హైదరాబాద్ మెట్రోకు కొత్త కోచ్లు - ప్రయాణికులకు తప్పనున్న తిప్పలు
60 కొనాలని నిర్ణయం తీసుకున్న సర్కారు - తయారీకి 15 నెలల సమయం - భారత్ ఎర్త్ మూవర్స్ లిమిటెడ్ (బీఈఎంఎల్) సంస్థతో సంప్రదింపులు - ప్రస్తుతం 3 కారిడార్లలో 56 మెట్రోరైళ్లు
Published : May 18, 2026 at 12:24 PM IST
New Coaches For Hyderabad Metro : హైదరాబాద్ మెట్రో ప్రయాణికులకు కష్టాలు తీరనున్నాయి. నిత్యం కిక్కిరిసిన ప్రయాణాలతో తిప్పలు పడకుండా కొత్త కోచ్లు త్వరలోనే పట్టాలెక్కనున్నాయి. సుమారు 60 కోచ్లు కొనాలని నిర్ణయించిన ప్రభుత్వం బెంగళూరులోని భారత్ ఎర్త్ మూవర్స్ లిమిటెడ్ (బీఈఎంఎల్) సంస్థతో ముమ్మరంగా సంప్రదింపులు జరుపుతోంది. ఆర్డర్ ఇచ్చిన రోజు నుంచి 15 నెలల్లో సరఫరా చేయగలమని ఆ సంస్థ ఇప్పటికే తెలంగాణ ప్రభుత్వానికి తెలిపింది. ఈ వారంలో మెట్రోరైలు సంస్థ, కోచ్ల తయారీ సంస్థతో ఒప్పందం కుదిరే అవకాశం స్పష్టంగా కనిపిస్తోంది.
ప్రస్తుతం సరిపోని కోచ్లు : ప్రస్తుతం హైదరాబాద్లోని 3 కారిడార్లలో మొత్తం 56 మెట్రోరైళ్లు తిరుగుతున్నాయి. ఒక్కో మెట్రోలో 3 కోచ్లు అందుబాటులో ఉన్నాయి. ఉదయం, సాయంత్రం రద్దీవేళల్లో నాగోల్-రాయదుర్గం, ఎల్బీనగర్-మియాపూర్ మార్గాల్లో ఇప్పుడున్న కోచ్లు ఏ మాత్రం చాలడం లేదు. అప్పట్లో నాగ్పుర్ నుంచి లీజుకు తీసుకునే ప్రయత్నాలు చేసినా ఆ వ్యవహారం సాధ్య పడలేదు. ఈ ఏడాది ఆర్డర్ ఇచ్చేందుకు ప్రభుత్వం సిద్ధమైనా పలు సాంకేతిక కారణాలతో వాయిదా పడింది.
సర్కారు చేతికి రావడంతో : మెట్రోరైలు ప్రభుత్వం ఆధీనంలోకి రావడంతో కొత్త కోచ్ల కొనుగోలుకు అడ్డంకులన్నీ పూర్తిగా తొలగిపోయాయి. దీంతో బెంగళూరులోని బీఈఎంఎల్కు ఆర్డర్ ఇచ్చేందుకు చేస్తున్న కసరత్తు చివరి దశకు చేరుకుంది. ఏ క్షణమైనా మెట్రో రెలు సంస్థ ఒప్పందం కుదుర్చుకోవచ్చు.
ఒకేసారి 965 మంది వెళ్లే అవకాశం : 2015లో రూ.1800 కోట్ల ఖర్చు చేసి సౌత్ కొరియాలోని హ్యుందాయ్ రొటెమ్ నుంచి మెట్రోరైలు కోచ్లను కొనుగోలు ఎల్ అండ్ టీ కంపెనీ వారు చేశారు. అందులో ఒక్కో మెట్రోకు 3 కోచ్లు ఉన్నాయి. ఏకకాలంలో ఇందులో 965 మంది ప్రయాణికులు వెళ్లే అవకాశం ఉంది. దేశంలోనే మొదట ప్రవేశపెట్టిన డ్రైవర్లెస్ సాంకేతికతకు తగ్గట్టుగా వీటిని అత్యాధునికంగా డిజైన్ చేశారు. ఇప్పుడీ సంస్థ తమ సాంకేతికతను బీఈఎంల్కు ఇచ్చేందుకు అంగీకరించిందని మెట్రో అధికారులు ప్రకటించారు. ఇప్పటికే పలు నగరాల్లోని మెట్రోరైళ్లకు బీఈఎంఎల్ కోచ్లను రూపొందిస్తుండటం విశేషం.
ప్రభుత్వంలో మెట్రో : గత ఏప్రిల్ నెలలో మెట్రో రైలు మొదటి దశ ప్రాజెక్ట్ ప్రభుత్వం కొనుగోలు చేసిన విషయం తెలిసిందే. ఇన్నాళ్లూ ప్రైవేటు సంస్థ ఎల్అండ్టీ అధీనంలో ఉండగా రూ.1,461.47 కోట్లతో వందశాతం ఈక్విటీని కొనుగోలు చేయడం ద్వారా మెట్రోని తెలంగాణ ప్రభుత్వం ఇప్పటికే స్వాధీనం చేసుకుంది. హైదరాబాద్ మెట్రో రైలు మొదటి దశను హెచ్ఎంఆర్ఎల్ ద్వారా స్వాధీనం చేసుకోవాలని సర్కారు గతంలోనే నిర్ణయించింది. ఎల్ అండ్ టీతో కొద్దిరోజులుగా సంప్రదింపులు జరిపి కోనుగోలు ప్రక్రియను పూర్తి చేసింది.
మొత్తం అప్పుపై హామీ : ఈ ఒప్పందం ప్రకారం ఎల్ అండ్ టీ హామీతో ఎల్అండ్టీఎంఆర్హెచ్ఎల్పై ఉన్న రూ.13,538.53 కోట్ల అప్పును(2026 ఏప్రిల్ 30వ తేదీ నాటికి) తెలంగాణ ప్రభుత్వ హామీతో రీఫైనాన్స్ చేశారు. ఈ లావాదేవీకి ట్రాన్సాక్షన్ అడ్వైజర్గా ఐడీబీఐ క్యాపిటల్ వ్యవహరించగా, లీగల్ అడ్వైజరీ సేవలను సరఫ్ అండ్ పార్టనర్స్ సంస్థ చేస్తోంది.
హైదరాబాద్ నగర ముఖచిత్రాన్ని మార్చేసిన మెట్రోరైలు ప్రాజెక్ట్లో ఒక అధ్యాయం ముగిసింది. 2010లో ఒక ఉన్నతమైన కలగా మొదలైన ఈ ప్రయాణంలో నిర్మాణ రంగ దిగ్గజం ఎల్అండ్టీ పోషించిన పాత్ర మరువలేనిది. ప్రపంచంలోనే అతిపెద్ద ప్రభుత్వ, ప్రైవేటు ప్రాజెక్ట్లో ఎన్నో ఆటుపోట్లు, సవాళ్లు, ఆందోళనలు వీటన్నింటినీ ప్రభుత్వ సహకారంతో అధిగమించి హైదరాబాద్ వాసులకు ఆధునిక రవాణా వ్యవస్థను సరికొత్తగా పరిచయం చేసింది. నాడు మెట్రోకి పునాది వేసినప్పటి నుంచి నేడు లక్షల మంది ప్రయాణికులను గమ్యస్థానాలకు చేర్చే వరకు ఈ సంస్థ ప్రభుత్వంతో కలిసి ముందడుగు వేసింది. దాదాపు 15 ఏళ్లకుపైగా ఉన్న అనుబంధానికి స్వస్తి పలుకుతూ, హైదరాబాద్ మెట్రో పగ్గాలను ఎల్ అండ్ టీ కంపెనీ పూర్తిగా ప్రభుత్వానికి అప్పగించింది.
