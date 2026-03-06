ETV Bharat / state

Published : March 6, 2026 at 11:58 AM IST

Choose ETV Bharat

Agriculture Department on Fertilizer Units : రైతులకు యూరియా కష్టాలు తప్పడం లేదు. గత ఖరీఫ్​ సీజన్​లో రాష్ట్ర రైతాంగం యూరియా కోసం అష్టకష్టాలు పడిన విషయం తెలిసిందే. అయితే గతంలో యూరియా గోదాముల వద్ద గొడవలు, రైతులపై పోలీసుల కఠిన వైఖరిపై తీవ్ర విమర్శలొచ్చాయి. ఇలాంటి సమస్యలు భవిష్యత్తులో తలెత్తకూడదని రాష్ట్ర ప్రభుత్వం యూరియా కోసం ప్రత్యేకంగా ఓ యాప్​ను విడుదల చేసింది. దీనిలో పలు లోపాలు తలెత్తడంతో వాటిని అరికట్టి దీనిని మరింత మెరుగుపరిచేలా, రైతుల కష్టాలకు చెక్​ పెట్టేలా ప్రభుత్వం కసరత్తులు చేస్తోంది. దీనితో పాటు మండలానికి ఓ యూరియా పంపిణీ యూనిట్​ ఏర్పాటు చేసేందుకు సన్నాహాలు చేస్తోంది.

డీలర్లపై నిఘా : తెలంగాణ వ్యాప్తంగా యూరియా పంపిణీ చేసేందుకు ఇటీవల ప్రత్యేక యాప్​ను ప్రారంభించిన సంగతి తెలిసిందే. దీనిని మరింత సులభతరం చేసేందుకు, దీనిలో మరిన్ని మార్పులు చేర్పులు చేయాలని వ్యవసాయ శాఖ నిర్ణయించింది. ప్రస్తుతం జిల్లా యూనిట్​గా యూరియా పంపిణీ ప్రక్రియ కొనసాగుతోంది. ఈ స్థానంలో ఒకటి లేదా రెండేసి మండలాలను ఒక యూనిట్​గా లేదా నియోజకవర్గాన్ని యూనిట్​గా చేసి పంపిణీ చేయాలని ప్రభుత్వం సన్నాహాలు చేస్తోంది. యూరియా పంపిణీ సరిగా చేయని ప్రైవేట్ డీలర్లపై నిఘా పెట్టింది. సీఎం రేవంత్​రెడ్డి ఆదేశాల మేరకు చర్యలు చేపడుతున్నారు.

సులువుగా వినియోగించేలా చర్యలు : యూరియా పంపిణీని సులభతరంగా, పారదర్శకంగా నిర్వహించేందుకు ప్రభుత్వం ఓ ప్రత్యేక యాప్​ను తీసుకొచ్చింది. అయితే దీనిని వినియోగించే సందర్భంలో అనేక సమస్యలు ఎదురవుతున్నాయని పలు జిల్లాల్లో ఫిర్యాదులు వచ్చాయి. దీనిలో సరిగా బుకింగ్​ కావడం లేదని, స్లాట్​లు ముగిసిపోతున్నాయని, దుకాణానికి వెళ్లేసరికే నిల్వలు నిండుకోవడం, ఇతర సమస్యలు ఎదురవుతున్నాయని రైతులు అంటున్నారు. దీంతో మంగళవారం జిల్లా కలెక్టర్ల సదస్సు సందర్భంగా సీఎం రేవంత్​రెడ్డి యూరియా యాప్​ గురించి ప్రస్తావించారు. సులువుగా వినియోగించేలా చర్యలు తీసుకురావాలని తెలిపారు. ఈ నేపథ్యంలో వ్యవసాయ అధికారులు బుధ, గురువారాల్లో జిల్లాల వారీగా సమస్యలపై సమాచారం సేకరించి విశ్లేషణ చేశారు.

జిల్లా యూనిట్​గా ఉండటం వల్లే ఈ సమస్య : ప్రస్తుతం యూరియా యాప్ వినియోగం​తో జిల్లా యూనిట్​గా పంపిణీ నిర్వహిస్తున్నారు. రైతులు ఈ యాప్​లో తమ జిల్లాల పరిధిలోని ఎరువుల దుకాణాలు, ప్రాథమిక వ్యవసాయ సహకార సంఘాల్లో యూరియా కోసం బుకింగ్​ చేస్తున్నారు. ఈ నేపథ్యంలో జిల్లా, నియోజకవర్గ, మండల కేంద్రాల్లో రద్దీ ఏర్పడుతోంది. ముందుగా యూరియా కేంద్రాలకు వచ్చిన వారికే లభిస్తోంది. దీంతో పాటు నిల్వలపై ఎప్పటికప్పుడు తాజా సమాచారం నమోదు కావడం లేదు. ప్రైవేట్ డీలర్లు కూడా యాప్ వినియోగానికి సహకరించడం లేదని తెలిసింది.

నియోజకవర్గం యూనిట్​గా యూరియా పంపిణీ : ఈ సమస్యలన్నింటినీ దృష్టిలో పెట్టుకుని వ్యవసాయ శాఖ ఓ నిర్ణయానికి వచ్చింది. జిల్లా యూనిట్ల స్థానంలో ఇకపై రైతులకు అందుబాటులో ఉండే మండల కేంద్రాలు ఒకటి లేదా రెండింటిని కలిపి ఒక యూనిట్​గా చేసి యూరియాను సరఫరా చేయాలని భావిస్తోంది. సంబంధిత ప్రాంతాల్లో ఎరువుల దుకాణాలు, సహకార సంఘాలు తక్కువగా ఉంటే నియోజకవర్గం యూనిట్​గా యూరియాను పంపిణీ చేయాలని ప్రభుత్వం కసరత్తు చేస్తోంది. వివిధ రకాల సాంకేతిక సమస్యల నివారణకు యాప్​లో మార్పులు చేయనుంది. డీలర్లు యాప్ ద్వారా యూరియా పింపిణీకి సహకరించేలా త్వరలో వారితో సమావేశం నిర్వహించాలని వ్యవసాయ శాఖ భావిస్తోంది. దీనికోసం దుకాణాల్లో తనిఖీలు చేయాలని ఆదేశించింది.

సాంకేతికతపై అవగాహన లేకపోవడంతో : రైతులకు యూరియా కష్టాలు తీర్చేందుకు తీసుకొచ్చిన యాప్​లో పలు సాంకేతిక సమస్యలను ప్రభుత్వం గుర్తించింది. దీనిని మరింత సమర్థంగా వినియోగించేందుకు అడుగులు వేస్తోంది. అయితే పల్లెల్లో రైతులకు సాంకేతికతపై అంతగా అవగాహన లేకపోవడం సమస్యగా మారింది. దీనితో పాటు అనేక మంది స్మార్ట్ ఫోన్లు వినియోగించడం లేదు. ఈ సమస్యలకు అనుగుణంగా నూతన విధానం తీసుకురావాలని రైతులు కోరుతున్నారు.

