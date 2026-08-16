దేశం మెచ్చిన ఏపీ ఏఐ ఏజెంట్ - నెలకు రూ.600-750 కోట్ల వరకు రాబడి
వాణిజ్య పన్నుల శాఖలో పాలన అంతా కృత్రిమ మేధ ఆధారంగానే - నెలకు రూ.600-750 కోట్ల వరకు రాబడి పెరుగుదల - పరిశీలనకు వచ్చిన ప్రత్యేక బృందం
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : August 16, 2026 at 5:32 PM IST
AP AI Tax Management : రాష్ట్ర వాణిజ్య పన్నుల శాఖలో కృత్రిమ మేధ (ఏఐ) అద్భుతాలు సృష్టిస్తోంది. ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ సాంకేతికతతో పన్నుల వసూళ్లలో విప్లవాత్మక మార్పులు వచ్చాయి. సాధారణంగా ఆరు నుంచి ఎనిమిది వారాలు పట్టే పని ఇప్పుడు కేవలం రెండు, మూడు గంటల్లోనే పూర్తవుతోంది. ఈ సరికొత్త విధానంతో ఏపీ ప్రభుత్వం కేంద్రాన్ని సైతం విశేషంగా ఆకర్షించింది. ఏఐ సాయంతో డేటా విశ్లేషణ, పన్నుల రిటర్న్ల పరిశీలన, ఆడిట్, తనిఖీలు సులభంగా మారుతున్నాయి.
ఏపీ ప్రవేశపెట్టిన ఏఐ ఆధారిత పన్నుల వసూళ్ల వ్యవస్థపై కేంద్ర ప్రభుత్వం ఆసక్తి చూపుతోంది. ఈ మేరకు కేంద్ర జీఎస్టీ కౌన్సిల్ అదనపు కార్యదర్శి పంకజ్కుమార్ సింగ్, సంయుక్త కార్యదర్శి డి.పి.మిశ్రా నేతృత్వంలోని బృందం ఇటీవల రాష్ట్రానికి వచ్చింది. రెండు రోజుల పాటు ఈ వ్యవస్థ పనితీరును వారు ప్రత్యక్షంగా పరిశీలించారు. కేంద్ర స్థాయిలోనూ దీన్ని అమలు చేసేందుకు రాష్ట్ర వాణిజ్య పన్నుల శాఖ అధికారులతో కేంద్ర బృందం నిత్యం సంప్రదింపులు జరుపుతోంది.
కృత్రిమ మేధకు, మానవ మేధను ముడివేసి ప్రతి నెలా రూ.600-750 కోట్ల మేర రాబడి పెంచగలిగినట్లు రాష్ట్ర వాణిజ్య పన్నుల శాఖ ప్రధాన కమిషనర్ ఎ.బాబు ఈనాడు- ఈటీవీ భారత్కు తెలిపారు. ఈ వ్యవస్థకు సంబంధించి ఆయన పలు విషయాలు వెల్లడించారు. ఆ వివరాలు ఈ విధంగా ఉన్నాయి.
- ఏపీ వాణిజ్య పన్నుల శాఖ ప్రత్యేకంగా జీఎస్టీ చట్టాలకు, ఈ శాఖ కార్యకలాపాలకు అనుగుణంగా ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ ఏజెంట్ను తయారు చేసుకుంది. కేంద్ర ప్రభుత్వ మేఘనాథ్ విధానంలో భాగంగా ఈ సమాచారం ఎక్కడా బయటకు పొక్కకుండా జాగ్రత్తలు తీసుకున్నాం. రాష్ట్ర జీఎస్టీ, కేంద్ర జీఎస్టీ చట్టం కింద ఉన్న ప్రొసీజర్లు, షోకాజ్ నోటీసులు, సమాధానాలు తీసుకోవడం వంటివి మొత్తం 12- 13 దశలు ఉన్నాయి. ఇవన్నీ కృత్రిమ మేధ ప్రాసెస్తో అనుసంధానం చేశాం.
- లీగల్ ఏఐ ఏజెంట్ను తయారు చేసుకున్నాం. ఇప్పుడు రాష్ట్ర హైకోర్టు జీఎస్టీ అప్పిలేట్ అథారిటీ వంటి చోట పనులు సులభమయ్యాయి. ఒక కేసును విశ్లేషించి సూత్రీకరించే పని సులువుగా మారింది. ఓ పద్ధతి ప్రకారం డాక్యుమెంటేషన్ కూడా ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ చేస్తోంది. కోర్టుల్లో కేసు సమర్పణ చాలా సులువైంది.
- ఏపీలో ఐదు లక్షల మంది పన్ను చెల్లింపుదారులున్నారు. మా ప్రత్యేక ఏఐ వ్యవస్థతో 25,000ల మంది పన్ను చెల్లించాల్సిన వారిని కొత్తగా గుర్తించాం. ప్రతినెలా వీరు ఫైల్ చేసే రిటర్న్లను ఇప్పుడు కొద్ది గంటల్లోనే పరిశీలించి తప్పొప్పులు గుర్తించి, సరైన పన్ను వసూలు చేయగలుగుతున్నాం.
- ఏపీలో ప్రభుత్వ ఆధ్వర్యంలో అనేక ప్రాజెక్టుల నిర్మాణాలు ఊపందుకున్నాయి. అమరావతి, పోలవరం, నేషనల్ హైవేస్, రైల్వేలకు సంబంధించి మొత్తం 140 ప్రాజెక్టులను గుర్తించి ట్రాక్ చేస్తున్నాం. వారికి చెల్లించే బిల్లు మొత్తాల ఆధారంగా రాష్ట్రానికి రావాల్సిన రాబడిని ట్రాక్ చేస్తున్నాం.
- ఒక అధికారి డాక్యుమెంటేషన్, విశ్లేషణకు సమయం కేటాయిస్తే ఎక్కువ పనులు చేయలేరు. ఆ రెండూ కృత్రిమ మేధ సాయంతో చేసి మానవ మేధస్సును అవసరమైన చోట ఉపయోగిస్తే అన్ని ప్రభుత్వ శాఖల్లోనూ పాలన సులభమవుతుంది. అన్ని ప్రభుత్వ శాఖలూ ఇలా ఏఐ ఏజెంట్ను సిద్ధం చేసుకోవచ్చు.
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