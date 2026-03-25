వెళ్లిన దారిలోనే మళ్లి వెనక్కి పెద్దపులి - స్థానికుల్లో భయాందోళన
నెల రోజులకు పైగా కాకినాడ జిల్లాలో పర్యటించిన పెద్దపులి - శాటిలైట్ చిత్రాల ద్వారా పులి జాడను తెలుసుకుంటున్న అధికారులు - వెళ్లిన దారిలోనే తిరిగి వెనక్కి వస్తున్న పులి
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : March 25, 2026 at 1:44 PM IST
Tiger Journey Updates : పోలవరం జిల్లాలో పెద్దపులి అలజడి ఆగలేదు. కొన్నిరోజుల పాటు వెళ్లిన దారిలోనే ఇప్పుడు వెనక్కి తిరిగి వస్తున్నట్లు అటవీశాఖ అధికారులు గుర్తించారు. గంగవరం, రంపచోడవరం మండలాల సరిహద్దు ప్రాంతాల్లో పులి సంచరిస్తున్నట్లు నిర్ధారించారు. రాత్రి గంగవరం మండలం గొరగుమ్మి వద్ద ఆవుదూడను పులి చంపేసింది. ఆ తర్వాత గోకవరం-గంగవరం రహదారిని దాటుకుని రంపచోడవరం మండలంలో ప్రవేశించినట్లు తేల్చారు.
అధికారుల నుంచి తప్పించుకున్న పెద్ద పులి : పోలవరం జిల్లా గంగవరం మండలంలోని లక్కొండ, పిడతమామిడి, గొరగొమ్మి గ్రామాల్లో సంచరించిన పెద్ద పులి, రంపచోడవరం మన్యం కాకినాడ జిల్లాలో పర్యటించిన తర్వాత, తన ప్రయాణ మార్గంలోనే వెనక్కి తిరిగి అడవుల్లోకి ప్రవేశించింది. ఈ పులి గంగవరం మండలం పోతురాజుబాబు ఆలయం వద్ద అటవీ నిపుణుల బృందాల ప్రయత్నాలకు కూడా తప్పించుకుని ముందుకు సాగింది. ఆ తర్వాత, గోకవరం-గంగవరం రహదారిని దాటుకొని రంపచోడవరం మండలం ఊట్ల, బి. వెలమలకోట గ్రామాల మధ్య అడవుల్లోకి చేరింది.
పులిని పట్టుకునేందుకు శాటిలైట్ సహాయం : శాటిలైట్ చిత్రాల ద్వారా పులి కదలికలను గుర్తించిన అధికారులు, పులి తిరిగి వెనక్కి వస్తే, పాపికొండల అభయారణంలోకి ప్రవేశించే అవకాశం ఉందని అంచనా వేస్తున్నారు. ఈ నేపథ్యంలో ఈ పులి సంచరిస్తున్న సమీప గ్రామాల ప్రజలు జాగ్రత్తగా ఉండాలని అటవీశాఖ అధికారులు హెచ్చరిస్తున్నారు. గంగవరం మండలం అటవీ ప్రాంతానికి చేరిన పులి, తిరిగి వెనక్కి వెళ్లిన దారిలోనే పయనిస్తోంది. అందుకని పులి సంచరించే అవకాశాలు ఉన్న గ్రామాల్లో నివసిస్తున్న ప్రజలు చాలా జాగ్రత్తగా ఉండాలంటూ పోలీసులు హెచ్చరికలు జారీ చేస్తున్నారు.
గ్రామస్తులకు హెచ్చరికలు జారీ చేస్తున్న అధికారులు: తూర్పు గోదావరి జిల్లా గోకవరం మండలం మల్లవరం గ్రామ ప్రజలకు కూడా అటవీ శాఖ హెచ్చరికలు జారీ చేసింది. ఈ పులి సంచార మార్గాలను పర్యవేక్షణ చేస్తున్న పోలవరం డివిజనల్ ఫారెస్ట్ ఆఫీసర్ (డీఎఫ్ఓ) శివకుమార్, అడ్డతీగల సబ్ డీఎఫ్ఓ సుబ్బారెడ్డి, ఇతర అటవీ అధికారులు పర్యవేక్షణ చేస్తున్నారు. ఈ పులి సంచార మార్గాలను పర్యవేక్షించేందుకు అటవీ శాఖ ప్రత్యేక బృందాలను ఏర్పాటు చేసింది. పులి సంచార మార్గాల్లో పర్యవేక్షణ కొనసాగుతోంది. ప్రజలకు సంబంధించిన అన్ని రకాల రక్షణ బాధ్యతలు పోలీస్ అధికారులు తీసుకుంటున్నట్లు తెలిపారు.
నెల నుంచి భయాదోళనలో ప్రజలు : కాకినాడ జిల్లాలో సంచరిస్తున్న పులి కొద్ది రోజుల నుంచి అడవికి ఆనుకొని ఉన్న సమీప గ్రామాలలో సంచరిస్తుంది. దీంతో అక్కడ నివశిస్తున్న ప్రజలు భయాందోళనకు గురవుతున్నారు. విషయం తెలుసుకున్న అధికారులు గ్రామాల వద్ద , ప్రజలతో రద్దీగా ఉండే రోడ్ల దగ్గర పులిని పట్టుకునేందుకు గస్తీ కాస్తున్నారు. అయినప్పటికీ పులి వారి నుంచి తెలివిగా తప్పించుకొని చుట్టు పక్కల గ్రామాల్లో తిరుగుతుంది. పులి భయపడి ప్రజలు ప్రశాంతంగా బయటకు వచ్చేందుకు భయపడుతున్నారు. అక్కడ ఉన్న పాఠశాలలకు సెలవులు ప్రకటించారు. అత్యవసర పరిస్థితుల్లో మాత్రమే ఇంట్లో నుంచి బయటికి రమ్మని హెచ్చరికలు జారీ చేశారు.
వెళ్లిన దారిలోనే మళ్లీ వెనక్కి: ఒక ఊరు నుంచి మరో ఊరుకు సంచరిస్తుంది పెద్ద పులి. ఇక ప్రమాదం తప్పింది అని అనుకునేలోపే వెళ్లిన దారిలోనే మళ్లీ వెనక్కి తిరిగి వస్తుంది. దీంతో ప్రమాదం తప్పిందనుకున్న అడని శివారులోని గ్రామస్థులకు మరింత భయం ఏర్పడిందనే చెప్పవచ్చు. అయితే ఇప్పటివరకు మనుషులకు ఎలాంటి హాని కలిగించలేదు. కానీ ఆవులను మాత్రం చంపి పొలాల్లోకి లాక్కొని వెళ్తుంది. ఈ పెద్ద పులిని తొందరగా పట్టుకోకపోతే ప్రమాదం మరింత పెరిగే అవకాశం ఉందని స్థానికులు భయభ్రాంతులకు గురవుతున్నారు.
