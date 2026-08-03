కొత్త గ్యాస్ కనెక్షన్లకు ఏజెన్సీల నో - నగరవాసులకు LPG కష్టాలు తీరేదెన్నడో?
హైదరాబాద్ నగరవాసులకు తప్పని ఎల్పీజీ కష్టాలు - మూడు నెలలుగా కొత్త కనెక్షన్లను ఇవ్వని గ్యాస్ ఏజెన్సీలు - కొత్తగా పెళ్లయిన జంటలు, విడిపోయిన కుటుంబాలకు తీవ్ర ఇబ్బందులు
Published : August 3, 2026 at 9:28 AM IST
New Domestic LPG Connections in Telangana : గ్రేటర్ హైదరాబాద్ (ఓఆర్ఆర్ లోపలి భాగం) పరిధిలో కొత్త ఎల్పీజీ కనెక్షన్లపై ఏజెన్సీలు అప్రకటిత నిషేధాన్ని కొనసాగిస్తూనే ఉన్నాయి. దీంతో ప్రజలు వంట చేసుకోవడానికి తీవ్ర ఇబ్బందులు పడుతున్నారు. పశ్చిమాసియాలో అమెరికా-ఇరాన్ యుద్ధానికి ముందు వరకు కొత్త గ్యాస్ కనెక్షన్లను ఇచ్చేందుకు ఏజెన్సీల మధ్య తీవ్రమైన పోటీ ఉండేది. కానీ తాజా పరిస్థితి ఇందుకు పూర్తి భిన్నంగా మారింది. సుమారు మూడు నెలల నుంచి ఎల్పీజీ కొత్త కనెక్షన్లను జారీ చేయడం లేదు. వంట గ్యాస్ కొరత లేదంటూనే ఏజెన్సీ సంస్థలు కనెక్షన్లు ఇవ్వకపోవడం గమనార్హం.
కొత్తగా పెళ్లయిన జంటలకు ఇబ్బందులు : పశ్చిమాసియాలో యుద్ధం జరుగుతున్న కారణంగా కొత్త డొమెస్టిక్ కనెక్షన్లకు అనుమతి ఇవ్వడం లేదని ఎల్పీజీ డీలర్లు స్పష్టం చేస్తున్నారు. కొత్తగా పెళ్లయిన జంటలు, విడిపోయిన కుటుంబాలు, ఉద్యోగాలు, చదువుల కోసం హైదరాబాద్ నగరానికి వచ్చిన వారు కొత్త గ్యాస్ కనెక్షన్ల కోసం తీవ్రంగా ప్రయత్నిస్తున్నప్పటికీ ఫలితం మాత్రం లేదు. దీంతో వారు తీవ్ర ఇబ్బందులు పడుతున్నారు. చేసేదేమీ లేక ప్రత్యామ్నాయంగా ఇండక్షన్ స్టౌలు, ఎలక్ట్రిక్ రైస్ కుక్కర్లపై ఆధారపడాల్సి వస్తోందని, ఫలితంగా కరెంట్ బిల్లుల భారం పెరుగుతోందని ఆవేదన వ్యక్తం చేస్తున్నారు. గ్రేటర్ హైదరాబాద్ పరిధిలో ప్రస్తుతం 33.5 లక్షల ఎల్పీజీ కనెక్షన్లు ఉండగా, 325 గ్యాస్ ఏజెన్సీలు సేవలను అందిస్తున్నాయి.
దరఖాస్తులు పెండింగ్లోనే : వినియోగదారులు రెండో సిలిండర్ తీసుకునేందుకు ప్రయత్నిస్తున్నా, ఏమాత్రం ప్రయోజనం ఉండటం లేదు. గ్యాస్ సంస్థల నియమాల మేరకే తాము వ్యవహరిస్తున్నామని డీలర్లు వినియోగదారులకు తేల్చి చెబుతున్నారు. అకస్మాత్తుగా సిలిండర్ అయిపోతే కొత్త దాని కోసం వారం పది రోజులు ఎదురు చూడాల్సి వస్తోందని, ఈ మధ్య కాలంలో వంటకు ప్రత్యామ్నాయాలపై ఆధారపడక తప్పడం లేదని వినియోగదారులు తీవ్రంగా వాపోతున్నారు. కొత్త ఎల్పీజీ కనెక్షన్లు, రెండో సిలిండర్లు ఎప్పటి నుంచి ఇస్తారనే అంశంపై ఇప్పటి వరకు స్పష్టత లేదని ఏజెన్సీలు, డీలర్లు పేర్కొంటున్నారు. కొండాపూర్, నార్సింగి, కేపీహెచ్బీ, ఉప్పల్ ప్రాంతాల్లో కొత్త కనెక్షన్ల కోసం పెద్ద ఎత్తున డిమాండ్ కొనసాగుతోంది.
పెరిగిన పెట్రోల్, డీజిల్ విక్రయాలు : దేశంలో పెట్రోల్, డీజిల్ వినియోగం జులై నెలలో గణనీయంగా పెరిగిందని చమురు మార్కెటింగ్ కంపెనీలు పేర్కొన్నాయి. ప్రధానంగా తక్కువ వర్షపాతం నమోదవడం, రుతుపవనాలు ఆలస్యంగా రావడం వల్ల రైతులు సాగుకోసం ఎక్కువగా డీజిల్ పంపులను వినియోగించినట్లు వెల్లడించాయి. అదేవిధంగా వాహనాల ద్వారా కూడా ఇంధన వినియోగం గణనీయంగా పెరిగినట్లు తెలిపాయి. ఇందుకు సంబంధించి ప్రభుత్వ రంగ చమురు మార్కెటింగ్ సంస్థలైన భారత్ పెట్రోలియం (బీపీసీఎల్), హిందుస్థాన్ పెట్రోలియం (హెచ్పీసీఎల్), ఇండియన్ ఆయిల్ కార్పొరేషన్ (ఐఓసీ) జులై నెలకు సంబంధించిన ప్రాథమిక విక్రయ గణాంకాలను విడుదల చేశాయి.
మరోవైపు గృహావసరాల కోసం వినియోగించే ఎల్పీజీ అమ్మకాలు మాత్రం తగ్గినట్లు ప్రకటించాయి. జులైలో మొత్తం 23.7 మిలియన్ టన్నుల ఎల్పీజీ విక్రయించగా, ఇది గత ఏడాదితో పోలిస్తే 17.4 శాతం తగ్గుదలగా నమోదైంది. పశ్చిమాసియా సంక్షోభం కారణంగా గత కొంతకాలంగా ఎల్పీజీ సరఫరాపై తీవ్ర ప్రభావం పడింది.
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