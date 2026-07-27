ఏపీ రైతులకు గుడ్న్యూస్ - పంట బీమా బకాయిల విడుదలకు కేంద్రం గ్రీన్సిగ్నల్
ఖరీఫ్-2024 పంట బీమా బకాయిల విడుదలకు కేంద్రం పచ్చజెండా - రాష్ట్ర ప్రభుత్వ హామీతో బీమా బకాయిల విడుదలకు కేంద్రం గ్రీన్ సిగ్నల్ ఇచ్చిందన్న అచ్చెన్నాయుడు- ఇందుకు సహకరించిన కేంద్రం, శివరాజ్సింగ్కు కృతజ్ఞతలన్న మంత్రి
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : July 27, 2026 at 1:20 PM IST
Kharif 2024 Crop Insurance Dues in AP : ఏపీకి సంబంధించిన పంట బీమా బకాయిల విడుదలకు కేంద్ర ప్రభుత్వం గ్రీన్సిగ్నల్ ఇచ్చిందని వ్యవసాయశాఖ మంత్రి అచ్చెన్నాయుడు పేర్కొన్నారు. వైఎస్సార్సీపీ పాలనలో పెండింగ్లో ఉన్న సుమారు రూ.1900 కోట్ల పంటల బీమా ప్రీమియాన్ని రాష్ట్ర ప్రభుత్వం విడతలవారీగా చెల్లిస్తామని కేంద్రానికి హామీ ఇచ్చినట్లు తెలిపారు. దీంతో ఖరీఫ్-2024 పంటల బీమా బకాయిలను విడుదల చేసేందుకు కేంద్రం పచ్చజెండా ఊపిందని వెల్లడించారు.
ఇటీవల కేంద్ర వ్యవసాయ శాఖ మంత్రి శివరాజ్సింగ్ చౌహాన్ను కలిసినట్లు అచ్చెన్నాయుడు తెలిపారు. ఈ సందర్భంగా రాష్ట్ర రైతుల సమస్యలను వివరించి, పెండింగ్ బీమా నిధుల విడుదలకు ఏపీ సర్కార్ తీసుకుంటున్న చర్యలను వివరించినట్లు చెప్పారు. ఈ క్రమంలో కేంద్ర ప్రభుత్వం సానుకూలంగా స్పందించిందన్నారు. కేంద్రం నుంచి ఖరీఫ్-2024 పంటల బీమా నిధులు విడుదలైన వెంటనే అర్హత కలిగిన అన్నదాతల ఖాతాల్లో నేరుగా జమ కానున్నాయని పేర్కొన్నారు. అన్నదాతల సంక్షేమం, వ్యవసాయ రంగ అభివృద్ధే లక్ష్యంగా కేంద్ర, రాష్ట్ర ప్రభుత్వాల సమన్వయంతో చర్యలు చేపడుతున్నామని అచ్చెన్నాయుడు వెల్లడించారు.
Centre on AP Kharif Insurance Dues : వైఎస్సార్సీపీ పాలనలో పేరుకుపోయిన సమస్యలకు కూటమి ప్రభుత్వం ఒక్కొక్కటిగా పరిష్కారం చూపుతూ, రైతులకు అందాల్సిన ప్రయోజనాలు సకాలంలో అందేలా చిత్తశుద్ధితో పనిచేస్తోందని అచ్చెన్నాయుడు స్పష్టం చేశారు. అన్నదాతల సమస్యలపై సానుకూలంగా స్పందించి బీమా నిధుల విడుదలకు సహకరించిన కేంద్రానికి, కేంద్ర వ్యవసాయ శాఖ మంత్రి శివరాజ్సింగ్ చౌహాన్ అచ్చెన్నాయుడు కృతజ్ఞతలు తెలిపారు.
ఆరుగాలం శ్రమించి పంటలు పండించే రైతుకు ప్రతి ఏటా ఏదో ఒక రూపంలో ముప్పు వెంటాడుతూనే ఉంటోంది. వరదలు, తుపానులు, తెగుళ్లు నట్టేట ముంచుతున్నాయి. ఈ క్రమంలోనే కేంద్రం ప్రధాన మంత్రి ఫసల్ బీమా పథకం (పీఎంఎఫ్బీవై) తీసుకొచ్చింది. సాగు చేసిన పంటల వారీగా రైతు తన వాటా ప్రీమియాన్ని చెల్లిస్తే బీమా వర్తిస్తుంది. దీనికి కేంద్ర, రాష్ట్ర ప్రభుత్వాలు తమ వాటా నిధులను జమ చేస్తాయి. అనుకోని విపత్తులు, ప్రకృతి వైపరీత్యాలు తలెత్తినా తెగుళ్లు, చీడపీడలు వంటివి ఆశించి పంటలు దెబ్బతిన్నా రైతులు నష్టపోతే వారికి బీమా అండగా నిలుస్తోన్న విషయం తెలిసిందే.
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