వ్యవసాయ, అనుబంధ శాఖల బడ్జెట్ ప్రవేశపెట్టిన మంత్రి అచ్చెన్న - ఎంత కేటాయించారంటే!
వ్యవసాయ, అనుబంధ రంగాలపై బడ్జెట్ ప్రవేశపెట్టిన మంత్రి అచ్చెన్నాయుడు - మూడోసారి వ్యవసాయ బడ్జెట్ను ప్రవేశపెట్టే అవకాశం కల్పించిన చంద్రబాబుకు కృతజ్ఞతలు - రైతును రాజుగా చేయడానికి 'రైతన్న మీకోసం కార్యక్రమం' ప్రారంభించామని వెల్లడి
Minister Atchannaidu Presents Agriculture Budget: వ్యవసాయ, అనుబంధ శాఖల బడ్జెట్ను రూ.53,752 కోట్ల రూపాయల అంచనాలతో మంత్రి అచ్చెన్నాయుడు శాసనసభలో ప్రవేశపెట్టారు. ఇందులో వ్యవసాయ శాఖకు రూ.12,152 కోట్లు, సాగునీటి పారుదల ప్రాజెక్టుల నిర్వహణకు రూ.14,276 కోట్లు, ఉద్యాన శాఖకు రూ.1,123 కోట్లు, అన్నదాత సుఖీభవకు రూ.6,600 కోట్లు, మార్కెటింగ్ శాఖకు రూ.515 కోట్లు, పశుసంవర్ధక శాఖకు రూ.1,121 కోట్లు, మత్స్యశాఖకు రూ.523 కోట్లు కేటాయిస్తున్నట్లు వివరించారు.
బడ్జెట్లో వ్యవసాయం-నీటి భద్రత కేటాయింపులు చేశారు. మేజర్ ఇరిగేషన్ ప్రాజెక్టులకు రూ.9,906 కోట్లు, అన్నదాత సుఖీభవ రూ.6,600 కోట్లు, పోలవరం రూ.6,105 కోట్లు, రాష్ట్రీయ కృషి వికాస్ యోజన రూ.1,927 కోట్లు, ధరల స్థిరీకరణ నిధి రూ.500 కోట్లు, మత్స్యకార సేవలో రూ.260 కోట్లు, పంటల బీమా రూ.250 కోట్లు, పీఎం కృషి సించాయి యోజన రూ.190 కోట్లు కేటాయించారు. వీబీ జీ రామ్ జీ రూ.8,365 కోట్లు, గృహనిర్మాణం (పట్టణ-గ్రామీణ) రూ.5,451 కోట్లు, ఎన్టీఆర్ వైద్యసేవ ట్రస్ట్ రూ.4,000 కోట్లు, జల జీవన్ మిషన్ రూ.4,000 కోట్లు, రీ ప్రొడక్టివ్ అండ్ చైల్డ్ హెల్త్ రూ.2,144 కోట్లు, స్వచ్ఛభారత్ మిషన్ రూ.1,037 కోట్లు, నేషనల్ లైవ్లీహుడ్ మిషన్ రూ.955 కోట్లు, ప్రధానమంత్రి ఆయుష్మాన్ భారత్ హెల్త్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్కు రూ.838 కోట్లు కేటాయించారు.
స్వేదంతో భూమిని సేద్యం చేసే ప్రజల జీవనానికి అన్నం ప్రసాదించే రైతన్నలకు వందనాలు అంటూ మంత్రి అచ్చెన్నాయుడు తన ప్రసంగాన్ని ప్రారంభించారు. రైతును రాజుగా నిలబెట్టాలనే సంకల్పంతో వ్యవసాయ, అనుబంధ శాఖలు పని చేస్తున్నట్లు స్పష్టం చేశారు. స్వర్ణాంధ్ర-2047 సాధన కోసం వ్యవసాయ రంగానికి సంబంధించి ఫార్మర్స్ అగ్రిటెక్ ప్రధాన సూత్రంగా ఉందని అన్నారు. ఇందులో భాగంగా వ్యవసాయాన్ని లాభసాటిగా మార్చేందుకు అధిక ఆదాయ రంగంగా తీర్చిదిద్దేందుకు కృత్రిమ మేథ, డీప్ టెక్నాలజీ, డ్రోన్లు, రోబోటిక్స్, ఉపగ్రహ ఆధారిత వ్యవస్థలు వంటి సాంకేతికతను ఉపయోగించుకుంటామని మంత్రి అచ్చెన్న తెలిపారు.
ప్రకృతి వ్యవసాయానికి ప్రాధాన్యత: 2025-26 ఆర్ధిక సంవత్సరంలో రాష్ట్ర జీఎస్డీపీలో వ్యవసాయ రంగం వాటా 33.20 శాతంతో రూ.5,39,454 కోట్లు సాధించినట్లు తెలిపారు. వ్యవసాయ అభివృద్ధి కోసం అన్నదాత సుఖీభవ వంటి సంక్షేమ కార్యక్రమాలతో పాటు రైతన్న మీకోసం వంటి అభివృద్ధి ప్రణాళికలను చేస్తున్నట్లు తెలిపారు. ప్రకృతి వ్యవసాయానికి ప్రాధాన్యత ఇస్తూ రాష్ట్రంలోని 8,357 గ్రామాల్లో ప్రకృతి వ్యవసాయ విధానాలు అమలు చేస్తున్నట్లు చెప్పారు. ఉద్యాన పంటలు పండించే రైతులకు స్థిరమైన ఆదాయం వస్తున్నందున ఈ రంగాన్ని ప్రోత్సహిస్తున్నట్లు వెల్లడించారు. రైతులు శ్రమ దోపిడికి గురికాకుండా మార్కెటింగ్ శాఖ సమర్ధంగా పనిచేసేలా చర్యలు చేపట్టామని మంత్రి అచ్చెన్న అన్నారు.
ధరల స్థీరీకరణ నిధి కింద రూ.500 కోట్లు ఈ ఆర్ధిక సంవత్సరానికి కేటాయించారు. వ్యవసాయంతో పాటు రైతులకు అదనపు ఆదాయం తెచ్చే పాడి రంగానికి ప్రాధాన్యత ఇస్తూ అనేక చర్యలు తీసుకుంటున్నట్లు మంత్రి అచ్చెన్న చెప్పారు. 2026-27 నాటికి పాలు, మాంసం, గుడ్ల ఉత్పత్తిలో ఏపీని దేశంలోనే అగ్రస్థానంలో నిలబెడతామని చెప్పారు. ఈ ఆర్ధిక సంవత్సరంలో 50 వేల గోకులాలను నిర్మించాలని నిర్ణయించినట్లు వెల్లడించారు. సముద్ర ఉత్పత్తుల ఎగుమతుల ద్వారా ఏపీ రూ.21,246 కోట్ల ఆదాయం పొందుతోందని దీన్ని మరింతగా పెంచేందుకు ప్రణాళికలు రూపొందిచామని వివరించారు.
కర్షకుల అభివృద్ధికి కృషి: ఆక్వా కల్చర్ అభివృద్ధి, మంచినీటి చేపల అభివృద్ధి కోసం ప్రత్యేక కార్యాచరణ అమలు చేస్తున్నట్లు మంత్రి అచ్చెన్న చెప్పారు. ఎన్టీఆర్ జ్లసిరి కింద 2026-27లో రైతులకు ఉచితంగా బోర్లు వేయడంతో పాటు, మోటర్లు పంపిణీ చేస్తామని మంత్రి అచ్చెన్నాయుడు ప్రకటించారు. నేల, నీరు, రైతు భద్రతే రాష్ట్ర భవిష్యత్తుగా భావిస్తున్నామని ఇదే కోవలో కర్షకుల అభివృద్ధికి కృషి చేస్తామని స్పష్టం చేస్తూ వ్యవసాయ బడ్జెట్ను అసెంబ్లీ ముందుంచారు.
