ఉపాధి పేరుతో ఊరిస్తారు - నకిలీ కన్సల్టెన్సీతో మాయచేస్తారు - ఈ ఏజెంట్ల వెనక ఉన్నదెవరు?
Fake Agent Deceiving Students, Unemployment : సౌదీలో ఉద్యోగాల ఇప్పిస్తామంటూ నిరుద్యోగులు, విద్యార్థుల వద్ద డబ్బులు వసూలు చేస్తూ ఏజెంట్లు మోసం చేస్తున్నారు. బాధితుల్లో అధికశాతం మహిళలే ఉంటున్నట్లు సమాచారం.
Published : November 4, 2026 at 2:46 PM IST
'విదేశాల్లో చదువులు, కొలువులు. కొద్ది సమయంలోనే అప్పులు తీర్చేయొచ్చు. ఆర్థిక ఇబ్బందులు అధిగమించవచ్చు' అంటూ మభ్యపెడుతోన్న నకిలీ కన్సల్టెన్సీల మాయాజాలంలో చిక్కి విద్యార్థులు, నిరుద్యోగులు నష్టపోతున్నారు. రూ.లక్ష ఇస్తే చాలు దుబాయ్ పంపుతామని, రెండేళ్లలో అక్కడ సంపాదించిన సొమ్ముతో సొంతూళ్లో కుటుంబంతో హాయిగా బతికేయవచ్చంటూ ఆశచూపే దళారుల మాయలో పడి వేలాది మంది పేదలు మోసపోతున్నారు. అయితే బాధితుల్లో అధిక శాతం మహిళలే ఉంటున్నట్లు సమాచారం.
- నిజామాబాద్కు చెందిన ఇద్దరు కార్మికులకు సౌదీలో ఉద్యోగాలు ఇప్పిస్తామంటూ ఏజెంట్లు రూ.3 లక్షలు వసూలు చేశారు. టూరిస్ట్ వీసా వారి చేతికిచ్చి పంపారు. తీరా శంషాబాద్ విమానాశ్రయంలో ఇమిగ్రేషన్ తనిఖీల్లో పట్టుబడ్డారు. ఇదే మాదిరిగా ఏపీలోని పలు జిల్లాలకు చెందిన 50 మంది మహిళలు దుబాయ్ వెళ్లేందుకు వచ్చి పట్టుబడ్డారు. తాజాగా నకిలీ పత్రాలు, ఫోర్జరీ సంతకాలతో విదేశాలకు వెళ్లేందుకు సిద్ధమైన ఓ వ్యక్తిని ఆర్జీఐఏ పోలీసులు అదుపులోకి తీసుకున్నారు. అతడికి నకిలీ పత్రాలు ఇచ్చిన నలుగురిపై కేసు నమోదు చేశారు. ఇవి కేవలం ఉదాహరణలు మాత్రమే.
తెర వెనక సూత్రధారుల ఆదేశాలు
ఈ ఏడాది పది నెలల వ్యవధిలో సుమారు 200 మందికి పైగా మాయగాళ్ల బారిన పడి రూ.20 కోట్లు నష్టపోయినట్టు అంచనాకు వచ్చారు. తామెవరో తెలియకుండా ఏజెంట్లు జాగ్రత్తలు తీసుకుంటున్నారు. తెర వెనక సూత్రధారుల ఆదేశాలతో ఏపీ, తెలంగాణల్లోని పేదలు, యువకులకు ఉద్యోగాల వల విసిరి రూ.లక్షలు వసూలు చేస్తున్నారు. నకిలీ పేర్లతో సేకరించిన సిమ్లను ఉపయోగిస్తున్నారు. ఆన్లైన్లో డబ్బు తీసుకుంటే పట్టుబడే అవకాశం ఉండటంతో నగదు రూపంలోనే లావాదేవీలు నిర్వహిస్తున్నారు.
వరుస ఘటనలతో అప్రమత్తమైన నగర సీసీఎస్ పోలీసులు వీసా మోసాలపై లోతుగా దర్యాప్తు చేపట్టారు. అసలు సూత్రధారులు, వీరికి సహకరిస్తున్న ఇమిగ్రేషన్ సిబ్బంది గురించి ఆరా తీస్తున్నారు. ప్రధాన నిందితుల కోసం గాలిస్తున్నారు. ఈ క్రమంలోనే ఏపీ, తెలంగాణకు చెందిన నలుగురు నిందితులపై లుకౌట్ నోటీసులు జారీ చేశారు.
నకిలీ పాస్పోర్ట్, వీసా, జాబ్ ఆఫర్స్
- యూఎస్లో ఎంఎస్ చేసేందుకు అవకాశం కల్పిస్తాం. కోర్సు పూర్తయిన వెంటనే ఉద్యోగం ఇప్పిస్తాం. పాస్పోర్ట్, వీసా ఇప్పించే బాధ్యత మాదేనంటూ ప్రైవేట్ ఉద్యోగి కుమారుడి నుంచి రూ.20 లక్షలు వసూలు చేశారు. అక్కడకు వెళ్లాక అవన్నీ నకిలీవని తేలటంతో ఆ యువకుడు మనోవేదన అనుభవిస్తున్నాడు.
- ఆస్ట్రేలియాలో ఉద్యోగాలంటూ కన్సల్టెన్సీ నిర్వాహకులు 30 మంది నుంచి రూ.2 కోట్లకు పైగా వసూలు చేశారు. అక్కడి కంపెనీల నుంచి జాబ్ ఆఫర్ వచ్చినట్టు నకిలీ పత్రాలు పంపారు. ఆరా తీసిన ఉద్యోగార్థులు మోసపోయినట్టు గ్రహించి పోలీసులకు ఫిర్యాదు చేశారు.
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