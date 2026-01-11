ETV Bharat / state

సర్కార్ ఖజానాకే కన్నం వేశారు - రూ.48 కోట్లు కొల్లగొట్టారు!

జనగామలో తీగ లాగితే రాష్ట్రమంతటా కదిలిన డొంక - సాఫ్ట్‌వేర్‌ లొసుగుల్ని అనువుగా మలుచుకున్న అక్రమార్కులు - రంగారెడ్డి, యాదాద్రి జిల్లాల్లో పెద్దఎత్తున అక్రమాలు

Agricultural Land Registration Scam in Telangana
Agricultural Land Registration Scam in Telangana (ETV)
By ETV Bharat Telangana Team

Published : January 11, 2026 at 7:38 AM IST

Agricultural Land Registration Scam in Telangana : సాఫ్ట్‌వేర్‌లోని లోపాలు, చెల్లింపుల మార్గంలో ఉన్న లొసుగుల ఆధారంగా కొన్ని ముఠాలు ప్రజాధనాన్ని కొల్లగొడుతున్నాయి. నాటి సాగు భూముల రిజిస్ట్రేషన్లు మ్యుటేషన్ల పోర్టల్‌ ధరణి, నేటి భూభారతి పోర్టల్‌లలోని లోపాలను తమకు అనుకూలంగా మలచుకుని కోట్ల రూపాయలు దోపిడీ చేశాయి. ఎవరి కంటా పడకుండా మాల్‌వేర్‌ ఉపయోగించి పెద్దఎత్తున డబ్బులు దారిమళ్లించాయి. నాలుగు రోజుల క్రితం జనగామ జిల్లాలో బయటపడిన చిన్న అంశం ఆధారంగా తీగ లాగితే రాష్ట్రమంతటా డొంక కదిలింది.

రిజిస్ట్రేషన్ల సొమ్ము పక్కదారి : జనగామ జిల్లా కేంద్రంలోని ప్రైవేట్‌ ఆన్‌లైన్‌ కేంద్రాల ద్వారా భూభారతి పోర్టల్లో సాగు భూముల రిజిస్ట్రేషన్లకు చెల్లించాల్సిన సొమ్ము పక్కదారి పడుతున్నట్లు రెవెన్యూ అధికారులు గుర్తించారు. వీరికి యాదగిరిగుట్టకు చెందిన ఓఆన్‌లైన్‌ సెంటర్‌ నిర్వాహకుడు సహకరిస్తున్నట్లు తేల్చారు. ఈ ఉదంతంపై జనగామ తహసీల్దారు పోలీసులకు ఫిర్యాదు చేయగా తీగ లాగితే డొంకంతా కదిలింది. నాటి ధరణి, నేటి భూభారతి పోర్టల్‌ల వేదికగా సాగు భూముల రిజిస్ట్రేషన్లు మ్యుటేషన్లు, గిఫ్ట్‌ డీడ్‌ తదితర లావాదేవీలను కొందరు దోపిడీకి అడ్డాగా మార్చుకున్నారు.

భూ భారతిలో 4,800 లావాదేవీల్లో సొమ్ము దారిమళ్లింపు - రూ.48 కోట్లు కొల్లగొట్టిన అక్రమార్కలు (ETV)

రూ. లక్షకు పదివేలే చేరేలా : రైతులు భూ రిజిస్ట్రేషన్‌ కోసం ఆన్‌లైన్‌ సెంటర్‌కు వస్తుంటారు. వారి భూ సర్వే నంబరు ఆధారంగా ప్రభుత్వానికి రిజిస్ట్రేషన్‌ ఛార్జీలు చెల్లిస్తుంటారు. వారు చెల్లించే మొత్తాన్ని ఆన్‌లైన్‌ కేంద్రాల నిర్వాహకులు ప్రభుత్వ ఖజానాలో జమ కాకుండా సాఫ్ట్‌వేర్‌ ఉపయోగించి కొల్లగొడుతున్నారు. రూ.లక్ష అందజేయాల్సి ఉండగా కేవలం రూ.10 వేలు ప్రభుత్వ ఖజానాకు చేరేలా చేసి మిగిలిన మొత్తాన్ని దారిమళ్లిస్తున్నారు.

రూ.48 కోట్లు దారిమళ్లింపు : కాంగ్రెస్‌ ప్రభుత్వం అధికారంలోకి వచ్చాక ధరణి డేటాను కేంద్ర ప్రభుత్వ సంస్థ నేషనల్‌ ఇన్‌ఫర్మేటిక్‌ సెంటర్‌కి మార్చింది. దీనిలోని లొసుగులను వాడుకున్న ఆన్‌లైన్‌ నిర్వహకులు ఇప్పటి వరకూ రూ.48 కోట్లు దారిమళ్లించారు. ఇందులో రంగారెడ్డి, యాదాద్రి భువనగిరి జిల్లాలకు చెందిన లావాదేవీలే ఎక్కువగా ఉన్నట్లు రెవెన్యూ అధికారులు వెల్లడించారు. ధరణి పోర్టల్‌ ఏర్పాటైనప్పటి నుంచి రైతులు ఎంత చెల్లిస్తున్నారు ఎన్ని లావాదేవీలు జరుగుతున్నాయనే వివరాలను గుర్తించే ఆడిటింగ్‌ లేకపోవడంతో నిందితులు దోపిడీకి పాల్పడినట్లు నిపుణులు అంచనా వేస్తున్నారు. ఇప్పటివరకూ రంగారెడ్డి, మేడ్చల్‌ మల్కాజిగిరి జిల్లాల్లో భారీ ధరలున్న భూముల లావాదేవీల విషయంలో పెద్దఎత్తున దోపిడీ జరిగినట్లు తెలుస్తోంది. ఇందులో పలువురు పెద్దలు తెరవెనుక ఉన్నట్లు పోలీసులు అనుమానిస్తున్నారు. గత ఆరేళ్ల నుంచి ఈ తతంగం నడుస్తున్నట్లు రెవెన్యూ అధికారులు గుర్తించారు.

అత్యధికంగా ఈ జిల్లాల్లోనే : ఇప్పటివరకు 4,800 లావాదేవీల్లో సొమ్ము దారిమళ్లినట్లు రెవెన్యూ అధికారులు గుర్తించారు. అత్యధికంగా రంగారెడ్డి, యాదాద్రి భువనగిరి జిల్లాల్లో జరిగినట్లు అనుమానిస్తున్నారు. ఈ వ్యవహారంలో కొందరు రెవెన్యూ అధికారుల పాత్ర కూడా ఉన్నట్లు అనుమానాలు వ్యక్తమవుతున్నాయి. రిజిస్ట్రేషన్‌ పూర్తయిన తర్వాత ప్రింట్‌ అయ్యే డీడ్‌ పత్రాలపై భూమి మార్కెట్‌ విలువ, చెల్లించాల్సిన ఛార్జీ మొత్తం, రైతు చెల్లించిన వివరాలన్నీ ప్రచురితమవుతాయని సీసీఎల్​ఏ అధికారులు చెబుతున్నారు. పోర్టల్‌ నుంచే ఆటోమేటిక్‌ ద్వారా వచ్చే పత్రంపై తహసీల్దారు సంతకం చేస్తారు. అప్పుడు గుర్తించే వీలున్నా ఎందుకు గుర్తించలేదనే అంశంపై విచారణ చేస్తున్నారు.

ఒకేరోజు రూ.8 లక్షలు పక్కదారి : ఈ విషయంపై అప్రమత్తమైన రెవెన్యూశాఖ ఇప్పటికే పలు జిల్లాలకు చెందిన లావాదేవీల ఫైళ్లను చెక్‌చేస్తున్నట్లు సమాచారం. భూభారతి ద్వారా జనగామలో నిధులు పక్కదారి పట్టడంపై నివేదిక సమర్పించాలంటూ ప్రభుత్వానికి లోకాయుక్త జస్టిస్‌ రాజశేఖర్‌రెడ్డి ఆదేశాలు జారీ చేశారు. జనగామ జిల్లాలో ఒకేరోజు రూ.8 లక్షల రిజిస్ట్రేషన్‌ ఛార్జీలను పక్కదారి పట్టించిన విషయం పత్రికలు, టీవీల్లో ప్రసారం కావడంతో లోకాయుక్త సుమోటోగా తీసుకుంది.

ఎంతటివారున్నా వదిలిపెట్టం : భూభారతి పోర్టల్‌ ద్వారా జరిగిన చెల్లింపుల్లో ప్రభుత్వ ఆదాయానికి గండి కొట్టిన కేసులో జనగామ, వరంగల్‌ సీసీఎస్‌ పోలీసులు కూపీ లాగుతున్నారు. యాదగిరిగుట్టకు చెందిన ప్రధాన నిందితుడు అదే ప్రాంతానికి చెందిన ఇద్దరు వ్యక్తులతో కలిసి దందాకు తెరతీసినట్లు సమాచారం. ఇతను పోలీసుల విచారణలో పలు కీలక విషయాలు వెల్లడించినట్లు తెలిస్తోంది. ఈ ఘటనపై స్పందించిన రెవెన్యూశాఖ మంత్రి పొంగులేటి శ్రీనివాస్‌రెడ్డి తెర వెనుక ఎంతటివారున్నా వదిలిపెట్టబోమని హెచ్చరించారు.

AGRICULTURAL LAND REGISTRATION SCAM
FRAUD IN DHARANI PORTAL
DHARANI PORTAL FRAUD IN TELANGANA
ధరణి పోర్టల్​తో దోపిడీ
BHUBHARATHI REGISTRATION SCAM

