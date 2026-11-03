లేటు వయసులో తోడు కోసం చూస్తున్నారా - మార్కెట్లో మోసగాళ్లున్నారు జాగ్రత్త!
Marriage and Matchmaking Scams : లేటు వయసులో భాగస్వామి కోసం వెతికే పెళ్లికాని వారిని మాయగాళ్లు తెలివిగా మోసగిస్తున్నారు. వివాహ పరిచయ వేదికలు, దళారుల రూపంలో మహిళలు, పురుషులకు గాలం వేస్తున్నారు.
Published : November 3, 2026 at 12:48 PM IST
లేటు వయసులో భాగస్వామి కోసం వెతికే వారిని మాయగాళ్లు అత్యంత తెలివిగా మోసం చేస్తున్నారు. మ్యాట్రిమోనీ వెబ్సైట్లు, దళారుల రూపంలో మహిళలు, పురుషులకు సునాయసంగా గాలం వేస్తున్నారు. నమ్మకం కలిగించి అందినకాడికి సొమ్ము దోచుకుంటున్నారు. బాధితుల్లో అధిక శాతం ఉన్నత విద్యావంతులు, మంచి స్థానాల్లో ఉన్న ఉద్యోగులే ఉంటున్నారు.
అప్పటికే ఒంటరిగా సతమతమయ్యేవారు మోసపోయినట్టు గ్రహించి, మరింత మనోవేదనకు గురవుతున్నారు. రూ.లక్షలు నష్టపోయినా విషయం బయటపడుతుందనే ఉద్దేశంతో బాధితుల్లో కేవలం ఒక శాతమే ఠాణాల్లో ఫిర్యాదు చేసేందుకు ముందుకు వస్తున్నారని ఓ పోలీస్ ఉన్నతాధికారి తెలిపారు.
రూ.4 లక్షలు ఇస్తే పెళ్లికి ఒప్పిస్తా
గోల్కొండ ప్రాంతానికి చెందిన రియల్ ఎస్టేట్ వ్యాపారి (50) భార్య దూరమవటంతో మళ్లీ పెళ్లి చేసుకోవడం కోసం స్థానికంగా తెలిసిన ఒక ఏజెంట్ను ఆశ్రయించాడు. పాతబస్తీలో పేద కుటుంబానికి చెందిన బాలిక (16) ఉందని రూ.4 లక్షలు ఇస్తే పెళ్లికి ఒప్పిస్తానని షరతు విధించాడు. బాలిక ఫొటో చూపించి వారి తల్లిదండ్రులతో కూడా మాట్లాడించాడు. ముందుగా రూ.2 లక్షల నగదు తీసుకున్నాడు. నెలలు గడుస్తున్నా పెళ్లి పేరు ఎత్తకపోవడంతో ఆ వ్యాపారి ఏజెంట్ను నిలదీశాడు.
మైనర్తో పెళ్లి అని కేసు పెడతా!
తన డబ్బు వెనక్కి ఇవ్వాలని కాస్త గట్టిగానే డిమాండ్ చేశాడు. సొమ్ములు వారికి ఇచ్చేశానంటూ సమాధానం చెప్పలేక దాట వేశాడు. మరోసారి అడిగితే మైనర్ను పెళ్లి చేసుకున్నాడని పోలీసులకు ఫిర్యాదు చేస్తానంటూ బెదిరించటంతో ఆ వ్యాపారి కొంచెం భయాందోళనకు గురయ్యాడు. మిత్రుడి ద్వారా పోలీస్ అధికారి దృష్టికి తీసుకురావటంతో ఈ విషయం తెలిసింది. ఆ ఏజెంట్ చేతిలో మరో 10 మంది దాకా ఈ తరహాలోనే మోసపోయినట్టు గుర్తించారు. బాధితులు ఎవరూ ముందుకు రాకపోవటంతో కేసు నమోదు చేయలేదని తెలుస్తోంది.
వీళ్లే ఎందుకంటే!
జీవిత భాగస్వామితో విడాకులు, మరణం, వివాహం ఆలస్యమైన సందర్భాల్లో తోడు కోసం ఏజెంట్లను ఆశ్రయిస్తున్నారు. ఆతురతతో వీలైనంత ఎక్కువగా వివాహ పరిచయ వేదికల్లో రిజిస్ట్రేషన్ చేసుకుంటున్నారు. జంట కోసం గాలించే నడి వయస్సు వారి నకిలీ ఫొటోలు, ప్రొఫైల్తో క్షణాల్లో ఆకట్టుకుంటున్నారు. పరస్పరం ఫోన్ నెంబర్లు మార్చుకున్నాక తాము జర్మనీ, అమెరికా, ఇంగ్లండ్ దేశాల్లో స్థిరపడిన భారతీయులం అంటూ సునాయసంగా బురిడీ కొట్టిస్తున్నారు.
పెళ్లి తర్వాత విదేశాల్లోని ఆస్తులు అమ్మేసి హైదరాబాద్కు వచ్చి స్థిరపడతామని లేనిపోని ఆశలు చూపుతారు. తమపై నమ్మకం కలిగినట్టు గుర్తించాక కుటుంబసభ్యులకు అనారోగ్యం, అత్యవసర ఖర్చులు, బ్యాంకు ఖాతాలు ఫ్రీజ్ అయ్యాయంటూ మెల్లిగా డబ్బులు వసూలు చేయడం ప్రారంభించి కొద్ది కాలానికి ముఖం చాటేస్తున్నారు. బాధితులు నిలదీస్తే తనపై లైంగిక దాడి చేశారని పోలీసులకు ఫిర్యాదు చేస్తానంటూ తిరిగి బెదిరించటంతో డబ్బు ఇచ్చిన వారు మౌనం వహిస్తున్నారు.
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