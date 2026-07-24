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తెలంగాణపై ఎల్​నినో పడగ - 11,151 గ్రామాల్లో వర్షాల మాటే లేదు!

23 జిల్లాల్లో ఇంకా వర్షాభావమే - 53 రోజుల వానాకాల సీజన్‌లో వర్షాలు కురిసింది 27 రోజులే - ప్రభుత్వానికి వ్యవసాయ శాఖ నివేదిక

Normal Rainfall Recorded in Telangana
Normal Rainfall Recorded in Telangana (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Telangana Team

Published : July 24, 2026 at 10:07 AM IST

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Normal Rainfall Recorded in Telangana : తెలంగాణ రాష్ట్రంలో 12,760 రెవెన్యూ గ్రామాలు ఉండగా, కేవలం 1,609 గ్రామాల్లో మాత్రమే వ్యవసాయ పనులు కొనసాగుతున్నాయి. ఏకంగా 11,151 గ్రామాల్లో తీవ్ర నైరాశ్యం నెలకొంది. ఎల్​నినో ప్రభావంతో ఈ గ్రామాల్లో వర్షాల మాటే లేదు. రాష్ట్రంలో ఇప్పటి వరకు 2,320 గ్రామాల్లో ఒక మోస్తరు, 7959 గ్రామాల్లో తీవ్రంగా, 892 గ్రామాల్లో అత్యంత తీవ్ర లోటు ఉంది. మొత్తంగా చూస్తే ప్రస్తుత వానాకాలం సీజన్​లో గురువారం వరకు 23 జిల్లాల్లో ఇంకా వర్షాభావమే ఉంది. మిగిలిన పది జిల్లాల్లోనూ సాధారణ వర్షపాతమే నమోదైందని వ్యవసాయ శాఖ వెల్లడించింది.

వర్షాకాలం ప్రారంభమై 53 రోజులు కావొస్తున్నా, కేవలం 27 రోజులు మాత్రమే వర్షాలు పడ్డాయి. గురువారం వరకు రాష్ట్రంలో సగటు వర్షపాతం 287.6 మిల్లీమీటర్లకు 217.4 మిల్లీమీటర్ల (24 శాతం) లోటు నమోదైంది. ఈ కారణంగా మొత్తం 1,32,38,446 ఎకరాల సాధారణ సాగు విస్తీర్ణంలో 67,78,234 ఎకరాల్లోనే పంటలు వేశారు. ఈ మేరకు రాష్ట్రంలో వానాకాలం సీజన్​ స్థితిగతులపై వ్యవసాయ శాఖ గురువారం ప్రభుత్వానికి నివేదిక సమర్పించింది. వాటి వివరాలు ఇలా ఉన్నాయి.

సీజన్​లో తగ్గిన వరి సాగు : రాష్ట్రంలో మొత్తం 621 మండలాలకు 39 చోట్ల అధికం, 183లో సాధారణ వర్షం పడగా, 360 మండలాల్లో లోటు, 39 మండలాల్లో భారీ లోటు ఉంది. నీటి లభ్యత ఇతర అంశాలను పరిగణనలోనికి తీసుకుంటే ఈ సీజన్​లో వరి సాగు భారీగా తగ్గుతుంది. మొత్తం 65,95,645 ఎకరాలకు 38,51,214 ఎకరాల్లోనే సాగవుతుంది.

ఈ ఏడాది 23 శాతం మాత్రమే : గతేడాది అంటే 2025 సంవత్సరం వర్షాకాలంలో 1,39,28,853 ఎకరాల్లో పంటలు సాగయ్యాయి. ఈసారి 1,07,08,617 ఎకరాలకే పరిమితమయ్యే అవకాశముంది. గత ఏడాదితో పోలిస్తే 23.12 శాతం విస్తీర్ణంలో అంటే 32,20,236 ఎకరాల్లో పంటలు తగ్గుతాయి. గత సీజన్​తో పోలిస్తే ఈ వర్షాకాలంలో 48.66 శాతం పంటల విత్తనాలు మాత్రమే వేశారు.

  • ఇటీవల ఇన్​ఛార్జి మంత్రులు నిర్వహించిన సమీక్షా సమావేశాల్లో వచ్చిన సూచనలను వ్యవసాయ శాఖ తన నివేదికలో రూపొందించింది. వర్షాభావం నేపథ్యంలో వరికి బదులు తక్కువ నీటితో సాగయ్యే చిరుధ్యాన్యాలు, పప్పుధాన్యాలు, మక్కలు, ఉద్యాన పంటలు, నూనె గింజల పంటలను ప్రోత్సహించాలి. ఆయిల్​పామ్​ సాగుకు అనుకూల ప్రాంతాలను గుర్తించాలి.
  • ఆలస్యంగా వర్షాలు కురిసిన ప్రాంతాల్లో స్వల్పకాలిక పంట రకాలను సూచించాలి. నాణ్యమైన విత్తనాలు, ఎరువులు, పురుగు మందులను సకాలంలో సరఫరా చేయాలి.
  • బిందు, తుంపర్ల వంటి సూక్ష్మ నీటి పారుదల విధానాలను విస్తృతంగా అమలు చేయాలి. వర్షపు నీటి సంరక్షణకు సేద్యపు కుంటలు, ఇంకుడు గుంతల నిర్మాణాన్ని వేగవంతం చేయాలి. చెక్​డ్యామ్​లను బాగు చేయాలి. భూగర్భ జలాల వినియోగాన్ని క్రమబద్ధీకరించాలి.
  • ప్రత్యామ్నాయ పంటల విత్తనాలను రైతులకు జిల్లా వద్ద అందుబాటులో ఉంచాలి. మండల స్థాయిలో అత్యవసర విత్తన నిల్వలను నిర్వహించాలి.
  • వ్యవసాయ, ఉద్యానశాఖల అధికారులు రైతులకు గ్రామస్థాయిలో ప్రత్యక్ష సాంకేతిక సలహాలు అందించాలి. వ్యవసాయ, ఉద్యాన, పశు సంవర్ధక, నీటి పారుదల శాఖల మధ్య సమన్వయాన్ని పెంచాలి.
  • మండల స్థాయిలో ప్రత్యేక కంట్రోల్​ రూమ్​లు ఏర్పాటు చేసి రైతుల సమస్యలకు తక్షణ పరిష్కారం చూపాలి.

462 మండలాల్లో లోటు వర్షపాతం : ఎల్​నినో ప్రభావంతో నేల తడారిపోవడంతో నాటిన విత్తనాలు నేలలోనే మాడిపోతున్నాయి. మొలకొచ్చినవి నేల వాలుతున్నాయి. రాష్ట్రంలో 78 మండలాల్లో ఇప్పటి వరకు చుక్క వాన పడలేదు. మొత్తం 462 మండలాల్లో లోటు వర్షపాతం కొనసాగుతోంది. రాష్ట్రంలో 133 మండలాల్లో సాధారణ స్థాయి నెలకొంది. జూన్​ 1 నుంచి జులై 19 వరకు 254.3 మి.మీటర్ల సాధారణ వర్షపాతం కురవాల్సి ఉండగా, 170.7 మి.మీ మాత్రమే కురిసింది. ములుగు మినహా మిగిలిన జిల్లాల్లో 33 శాతం లోటు వర్షపాతం నమోదైంది. గతేడాది వానాకాలంలో జులై 19 నాటికి 204.3 మి.మీ.లు కురిసింది. ఈసారి 13 శాతం లోటు నమోదైంది.

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AGRICULTURE CRISIS DUE TO ELNINO
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AGRICULTURE DEPARTMENT REPORT
రాష్ట్రంలో తగ్గిన వర్షపాతం
NORMAL RAINFALL RECORDED IN TG

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