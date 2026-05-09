ఇంటిగ్రేటెడ్‌ కమాండ్‌ సెంటర్‌తో సత్ఫలితాలు - భక్తులకు వేగంగా శ్రీవారి దర్శనం

ఏఐ ఆధారిత వ్యవస్థతో 63.33% తగ్గిన భక్తులు వేచి ఉండే సమయం - సగటున 8-14 గంటల్లోనే దర్శనం - కలెక్టర్ల సదస్సులో ప్రజెంటేషన్‌ చేసిన టీటీడీ అదనపు ఈవో వెంకయ్య చౌదరి

AI Enabled Ease of Darshan At Tirumala
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : May 9, 2026 at 9:49 AM IST

AI Enabled Ease of Darshan At Tirumala: తిరుమల గిరులపై అత్యాధునిక ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ (ఏఐ) అద్భుతాలు చేస్తోంది. ఇంటిగ్రేటెడ్ కమాండ్ అండ్ కంట్రోల్ సెంటర్ (ఐసీసీసీ) ఏర్పాటుతో సామాన్య భక్తుల దర్శన నిరీక్షణ సమయం ఏకంగా 63 శాతం మేర తగ్గింది. టెక్నాలజీ వినియోగంతో భక్తుల రద్దీని సమర్థంగా నియంత్రిస్తూ, రికార్డు స్థాయిలో హుండీ ఆదాయాన్ని టీటీడీ ఆర్జిస్తోంది. ఈ విప్లవాత్మక మార్పులపై సీఎం చంద్రబాబు హర్షం వ్యక్తం చేస్తూ ఐసీసీసీ బృందాన్ని ప్రత్యేకంగా అభినందించారు.

ఐసీసీసీ ఏర్పాటుతో సత్ఫలితాలు: తిరుమలలో అత్యాధునిక ఏఐ ఆధారిత ఇంటిగ్రేటెడ్ కమాండ్ అండ్ కంట్రోల్ సెంటర్ (ఐసీసీసీ) ఏర్పాటు చేయడం వల్ల సామాన్య భక్తులు శ్రీవారి దర్శనం కోసం ఎదురు చూసే సమయం 63.33 శాతం తగ్గిందని టీటీడీ అదనపు ఈవో సీహెచ్ వెంకయ్య చౌదరి తెలిపారు. గతంలో దర్శనానికి సగటున 24-36 గంటలు పట్టేదని, ఇప్పుడు 6 నుంచి 14 గంటలకు తగ్గిందని వెల్లడించారు. గత ఏడెనిమిది నెలల్లో తిరుమలలో పరిమితికి మించిన భారీ క్యూలైన్లు లేవని, భారీ సంఖ్యలో భక్తులు తరలి వచ్చిన వైకుంఠ ఏకాదశి, 4 రథసప్తమి పర్వదినాల్ని కూడా అద్భుతంగా నిర్వహించగలిగామని చెప్పారు. ఐసీసీసీ ఏర్పాటుతో చాలా మెరుగైన ఫలితాలు వస్తున్నట్టు తెలిపారు.

దీనికి సంబంధించి కలెక్టర్ల సదస్సులో ఐసీసీసీ పై ప్రత్యేక ప్రజంటేషన్ ఇచ్చారు. భక్తుల రద్దీ, క్యూలైన సమర్థ నిర్వహణ ద్వారా గతంతో పోలిస్తే రోజుకి సగటున 15 నుంచి గంట సమయం ఆదా అయిందని, ఆ సమయంలో మరింత మంది భక్తులకు దర్శన భాగ్యం కలిగిస్తున్నామని తెలిపారు. 2024-25 లో సగటున రోజుకి 70 వేల మంది స్వామివారిని దర్శించుకుంటే, 2025-26లో అది TS వేలకు పెరిగినట్టు వెల్లడించారు. 2025-26లో మొత్తం 2.67 కోట్ల మంది భక్తులు శ్రీవారిని దర్శించుకున్నారని, అంతకు ముందు సంవత్సరంతో పోలిస్తే ఐదు శాతం పెరిగిందని తెలిపారు.

కమాండ్ కంట్రోల్ ఏర్పాటుకు రూ.23 కోట్లు: ఐటీ శాఖ మంత్రి లోకేశ్ గతంలో అమెరికా వెళ్లినప్పుడు తిరుమలలో ఐసీసీసీ ప్రతిపాదన చేయడంతో కొందరు ప్రవాసాంధ్రులు స్వచ్ఛందంగా ముందుకు వచ్చారని వెంకయ్య చౌదరి తెలిపారు. ఐసీసీసీ ప్లాట్ఫాం రూపకల్పన, కమాండ్ కంట్రోల్ సెంటర్ ఏర్పాటుకి వారు రూ. 23 కోట్లు వెచ్చించినట్టు తెలిపారు. మరో రూ.9-10 కోట్లు ఖర్చు వెచ్చించి ఏడు కొండలపై పచ్చదనం పరిరక్షణ వంటివి కూడా ఐసీసీసీ పరిధిలోకి తెస్తామని ఆయన వెల్లడించారు. సమయపాలన పెరగడంతో స్వామివారిని దర్శించుకునే భక్తుల సంఖ్య గణనీయంగా వృద్ధి చెందింది. 2024-25లో రోజువారీ సగటు 70 వేలుగా ఉంటే, ప్రస్తుత ఏడాది అది 75 వేలకు చేరింది. ఏడాది కాలంలో మొత్తం 2.67 కోట్ల మంది భక్తులు దర్శనం చేసుకున్నారు. భక్తుల సంఖ్య పెరగడంతో హుండీ ఆదాయం కూడా 2.25 శాతం వృద్ధి చెంది, రూ.1,420 కోట్ల రికార్డు స్థాయికి చేరుకుంది.

భవిష్యత్తులో మరో రూ.10 కోట్లతో ఏడుకొండల పచ్చదనం, పర్యావరణ పరిరక్షణను కూడా కమాండ్ సెంటర్ పరిధిలోకి తీసుకురానున్నారు. కొండపై ఉన్న ప్రతి భక్తుడి కదలికను ఐసీసీసీ నిశితంగా గమనిస్తుంది. కంపార్ట్‌మెంట్లలో రద్దీ, భక్తుల ప్రవర్తనతో పాటు నేర చరిత్ర ఉన్నవారిని ఫేషియల్ రికగ్నిషన్ ద్వారా వెంటనే గుర్తిస్తుంది. అలిపిరి నుంచి కొండపైకి వచ్చే ప్రతి వాహనాన్ని ట్రాక్ చేస్తూ, ట్రాఫిక్ ఇబ్బందులు లేకుండా ఈ వ్యవస్థ హెచ్చరికలు జారీ చేస్తుంది. దీనివల్ల భద్రత మరియు రక్షణ సామర్థ్యం 75 శాతం మేర పెరిగింది. సాంకేతికత కేవలం దర్శనానికే పరిమితం కాలేదు, శ్రీవారి ప్రసాదాల పంపిణీలోనూ పారదర్శకత తెచ్చింది.

రియల్ టైమ్‌లో విశ్లేషణ: లడ్డూ కౌంటర్లలో స్టాక్ వివరాలను రియల్ టైమ్‌లో విశ్లేషించడం వల్ల విక్రయాలు 12.68 శాతం పెరిగాయి. అలాగే అన్నప్రసాదం స్వీకరించే భక్తుల సంఖ్య కూడా 28.86 శాతం వృద్ధి చెందింది. డిమాండ్‌కు అనుగుణంగా సరఫరాను క్రమబద్ధీకరించడంలో ఐసీసీసీ కీలక పాత్ర పోషిస్తోంది. వైకుంఠ ఏకాదశి, రథసప్తమి వంటి భారీ రద్దీ ఉండే రోజుల్లో ఐసీసీసీ తన ప్రతాపాన్ని చాటింది. వైకుంఠ ఏకాదశి పది రోజుల్లోనే సుమారు 7.83 లక్షల మందికి ఎటువంటి అసౌకర్యం లేకుండా దర్శనం కల్పించారు. రథసప్తమి వేళ ట్రాఫిక్ మేనేజ్‌మెంట్ ద్వారా అదనంగా పది వేల వాహనాలకు చోటు కల్పించడం అధికారుల సమర్థతకు నిదర్శనంగా నిలిచింది.

ఇతర ప్రధాన ఆలయాల్లోనూ ఏర్పాటు! శ్రీవారి బ్రహ్మోత్సవాల వైభవాన్ని ప్రపంచానికి చాటిచెప్పేలా టీటీడీ రూపొందించిన గంటన్నర నిడివి గల డాక్యుమెంటరీ కలెక్టర్ల సదస్సులో ప్రత్యేక ఆకర్షణగా నిలిచింది. పురాణ ప్రాశస్త్యం నుంచి నేటి ఉత్సవాల నిర్వహణ వరకు అంతర్జాతీయ ప్రమాణాలతో ఏబీఎస్ స్టూడియోస్ దీనిని తెరకెక్కించింది. ఈ తరహా కమాండ్ సెంటర్లను రాష్ట్రంలోని ఇతర ప్రధాన ఆలయాల్లోనూ ఏర్పాటు చేయాలని సీఎం చంద్రబాబు అధికారులను ఆదేశించారు.

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

