భక్తులకు గుడ్​​న్యూస్ - ఆ ఏడు ప్రధాన ఆలయాల్లో ఇక సాఫీగా దర్శనం!

ఏఐ ఆధారిత ఐసీసీసీ ద్వారా భక్తుల రద్దీ పర్యవేక్షణ - ఇప్పటికే తిరుమలలో విజయవంతం - రాష్ట్రంలోని ప్రధాన ఆలయాల్లోనూ పరిశీలించాలని చంద్రబాబు ఆదేశం - రాష్ట్రంలోని ఏడు ప్రధాన ఆలయాల్లో అమలుకు కసరత్తు

AI Crowd Management for Temples in Andhra Pradesh (ETV Bharat)
Published : May 18, 2026 at 2:27 PM IST

AI Crowd Management for Temples in Andhra Pradesh : ఆలయంలో ఏయే క్యూలైన్లలో ఎంతమంది భక్తులున్నారు? ఎంతసేపటి నుంచి వేచి ఉన్నారు? ఒక్కొక్కరి దర్శనానికి ఎంత సమయం పడుతోంది? ఈ సమాచారమంతా ఎప్పటికప్పుడు తెలుసుకొని, భక్తులకు అసౌకర్యం లేకుండా దైవదర్శనం కల్పించడంపై దేవాదాయశాఖ దృష్టి పెట్టింది.

ఇప్పటికే తిరుమలలో ఏఐ ఆధారిత అత్యాధునిక ఇంటిగ్రేటెడ్‌ కమాండ్‌ కంట్రోల్‌ సెంటర్‌ (ఐసీసీసీ) ద్వారా పర్యవేక్షిస్తూ భక్తులకు వేగంగా దర్శనం కల్పించే విధానం విజయవంతమైంది. దీన్ని రాష్ట్రంలోని ప్రధాన ఆలయాల్లోనూ పరిశీలించాలని సీఎం చంద్రబాబు ఆదేశించారు. దీంతో నిత్యం రద్దీ ఉండే ఏడు ప్రధాన ఆలయాల్లో ఏఐ ఆధారిత రద్దీ నియంత్రణ (క్రౌడ్‌ మేనేజ్‌మెంట్‌) విధానం అమలుకు దేవాదాయశాఖ కసరత్తు చేస్తోంది.

ఎలా పని చేస్తుందంటే? :

  • భక్తులు ఆలయ ప్రాంగణంలోకి వచ్చినప్పటి నుంచి సీసీ కెమెరా ఫుటేజీ ద్వారా ఏయే క్యూలైన్లలో ఎందరున్నారు? అన్నప్రసాదం, లడ్డూ కౌంటర్ల వద్ద ఎందరు ఉన్నారనే వివరాలన్నీ ఐసీసీసీలో కనిపిస్తాయి.
  • క్యూలైన్లు, లేదా మరెక్కడైనా భక్తుల రద్దీ ఎక్కువగా ఉంటే ఐసీసీసీ అప్రమత్తం చేస్తుంది.
  • ఆలయ అధికారులు వెంటనే తగిన చర్యలు తీసుకునేందుకు వీలుంటుంది.

వాట్సప్‌ నంబరుకు హాయ్‌ మెసేజ్‌ పెడితే : విజయవాడ దుర్గగుడి, అన్నవరం, సింహాచలం, శ్రీకాళహస్తి, కాణిపాకం, ద్వారకాతిరుమల వంటి ఆలయాల్లో భక్తులకు క్యూ కాంప్లెక్స్‌లు ఉండవు. నేరుగా క్యూలైన్‌లోకి వచ్చేస్తారు. ఒక్కోసారి ఆకస్మికంగా భక్తుల సంఖ్య పెరుగుతుంది. అందుకే ఇలాంటి ప్రధాన ఆలయాల్లో రద్దీ పరిస్థితిని ముందుగా తెలిపే ఏర్పాటు చేయాలని భావిస్తున్నారు. ఆలయానికి రావడానికి ముందే, ఆలయ అధికారులు ఇచ్చే వాట్సప్‌ నంబరుకు హాయ్‌ మెసేజ్‌ పెడితే ఆ ఆలయంలో భక్తుల రద్దీ, దర్శనానికి పట్టే సమయాలపై కచ్చితమైన సమాచారంతో ఐసీసీసీ నుంచే భక్తునికి సందేశం వెళ్తుంది.

అలాగే వివిధ ఆలయాల్లో వ్రతాలు, పూజలు తదితరాల సమాచారం కూడా తెలియజేస్తుంది. తొలుత విజయవాడ దుర్గగుడిలో ఈ విధానం పైలట్‌ ప్రాజెక్ట్‌గా అమలు చేయాలని భావిస్తున్నారు. ఇప్పటికే దేవాదాయ కమిషనర్‌ రామచంద్రమోహన్‌ తిరుమలలో ఏఐ ఆధారిత ఐసీసీసీ అమలు చేస్తున్న ఎన్‌ఆర్‌ఐ బృందంతో చర్చించారు.

ఐసీసీసీతో మరిన్ని ఉపయోగాలు :

  • ఆలయానికి ఎంతమంది భక్తులు వస్తున్నారు? వారిలో టికెట్లు ఉన్నవారెందరు, సర్వదర్శనానికి వచ్చినవారెందరు? ఏ గంటలో ఎంతమంది భక్తులు దర్శనం చేసుకున్నారు?
  • క్యూలైన్లలో, కంపార్ట్‌మెంట్లలో ఎందరున్నారు? రద్దీ ఎక్కడ ఎక్కువగా ఉంది? ఈ సమాచారమంతా ఐసీసీసీ ద్వారా రియల్‌టైమ్‌లో అందుతుంది. దాని ఆధారంగా భక్తుల రద్దీ సమర్థ నియంత్రణకు వీలుంటోంది.
  • కంపార్ట్‌మెంట్లలో భక్తుల ప్రవర్తన ఎలా ఉంది? ఎవరైనా గొడవలు పడుతున్నారా? అనేవి గుర్తించి వెంటనే అప్రమత్తం చేస్తుంది.
  • ఆలయానికి వచ్చే ప్రతి వాహనాన్నీ ట్రాక్‌ చేస్తుంది. నిర్దిష్ట సమయంలో కొండపై ఎన్ని వాహనాలున్నాయో తెలుస్తుంది.
  • అనుమతి లేని ప్రదేశంలో వాహనాలు నిలిపితే ఐసీసీసీ వెంటనే అప్రమత్తం చేస్తుంది.
  • లడ్డూ కౌంటర్ల వద్దకు తదుపరి గంటలో ఎంతమంది వస్తారో అంచనా వేయవచ్చు. కౌంటర్‌లో, గోదాములో స్టాక్‌ ఎంతుందో తెలుస్తుంది. కౌంటర్లలో స్టాక్‌ తగ్గితే వెంటనే ఎలర్ట్‌ వస్తుంది.
  • ముఖ ఆధారిత గుర్తింపు ద్వారా నేరచరిత్ర ఉన్నవారిపై 24 గంటలూ నిఘా పెడుతున్నారు. ఐసీసీసీ డేటాతో సరిపోల్చి గుర్తిస్తున్నారు.

