు, కాకినాడ, విజయవాడ, అనంతపురం, తిరుపతి మొదలైన ఆసుపత్రుల్లో ఏఐ ఆధారిత వైద్య పరీక్షలను నిర్వహించారు. ఈ పద్ధతిలో టీబీ, క్యాటరాక్ట్, సర్వైకల్ క్యాన్సర్, నవజాత శిశువుల్లో శ్వాస ఇబ్బందులు మొదలైన ఆరోగ్య సమస్యలను గుర్తించారు. మొత్తం 2,100 మంది పేషెంట్స్​తో వైద్యులు ఏఐ స్రైబ్ ద్వారా మాట్లాడి 70 శాతం సమయాన్ని ఆదా చేశారు.

వెల్లడించిన మంత్రి సత్యకుమార్: భారతదేశంలోనే తొలిసారిగా ఏకకాలంలో 18 అంకుర సంస్థల ద్వారా ఏపీలో వైద్యసేవలను రోగులకు అందుబాటులోకి తీసుకొచ్చామని ఆరోగ్య శాఖ మంత్రి సత్యకుమార్ యాదవ్ తెలిపారు. ఇందుకు ప్రధానంగా సీఎం చంద్రబాబు విజన్ వల్లే ఇది సాధ్యమైందని మంత్రి అన్నారు. ఈ ఆవిష్కరణల ద్వారా వచ్చినటువంటి ఫలితాలను తెలియజేసినందుకు అమరావతిలో త్వరలో సదస్సు ఏర్పాటు చేయనున్నట్లు మంత్రి సత్యకుమార్ యాదవ్ వెల్లడించారు. అదే విధంగా నేషనల్ హెల్త్ అథారిటీ, ఇ- హెల్త్ స్టార్టప్ ఇండియా, ఇండియా ఏఐ మిషన్, ఐఐటీ కాన్పూర్​తో పాటుగా కేంద్ర ప్రభుత్వం సంస్థలను సదస్సుకు ఆహ్వానించనున్నట్లు మంత్రి సత్యకుమార్ తెలియజేశారు.

గ్రామీణ ప్రాంతాలకు చేరువ: ఏఐ ఆధారిత నిర్ధారణ పద్ధతులు, రిమోట్‌ మానిటరింగ్, టెలీమెడిసిన్, ప్రజారోగ్య సమాచార విశ్లేషణతో గ్రామీణ ప్రాంతాలకు ఆరోగ్య సేవలను చేరువ చేసేలా ప్రభుత్వం చర్యలు చేపట్టింది. ఏపీ డిజిటల్‌ హెల్త్‌ మిషన్‌ ద్వారా వ్యాధుల పై ముందస్తు హెచ్చరికలతో పాటు డేటా ఆధారిత ప్రణాళికలు, ఆసుపత్రుల మధ్య వైద్య సేవల్లో సమన్వయం దిశగా చొరవ చూపుతోంది.

