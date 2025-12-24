తరగతి గదిలో పాఠాలు వింటున్నారు - మిద్దెపైన సాగు చేస్తున్నారు
వృక్షశాస్త్రంలో డిగ్రీ చదువుతూనే సేంద్రీయ సాగులో మెలకువలు - ఇష్టమైన పంటలను సాగు చేస్తూ కొంతమేర ఆదాయం సంపాదిస్తున్న విజయవాడలోని శ్రీ దుర్గా మల్లేశ్వర సిద్ధార్థ మహిళా కళాశాల విద్యార్థినులు
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : December 24, 2025 at 6:46 PM IST
Students Turned Terrace Into Farm : తరగతి గదిలో పాఠాలు వినడమే కాదు, కళాశాల మిద్దెనే వ్యవసాయ క్షేత్రంగా మార్చుకున్నారా విద్యార్థినులు. వివిధ రకాల కూరగాయలు, ఆకుకూరలు, పూల మొక్కలను సేంద్రియ పద్ధతుల్లో సాగు చేస్తున్నారు. ప్రకృతి వ్యవసాయానికి ఉపయోగించే బయో ఎరువులు తయారు చేస్తున్నారు. విద్యార్థి దశలోనే ఇటువంటి కార్యక్రమాల్లో భాగస్వామ్యం కావడం ద్వారా చదువు పూర్తయిన తరువాత వివిధ రంగాల్లో ఉత్తమంగా రాణించవచ్చంటున్నారు. సేంద్రీయ సాగుపై ఆసక్తి పెంచుకుని భవిష్యత్తులో అటువైపు అడుగులు వేసేందుకు ప్రణాళికలు సిద్ధం చేసుకుంటున్నారు. ఇంతకీ ఎవరా విద్యార్థినులు? వారు సాగు చేస్తున్న వ్యవసాయ పద్ధతులేంటో తెలుసుకుందాం.
వృక్షశాస్త్రంలో డిగ్రీ చదువుతూనే : వీరంతా విజయవాడలోని శ్రీ దుర్గా మల్లేశ్వర సిద్ధార్థ మహిళా కళాశాల విద్యార్థినులు. వృక్షశాస్త్రంలో డిగ్రీ చదువుతూనే సేంద్రీయ సాగులో మెలకువలు నేర్చుకుంటున్నారు. తమకు ఇష్టమైన పంటలను సాగు చేస్తూ కొంతమేర ఆదాయం సంపాదిస్తున్నారు. రోజులో అన్ని పిరియడ్స్ చదువుకు కేటాయించి, చివరి పిరియడ్ మాత్రం ఇదిగో ఇలా వివిధ రకాల ఆకుకూరలు, కూరగాయలు, పూల మొక్కలు పెంచేందుకు కేటాయిస్తున్నారు. తాము ఈ మొక్కలతో గడిపినంత సేపు మనస్సుకి తెలియని ఆనందం కలుగుతుందంటున్నారు. భవిష్యత్తులో వ్యవసాయ అనుబంధ రంగాల్లో ఉపాధి పొందేందుకు ఈ అనుభవం ఎంతో దోహదం చేస్తుందంటున్నారు.
ఘన, ద్రవ జీవామృతాలు తయారి! : విద్యార్థినులు సాగుకు అవసరమైన ఎరువులను వారే తయారు చేసుకుంటున్నారు. ఘన, ద్రవ జీవామృతాలు తయారు చేస్తున్నారు. వాటిని అధ్యాపకులు, విద్యార్థులకు విక్రయించి ఆదాయం సంపాదిస్తున్నారు. ఈ మొత్తాన్ని తమకు అవసరమైన విత్తనాలు, ఎరువుల తయారీకి ఆవసరమైన వాటి కొనుగోలుకి వినియోగిస్తామంటున్నారు. ఈ ఎరువులు, పురుగు మందుల తయారీకి సంబంధించి అధ్యాపకులు నిపుణులతో శిక్షణా తరగతులు నిర్వహిస్తున్నారు. ఇది విద్యార్థులకు సాగుమీద పట్టు సాధించేందుకు ఎంతో ఉపయోగపడుతుంది. దీంతో పాటు పుట్టగొడుగుల సాగు చేస్తున్నారు.
తాము ఇక్కడ నేర్చుకునే నైపుణ్యాలు భవిష్యత్తులో ఎంతో ఉపయోగపడతాయని విద్యార్థినులు చెబుతున్నారు. ఈ మిద్దె తోటల పెంపకంలో విత్తన దశ నుంచి పూత దశ వరకు విద్యార్థులు ప్రత్యక్షంగా పాల్గొంటారు. మధ్యలో అనేక చీడపీడలు పంటపై దాడి చేస్తాయి. దాన్ని తట్టుకుని పంటను ఏ విధంగా రక్షించుకోవాలో విద్యార్థులు ప్రత్యక్షంగా గమనిస్తారు. దీంతో భవిష్యత్తులో జీవశాస్త్ర పరంగా ఏ ఉద్యోగం, వ్యాపార, వ్యవసాయ రంగాల్లో స్థిరపడితే ఈ మెలకువలు ఎంతో ఉపయోగపడతాయి.
సేంద్రీయ సాగు పద్ధతుల్లో: ప్రస్తుతం మార్కెట్లో రసాయనాలు వినియోగించని కూరగాయలు లభించడం లేదు. వ్యవసాయ రంగంలో రసాయన ఎరువులు వినియోగిస్తే ప్రజారోగ్యంపై తీవ్ర ప్రభావం పడుతుందని నిపుణులు హెచ్చరించినా వాడకం మాత్రం ప్రజలు మానటం లేదు. ఈ తరుణంలో సేంద్రీయ సాగు పద్ధతుల్లో పెంచే ఆకుకూరలు, కూరగాయలకు మార్కెట్లో మంచి డిమాండ్ లభిస్తుంది. ఈ రంగంలో రాణిస్తూ అనేక మంది మంచి లాభాలు సంపాదిస్తున్నారు. ఈ తరుణంలో ఈ విద్యార్థుల్లోనూ కొంత మంది సేంద్రీయ సాగువైపు అడుగులు వేస్తామంటున్నారు. మరికొంత మంది వ్యవసాయ అనుబంధ రంగాల్లో ఉద్యోగాలు సాధించి రైతులకు తమవంతు సాయం అందిస్తామంటున్నారు. తమ సాగుకి అవసరమైన ఎరువులు, పురుగు మందులను ఈ విద్యార్థులే తయారు చేసుకుంటున్నారు. వీరు పండిస్తున్న మొక్కలు, కూరగాయలు, ఆకు కూరల వ్యర్థాల నుంచి కంపోస్టు ఎరువులను తయారు చేస్తున్నారు.
"మా కళాశాలలో చదువుతున్న విద్యార్థినులకు వ్యవసాయంలో వినియోగిస్తున్న సాగుపద్ధతులపై అవగాహన కల్పించేందుకు ఈ మిద్దెతోటను సాగు చేస్తున్నాం. రోజులో ఒక గంట పాటు ఈ కార్యక్రమంలో విద్యార్థినులను భాగస్వామ్యం చేస్తున్నాం. ప్రకృతి వ్యవసాయం చేయడం ద్వారా విద్యార్థులు వారికి తెలియని అనేక విషయాలు తెలుసుకుంటారు.తరగతి గదుల్లో చెప్పే పాఠాలను ప్రాక్టికల్ చేసేందుకు ఈ మొక్కల పెంపకం చక్కటి అవకాశంగా ఉపయోగపడుతుంది" - అధ్యాపకులు
కళాశాల క్యాంటిన్ భవనంపైనే! : ఈ విద్యార్థినులు వారి కళాశాల క్యాంటిన్ భవనంపైన ఈ మిద్దె తోటను సాగు చేస్తున్నారు. వంకాయలు, చిక్కుడు, పచ్చి మిరప, ఆనపకాయలు, టమాటా, చామదుంప వంటి కూరగాయలకు పెంచుతున్నారు. వీటితో పాటు బచ్చలి కూర, తోటకూర, మెంతుకూర, పుదీనా, వాము వంటి ఆకుకూరలు సాగు చేస్తున్నారు. బంతి, మల్లె, గులాబి, మందార వంటి పూల మొక్కలు ఈ టెర్రాస్ గార్డెన్ లో దర్శనం ఇస్తున్నాయి.
అన్నదాతకు అండగా యాప్లు - ఒక్క క్లిక్తో సమస్త సమాచారం చేతిలోనే
7,500 హెక్టార్లలో ఆటోమేషన్ విధానం - పెరగనున్న పంట ఉత్పత్తి, ఆదాయం