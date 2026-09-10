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పోలీస్ కానిస్టేబుల్ ఉద్యోగార్థులకు గుడ్​న్యూస్ - వయో పరిమితి మరో మూడేళ్లు పెంపు

కానిస్టేబుల్‌ పోస్టులకు మూడేళ్ల వయోపరిమితి పెంచుతూ ప్రభుత్వం నిర్ణయం - ఎస్‌ఐ ఉద్యోగాలతో సమానంగా కానిస్టేబుల్ అభ్యర్థుల వయోపరిమితి పెంపు - కానిస్టేబుల్ ఉద్యోగాలకు వయోపరిమితి 32 ఏళ్లకు పెంపు

Age Limit Increased For Police Jobs
ప్రతీకాత్మక చిత్రం (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Telangana Team

Published : September 10, 2026 at 8:15 AM IST

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Age Limit Increased For Police Jobs : పోలీస్, ఫైర్, జైళ్లు, స్పెషల్‌ ప్రొటెక్షన్‌ ఫోర్స్‌ (ఎస్​పీఎఫ్) తదితర శాఖల్లో కానిస్టేబుల్‌ సమాన స్థాయి పోస్టుల డైరెక్ట్ రిక్రూట్​మెంట్​కు సంబంధించి గరిష్ఠ వయో పరిమితిని ప్రభుత్వం మరో మూడేళ్లు పెంచింది. ఈ మేరకు సాధారణ పరిపాలన శాఖ బుధవారం ఇందుకు సంబంధించిన ఉత్తర్వులను జారీ చేసింది. ప్రభుత్వం గతంలో వివిధ ఉత్తర్వుల ద్వారా యూనిఫాం సర్వీసుల్లో ప్రత్యక్ష నియామకాలకు గరిష్ఠ వయో పరిమితిని ఏడు సంవత్సరాల పాటు పెంచింది. అయితే హోంశాఖలో సబ్‌ ఇన్‌స్పెక్టర్, కానిస్టేబుల్‌ పోస్టులకు నిర్దేశించిన వయో పరిమితుల్లో వ్యత్యాసం ఉందని సర్కారు గుర్తించింది.

కానిస్టేబుల్‌ పోస్టులకు మూడేళ్ల వయో పరిమితి పెంపు : ప్రస్తుతం సబ్‌ ఇన్‌స్పెక్టర్‌ పోస్టులకు గరిష్ఠ వయో పరిమితి 32 ఏళ్లు కాగా, కానిస్టేబుల్‌ పోస్టులకు 29 ఏళ్లుగా ఉండటాన్ని తెలంగాణ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం పరిశీలించింది. ఈ వ్యత్యాసాన్ని తొలగించే ఉద్దేశంతో కానిస్టేబుల్, సమాన స్థాయి పోస్టులకు మరో మూడేళ్ల వయో పరిమితి సడలింపు ఇవ్వాలని నిర్ణయం తీసుకుంది. ఈ తాజా నిర్ణయం ప్రకారం పోలీస్, ఫైర్‌ సర్వీసెస్, ప్రిజన్స్, స్పెషల్‌ ప్రొటెక్షన్‌ ఫోర్స్‌లోని కానిస్టేబుల్, తత్సమాన స్థాయి పోస్టులకు వయో పరిమితి మరో మూడు సంవత్సరాలు పెరుగుతుంది.

అయితే పోలీస్‌ శాఖలోని పీసీ డ్రైవర్‌ ఉద్యోగాలకు మాత్రం ఈ పెంపు వర్తించదు. గతంలో ఇచ్చిన ఏడేళ్ల వయో పరిమితి పెంపునకు అదనంగా ఈ మూడేళ్ల సడలింపు ఉంటుందని రాష్ట్ర ప్రభుత్వం స్పష్టం చేసింది. ఈ నిబంధనలను తెలంగాణ స్టేట్‌ లెవల్‌ పోలీస్‌ రిక్రూట్‌మెంట్‌ బోర్డు చేపట్టే ప్రత్యక్ష నియామకాలకు వర్తింపజేయనున్నారు. ప్రభుత్వ ఉత్తర్వుల మేరకు తదుపరి నోటిఫికేషన్‌ను తెలంగాణ రాష్ట్ర గెజిట్‌లో ప్రచురించనున్నారు.

ప్రభుత్వ విప్​ బల్మూరి విజ్ఞప్తితో నిర్ణయం : పోలీస్ కానిస్టేబుల్ వయో పరిమితి పెంపు అంశాన్ని ప్రభుత్వ విప్​ బల్మూరి వెంకట్ అసెంబ్లీలో సీఎం రేవంత్ రెడ్డి దృష్టికి తీసుకెళ్లారు. దీనిపై వెంటనే సానుకూలంగా స్పందించిన ప్రభుత్వం కీలక నిర్ణయం తీసుకుంది. ఈ మేరకు వయో పరిమితిని పెంచుతూ జీవో జారీ చేసింది. సర్కారు నిర్ణయంపై ప్రభుత్వ విప్ బల్మూరి హర్షం వ్యక్తం చేశారు. తెలంగాణ సర్కారు తీసుకున్న తాజా నిర్ణయంతో ఎంతోమంది పోలీస్ అభ్యర్థులకు ఊరట లభించిందని, మళ్లీ పరీక్షలు రాసుకునే అవకాశం వచ్చిందన్నారు. ఈ మేరకు సీఎం రేవంత్ రెడ్డికి ధన్యవాదాలు తెలిపారు.

పోలీసు ఉద్యోగాల దరఖాస్తు గడువు పెంపు : తెలంగాణ పోలీస్ నియామక మండలి బోర్డు చేపట్టిన ఉద్యోగాలకు దరఖాస్తు చేసుకునేందుకు గడువు తేదీని పెంచారు. నేటితో గడువు ముగుస్తుండగా 16వ తేదీ వరకు పొడిగిస్తున్నట్లు పోలీస్ నియామక మండలి ఛైర్మన్‌ వి.వి.శ్రీనివాసరావు వెల్లడించారు. అగ్నిమాపక-విపత్తు నిర్వహణ, స్పెషల్‌ ప్రొటెక్షన్‌ ఫోర్స్, జైళ్ల శాఖల్లో కలిపి మొత్తం 7,437 పోస్టుల భర్తీకి జులై 29న నియామక మండలి నాలుగు వేర్వేరు నోటిఫికేషన్లను విడుదల చేసిన విషయం తెలిసిందే.

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