టీజీలోేని 1354 స్కూళ్లల్లో ఏఎక్స్​ఎల్ కార్యక్రమం - 6,324 బడుల్లో ల్యాబ్​ల ఏర్పాటు - ఇంటర్ విద్యార్థులకు జేఈఈ,నీట్, ఎప్‌సెట్ మొదలగు పరీక్షలకు ప్రిపరేషన్​

AI Education in Government Schools from Next Year
AI Education in Government Schools from Next Year (EENADU)
By ETV Bharat Telangana Team

Published : November 28, 2025 at 9:21 AM IST

2 Min Read
AI Education in TG Government Schools from Next Year : ప్రపంచమంతా సాంకేతికత వైపు అడుగులు వేస్తున్న వేళ తెలంగాణ, ప్రభుత్వ పాఠశాలలో చదివే వారి కోసం కొత్త ఆలోచనలు చేస్తుంది. చిన్నతనం నుంచే వారిలో కృతిమ మేధస్సు పై మంచి పట్టును పెంచాలనే ఉద్దేశాన్ని కలిగి ఉంది. రాష్ట్రంలోని పాఠశాలల్లో విద్యార్థులకు నాణ్యమైన విద్య అందించేందుకు సర్కారు ఇప్పటికే సాంకేతికతను వినియోగిస్తుంది. దానితో పాటు అనుభవంతో కూడిన విద్యను అందించటానికి రంగాన్ని తయారు చేస్తోంది. కేంద్ర ప్రభుత్వం వచ్చే విద్యా సంవత్సరానికి 2026-2027 మూడో తరగతి నుంచే సిలబస్‌లో ఏఐ పాఠాలను ప్రవేశపెట్టాలని నిర్ణయించింది. అయితే రాష్ట్రం ఈ ఎడాది విద్య సంవత్సరంలోనే తేవటం విశేషం. ముఖ్యమంత్రి రేవంత్ రెడ్డి దగ్గరే విద్యాశాఖ ఉండటం వల్ల చాలా వేగంగా పనులు అమల్లోకి వస్తున్నాయి.

యోగితా రాణా ఏఐ ఆధారిత అభ్యసాల గురించి సంజయ్​కుమార్​కు ఈ విధంగా వివరించారు:

  • తెలంగాణలోని 347 మండలాల్లో 1,354 స్కూళ్లల్లో ఏఎక్స్‌ఎల్‌ పేరుతో ఈ కార్యక్రమాన్ని అమలు చేస్తున్నారు.
  • ఈ ఏడాది నుంచే వారి వారి తరగతుల్లో వెనకపడిన విద్యార్థులు ఏఐ ఆధారిత సాంకేతికతతో ఆంగ్లం, గణితం పాఠ్యాంశాలను నేర్చుకునేలా ఏక్‌స్టెప్‌ ఫౌండేషన్‌ సహకారం అందిస్తోందన్నారు.
  • "ఏ బుక్‌ ఆన్‌ డిజిటల్‌ లెర్నింగ్‌" పేరుతో ఆరు నుంచి తొమ్మిదవ తరగతి చదువుతున్న విద్యార్థుల కోసం పుస్తకాలను ముద్రించారు. ఆ పై పంపిణీ చేశారు. దీంతో ఏఐ, కోడింగ్, డేటా సైన్స్, డిజైన్‌ థింకింగ్, డిజిటల్‌ సిటిజన్‌షిప్‌ తదితర వాటిపై అవగాహన పెరుగుతుంది.
  • వీటిని బోధించేందుకు 29,330 మంది టీచర్లకు పెద్ద ఎత్తున చొరవచూపిస్సూ శిక్షణ ఇస్తున్నారు.
  • సుమారు 17,875 తరగతి గదుల్లో ఇంటరాక్టివ్‌ ఫ్లాట్‌ ప్యానెళ్లు(ఐఎఫ్‌పీ)ను ఏర్పాటు చేశారు. వీటితో గ్రీన్‌బోర్డుగా, అవసరమైనప్పుడు డిజిటల్‌ పాఠాల కోసం టీవీలా వాడుకోవచ్చు. అంతేకాకుండా దాదాపు 6,324 బడులల్లో కంప్యూటర్‌ ల్యాబ్‌లు ఏర్పాటు చేశారు.
  • టీజీలోని 642 పాఠశాలల్లో తెలంగాణ టెక్నాలజీ సర్వీసెస్‌ లిమిటెడ్‌ (టీజీటీఎస్‌ఎల్‌) ద్వారా టింకరింగ్‌ కిట్లను అందుబాటులోకి తీసుకువచ్చారు. వాటి వల్ల వివిధ ప్రాజెక్టులు చేసుకునే అవకాశం కలుగుతుంది.
  • తెలంగాణ ఎఛీవర్స్‌ ప్రోగ్రామ్‌ పేరుతో కేజీబీవీలు, మోడల్‌ స్కూళ్లు, జనరల్‌ రెసిడెన్షియల్‌ కళాశాలల్లోని ఇంటర్‌ విద్యార్థులకు జేఈఈ,నీట్, ఎప్‌సెట్, క్లాట్‌ పరీక్షలకు ప్రిపేర్​ చేయటానికి ఫిజిక్స్‌ వాలా సంస్థ సహకారంతో ఆన్‌లైన్‌ తరగతులు నిర్వహిస్తున్నారు. సుమారు 2 లక్షల మంది వాటిని వినియోగిస్తున్నారు.
  • సైన్స్, మ్యాథ్స్​ సబ్జెక్టులకు సంబంధించి ఖాన్​ అకాడమీ సహకారం తీసుకున్నారు. ఈ అకాడమీతో కలిసి 5,066 ప్రభుత్వ ఆన్​లైన్ తరగతులను నిర్వహిస్తున్నారు. అంతేకాకుండా పాత ప్రాథమిక తరగతులను అందుబాటులోకి తీసుకురావడం, కొత్తగా ప్రభుత్వ పాఠశాలల ప్రారంభం లాంటి ఎన్నో చర్యలను విద్యాశాఖ చేపట్టింది.
  • మధ్య- ఉన్నత తరగతులైన 6 నుంచి 12 తరగతుల విద్యార్థుల కోసం సమస్యలను అర్థం చేసుకోవటం, వాటికి సమాధానాలు వెతకటం, మారుతున్న సాంకేతికతకు అనుగుణంగా వారిని కృతిమ మేధ పై అవగాహన కల్గించనున్నారు.
  • ప్రభుత్వం తీసుకునే ఈ విధమైన నిర్ణయం వల్ల స్టూడెంట్స్ భవిష్యత్తులో రాబోయే అవకాశాలకు సిద్ధంగా ఉండటానికి దోహదపడుతుంది.
  • దీంతో ముందు ముందు ప్రపంచంలో భారతదేశం ఏఐ కేంద్రంగా మారనుంది.

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

