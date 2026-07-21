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గ్లోబల్ మార్కెట్ వైపు అడుగులు - ఏపీలో యూఏఈ ఫుడ్ క్లస్టర్ ఏర్పాటు

దావోస్ వరల్డ్ ఎకనామిక్ ఫోరంలో కుదుర్చుకున్న మరో ఒప్పందం సాకారం - ఏపీలో ఫుడ్ క్లస్టర్ ఏర్పాటుకు ముందుకొచ్చిన యునైటెడ్ అరబ్ ఎమిరేట్స్ - సీఎం చంద్రబాబుతో యూఏఈ మంత్రి భేటీ

Agreement_Between_AP_Govt_and_UAE
Agreement_Between_AP_Govt_and_UAE (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : July 21, 2026 at 6:54 PM IST

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Agreement Between AP Govt and United Arab Emirates: ఏపీ పారిశ్రామిక, వ్యవసాయ రంగాలు ఇప్పుడు గ్లోబల్ మార్కెట్ వైపు అడుగులు వేస్తున్నాయి. సీఎం చంద్రబాబు దావోస్ పర్యటన వేదికగా జరిగిన అంతర్జాతీయ చర్చలు ఇప్పుడు రాష్ట్రంలో పెట్టుబడులుగా మారుతున్నాయి. రాష్ట్రాన్ని అంతర్జాతీయ ఆహార శుద్ధి హబ్‌గా మార్చే దిశగా ప్రతిష్టాత్మకమైన యూఏఈ ఫుడ్ క్లస్టర్ ప్రాజెక్ట్ రాష్ట్రంలో సాకారమవుతోంది.

దావోస్ వరల్డ్ ఎకనామిక్ ఫోరంలో కుదుర్చుకున్న మరో ప్రతిష్టాత్మక ఒప్పందం సాకారమైంది. ఆంధ్రప్రదేశ్​లో ఫుడ్ క్లస్టర్ ఏర్పాటుకు యునైటెడ్ అరబ్ ఎమిరేట్స్ (UAE) ముందుకు వచ్చింది. ఇందులో భాగంగా సచివాలయంలో ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబుతో యూఏఈ ఆర్థిక, పర్యాటక శాఖ మంత్రి అబ్దుల్లా బిన్ తౌక్ అల్ మర్రీ నేతృత్వంలోని ప్రతినిధుల బృందం ప్రత్యేకంగా భేటీ అయింది. ఏపీలో యూఏఈ ఫుడ్ క్లస్టర్ ఏర్పాటుపై సీఎంతో యుఏఈ ప్రతినిధుల బృందం చర్చించారు.

నేరుగా అంతర్జాతీయ మార్కెట్లకు ఎగుమతి: ఈ ఏడాది సీఎం చంద్రబాబు దావోస్ పర్యటన సందర్భంగా ఏపీలో ఫుడ్ క్లస్టర్ ఏర్పాటుకు యూఏఈ సంసిద్ధత వ్యక్తం చేసింది. తాజాగా జరిగిన చర్చలతో ఈ ప్రతిపాదనలు కార్యరూపం దాల్చాయి. ఆహార శుద్ధి (ఫుడ్ ప్రాసెసింగ్) రంగంలో రాష్ట్రవ్యాప్తంగా బలమైన వాల్యూ చైన్ ఏర్పాటు చేయాలని యూఏఈ నిర్ణయించింది. ఈ మేరకు ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రభుత్వం - యునైటెడ్ అరబ్ ఎమిరేట్స్ మధ్య అధికారిక భాగస్వామ్యం కుదిరింది. రాష్ట్రంలో విస్తారంగా పండే మామిడి, అరటి, కోకో సహా వివిధ రకాల నాణ్యమైన ఉద్యానవన పంటలను గల్ఫ్ దేశాలతో పాటు అంతర్జాతీయ మార్కెట్లకు నేరుగా ఎగుమతి చేసేలా ఈ వ్యాల్యూ చైన్‌ను నిర్మిస్తారు.

దీనివల్ల అధునాతన సాంకేతిక పరిజ్ఞానం అందుబాటులోకి రావడమే కాకుండా, స్థానిక రైతులకు అంతర్జాతీయ స్థాయిలో గిట్టుబాటు ధర లభిస్తుంది. అలాగే ఆహార శుద్ధి రంగంలో రాష్ట్ర యువతకు పెద్ద ఎత్తున ఉపాధి అవకాశాలు లభిస్తాయి. ఈ ఉన్నత స్థాయి సమావేశంలో యూఏఈ దేశ ప్రతినిధులతో పాటు ఏపీ పరిశ్రమల శాఖ మంత్రి టీజీ భరత్, ఫుడ్ ప్రాసెసింగ్, పరిశ్రమల విభాగం, ఆంధ్రప్రదేశ్ ఎకనామిక్ డెవలప్‌మెంట్ బోర్డ్ (APEDB) ఉన్నతాధికారులు పాల్గొన్నారు. ఈ ఒప్పందం రాష్ట్ర వ్యవసాయ, పారిశ్రామిక రంగానికి కొత్త ఊపును ఇస్తుందని నిపుణులు భావిస్తున్నారు.

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