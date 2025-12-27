అన్నదాతలకు అండగా సర్కార్ - సాగుకు అద్దె పరికరాలు
రైతులకు పెట్టుబడి ఖర్చులు తగ్గించడమే లక్ష్యం - తక్కువ ధరకు అందుబాటులో సాగుకు అద్దె పరికరాలు - తొలి విడతలో 300 చోట్ల కస్టమ్ హైరింగ్ సెంటర్ల ఏర్పాటు
December 27, 2025
AP Government Latest Farmer Scheme: అన్నదాతలకు అండగా నిలిచేందుకు కూటమి ప్రభుత్వం మరో కీలక ముందడుగు వేసింది. వ్యవసాయం, ఉద్యాన పంటలను సాగు చేసే రైతులకు పెట్టుబడి ఖర్చులు తగ్గించాలనే ఉద్దేశంతో సాగుకు అవసరమైన పరికరాలను అద్దెకు ఇచ్చేందుకు కస్టమ్ హైరింగ్ సెంటర్ల (సీహెచ్సీ)ను అందుబాటులోకి తీసుకురానుంది. ఇవి డ్వాక్రా మహిళా రైతులతో (వారి కుటుంబ సభ్యులు) కూడిన ఎఫ్పీవోల ఆధ్వర్యంలో పని చేస్తాయి.
రాష్ట్రవ్యాప్తంగా 520 ఫార్మర్ ప్రొడ్యూస్ ఆర్గనైజేషన్లు (ఎఫ్పీవో) ఉండగా వాటి పరిధిలో తొలి విడతగా 300 సీహెచ్సీలను ప్రభుత్వం ఏర్పాటు చేయనుంది. వచ్చే ఏడాది మార్చి నాటికి ఇవి అందుబాటులోకి రానున్నాయి. వ్యవసాయం, ఉద్యాన, పశుసంవర్ధకశాఖ సహకారంతో ఈ పథకాన్ని అమలు చేయనున్నారు.
సీహెచ్సీల్లో అందుబాటులో ఉంచే పరికరాలు: మినీ ట్రాక్టర్లు, ట్రాక్టర్లు, డ్రోన్లు, మినీ ట్రక్కులు, భూసార పరీక్షలు చేసే పరికరాలు, మినీ రైస్ మిల్లు, ప్రాసెసింగ్ ప్లాంట్, ఇతర పరికరాలు సీహెచ్సీల్లో అందుబాటులో ఉంటాయి. రైతులకు స్థానికంగా అవసరమయ్యే పరికరాలను కొని సీహెచ్సీల్లో ఉంచుతారు. సీహెచ్సీల్లో రైతులకు ఈ పరికరాలను బహిరంగ మార్కెట్ కంటే తక్కువ ధరకు అద్దెకిస్తారు. సీహెచ్సీల నిర్వహణను ఎఫ్పీవోనే చూస్తుంది. వచ్చిన ఆదాయాన్ని తిరిగి వాటి నిర్వహణకే వెచ్చిస్తుంది. రాష్ట్రవ్యాప్తంగా ఒక్కో ఎఫ్పీవో పరిధిలో 1500 నుంచి 2 వేల మంది సన్నచిన్నకారు రైతులు సభ్యులుగా ఉన్నారు. ఇవి మండలానికి ఒకటి చొప్పున ఉన్నాయి.
సీహెచ్సీల నిర్వహణకు రూ.60 కోట్లు: సీహెచ్సీల నిర్వహణకు కేంద్ర ప్రభుత్వం రూ.60 కోట్లు కేటాయించింది. జాతీయ జీవనోపాధుల కార్యక్రమం కింద ఈ నిధులను మంజూరు చేసింది. రాష్ట్ర ప్రభుత్వ భాగస్వామ్యంతో ఈ కేంద్రాలను కేంద్ర ప్రభుత్వం నిర్వహిస్తుంది. సీహెచ్సీలను ఏర్పాటు చేసేందుకు ఒక్కో ఎఫ్పీవోకు రూ.20 లక్షల చొప్పున ప్రభుత్వం ఇప్పటికే విడుదల చేసింది.
రైతుల సంక్షేమమే ధ్యేయంగా: కూటమి ప్రభుత్వం రైతుల కష్టాలను గుర్తించి వివిధ సంక్షేమ కార్యక్రమాలను చేపడుతోంది. ఇటు సంక్షేమాన్ని అటు అభివృద్ధిని సమన్వయం చేస్తూ రాష్ట్రాన్ని ప్రగతి బాటలో నడిపిస్తోంది. రైతుల సంక్షేమంలో భాగంగా నవంబర్ 19వ తేదీన కడప జిల్లా కమలాపురంలో నిర్వహించిన కార్యక్రమంలో సీఎం చంద్రబాబు అన్నదాత సుఖీభవ నిధులను విడుదల చేశారు. కేంద్ర ప్రభుత్వ కూడా అదే రోజున రైతులకు నిధులను విడుదల చేసింది. కేంద్రం రూ.2 వేలు, రాష్ట్ర ప్రభుత్వం రూ.5 వేలు కలిపి మొత్తం రూ.7 వేలు రైతుల ఖాతాల్లో జమయ్యాయి. అన్నదాత సుఖీభవ కింద రెండో విడతలో మొత్తం 46 లక్షల మంది రైతులకు లబ్ధి చేకూరింది.
రైతులకు ఆర్థిక భరోసా: రైతుకు ఆర్థిక భరోసా కల్పించటం, సాగుకు ప్రభుత్వం నుంచి సాయం అందించేందుకు ఎన్నికల్లో ఇచ్చిన హామీ మేరకు కూటమి ప్రభుత్వం సూపర్ సిక్స్ హామీల అమలులో భాగంగా 'పీఎం కిసాన్-అన్నదాతా సుఖీభవ' పథకాన్ని అమలు చేసింది. ఈ పథకంలో భాగంగా ఒక్కో రైతుకు మూడు విడతల్లో ఏడాదికి 20వేల రూపాయల నగదు వారి ఖాతాల్లో జమ కానుంది. ఏడాదికి కేంద్రం ఇచ్చే రూ.6 వేల సాయంతో కలిపి రాష్ట్ర ప్రభుత్వం మరో రూ.14 వేలు ఇవ్వనుంది. మొదటి, రెండో విడతల్లో 5 వేలు చొప్పున, మూడో విడతలో 4 వేల రూపాయలను రాష్ట్ర ప్రభుత్వం అందించనుంది. కుటుంబంలో ఒకరికి మాత్రమే అన్నదాతా సుఖీభవ పథకం వర్తిస్తుంది. వెబ్ల్యాండ్లో రైతు ఆధార్ నంబర్ తప్పుగా ఉంటే రెవెన్యూ అధికారులను సంప్రదించి సరి చేసుకోవాలి. జాబితాలో రైతు పేరు లేకపోయినట్లయితే వ్యవసాయ కేంద్రాల్లో సహాయకులను సంప్రదించాలని అధికారులు సూచించారు.
