ఎల్నినో ప్రభావంతో తగ్గిన వ్యవసాయ పనులు - వీబీజీరామ్జీ ద్వారా అవసరమైన వారికి ఉపాధి
గ్రామీణ శ్రామికులకు ఉపాధి కల్పనపై ప్రత్యేక దృష్టి సారించిన ప్రభుత్వం - వీబీజీరామ్జీతో విధిగా ఉపాధి కల్పించాలని నిర్ణయం - ఖరీఫ్లో 3 నెలల విరామమివ్వాల్సి ఉన్నా పనుల కొనసాగింపునకు నిర్ణయం
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : August 12, 2026 at 5:27 PM IST
Agriculture Activities Is Declining On The Effect OF Elnino : ఎల్నినో ప్రభావంతో రాష్ట్రంలో వ్యవసాయ పనులు తగ్గిపోవడంతో గ్రామీణ శ్రామికులకు ఉపాధి కల్పించడంపై ప్రభుత్వం ప్రత్యేక దృష్టి సారించింది. వీబీ జీ రామ్జీలో విధిగా ఉపాధి కల్పించాలని నిర్ణయించింది. ఖరీఫ్లో సాధారణంగా వీబీ జీ రామ్జీ పనులకు విరామం ఇచ్చే పరిస్థితి ఉన్నప్పటికీ ఈ ఏడాది వాతావరణ పరిస్థితుల దృష్ట్యా కొనసాగించాలని నిర్ణయించింది.
7 లక్షల మంది శ్రామికుల ఉపాధి : రాష్ట్రంలో ఆశించిన మేర వర్షాలు లేకపోవడంతో వ్యవసాయ పనులు తగ్గిపోయాయి. వ్యవసాయ కూలీలకు పని దొరకని పరిస్థితి ఏర్పడింది. ఈ నేపథ్యంలో గ్రామాల్లో పని కోరిన ప్రతి శ్రామికుడికీ వీబీ జీరామ్జీ ద్వారా పనులు కల్పించాలని ప్రభుత్వం అధికారులను ఆదేశించింది. ప్రస్తుతం రాష్ట్రవ్యాప్తంగా రోజుకు సుమారు 7 లక్షల మంది శ్రామికులు ఉపాధి పనులకు హాజరవుతున్నారు. ఈ సంఖ్యను 10 నుంచి 12 లక్షలకు పెంచాలని అధికారులు లక్ష్యంగా పెట్టుకున్నారు. ప్రతి గ్రామ పంచాయతీలో పని అడిగిన వారందరికీ ఉపాధి కల్పించేలా చర్యలు తీసుకోవాలని జిల్లా జల యాజమాన్య సంస్థల పథక సంచాలకులకు ఆదేశాలు జారీ అయ్యాయి.
162 కోట్ల వేతనాలు చెల్లింపు : అటు ఉపాధి పనుల కల్పనలో నిర్లక్ష్యంగా వ్యవహరించిన అధికారులపై ప్రభుత్వం చర్యలకు దిగింది. 12 జిల్లాలకు చెందిన 36 మంది ఏపీవోలకు షోకాజ్ నోటీసులు జారీ చేసింది. రాయలసీమతో పాటు ప్రకాశం, మార్కాపురం, శ్రీకాకుళం, విజయనగరం జిల్లాలకు చెందిన పలువురు ఏపీవోలను విజయవాడకు పిలిపించి ఉన్నతాధికారులు వివరణ కోరారు. ఉపాధి పనులకు సంబంధించి ఇప్పటికే శ్రామికులకు భారీగా వేతనాలు చెల్లించినట్లు అధికారులు తెలిపారు. జులై 2 నుంచి ఇప్పటివరకు 162 కోట్ల వేతనాలు చెల్లించగా మరో రూ. 300 కోట్ల విలువైన పనులకు సంబంధించిన ఫండ్ ట్రాన్స్ఫర్ ఆర్డర్లు పోర్టల్లో అప్లోడ్ చేశారు. మిగిలిన వేతనాలను నెలాఖరులోగా విడుదల చేయనున్నట్లు వెల్లడించారు.
జులై 2కి ముందు జాతీయ ఉపాధి హామీ పథకంలో ఉన్న సుమారు వెయ్యి కోట్ల వేతన బకాయిలను వారం రోజుల్లోగా శ్రామికుల బ్యాంకు ఖాతాల్లో జమ చేయనున్నట్లు అధికారులు తెలిపారు. గ్రామీణ కూలీలకు ఉపాధి కొరత లేకుండా చర్యలు చేపట్టిన ప్రభుత్వం పని కోరిన ప్రతి ఒక్కరికీ పని కల్పించాలని స్పష్టం చేసింది. అవసరమైతే డిసెంబరు తర్వాత 1-2 నెలలు ఉపాధి పనులకు విరామం ఇచ్చే అంశాన్ని అధికారులు పరిశీలిస్తున్నారు.
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