సమస్యల 'వల'తో సముద్రంలో వేట - 2 నెలల తర్వాత సముద్రంలో సవ్వడి
2 నెలల వేట నిషేధం తర్వాత మళ్లీ లంగరెత్తిన మత్స్యకారులు - తెల్లవారుజాము నుంచి సముద్రంలోకి వెళ్లిన బోట్లు అంతర్జాతీయ పరిస్థితులతో గంగపుత్రులకు సమస్యలు
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : June 15, 2026 at 10:55 AM IST
Fishermen Starts Fishing With Their Boats : వేట నిషేధంతో నిశ్శబ్దంగా మారిన సముద్రం నేటి నుంచి తిరిగి సవ్వడి చేస్తోంది. రెండు నెలల విరామం తర్వాత మత్స్యకారులు బోటెక్కి వల పట్టారు. అలల సవ్వడులు, బోట్ల ఇంజిన్ల కూత వింటూ సాపాటు కోసం వేటకు వెళ్తున్నారు. దీంతో తీర ప్రాంతాల్లో పండుగ వాతావరణం నెలకొంది. ఇక్కడి వరకు అంతా బాగానే ఉన్నా మత్స్యసంపదను వలేసి బంధించే గంగపుత్రులు సమస్యల వలయంలో చిక్కుకుని సతమతమవుతున్నారు. అసలు మత్స్యకారుల ముందున్న సమస్యలేంటి? వారి జీవనం సాఫీగా సాగాలంటే ఏం కావాలి? ప్రభుత్వం నుంచి ఏం కోరుకుంటున్నారు? అనే అంశాలపై ఈటీవీ భారత్ ప్రత్యేక కథనం
వేటకు సర్వం సిద్ధం చేసుకుంటున్న మత్స్యకారులు : రాష్ట్రవ్యాప్తంగా సముద్ర తీరం కోలాహలంగా మారింది. 2 నెలల వేట నిషేధం తర్వాత గంగపుత్రులు సముద్రంలోకి వేటకు బయలుదేరారు. ఈ తెల్లవారుజాము నుంచే బోట్లు అలలను చీల్చుకుంటూ ముందుకు సాగుతున్నాయి. వేట పునఃప్రారంభం నేపథ్యంలో విశాఖ సహా తీరప్రాంతాలన్నీ నిన్న సాయంత్రం నుంచే వేలాది బోట్లతో కళకళలాడాయి. 15 రోజుల పాటు సముద్రంలోనే ఉండాల్సిన నేపథ్యంలో మత్స్యకారులు అన్ని రకాల ఏర్పాట్లు చేసుకున్నారు. ముందుగా సముద్రుడికి ప్రత్యేక పూజలు చేసి వేట సవ్యంగా సాగాలని మొక్కుకున్నారు. ఆ తర్వాత వల భుజాన వేసి జీవన పోరాటానికి బయలుదేరారు. మరోవైపు మత్స్య సంపద కొనుగోలు చేసేందుకు వ్యాపారులూ సిద్ధమవుతున్నారు. ఐస్ బాక్స్లు, ఇతర సామగ్రిని రెడీ చేసుకుంటున్నారు.
ప్రమాదం జరిగితే ప్రభుత్వ పరిహారం : రాష్ట్రవ్యాప్తంగా 2 లక్షల మంది మత్స్యకారులు ఉండగా సుమారు 6 లక్షల మంది ప్రత్యక్షంగా, పరోక్షంగా మత్స్య సంపదపైనే ఆధారపడి జీవనం సాగిస్తున్నారు. విశాఖ తీరంలోనే దాదాపు 30 వేల మంది ప్రత్యక్షంగా, మరో 25 వేల మంది పరోక్షంగా ఈ రంగం ద్వారా ఉపాధి పొందుతున్నారు. కోనసీమ జిల్లాలో దాదాపు 22 వేల మత్స్యకార కుటంబాలు ఉన్నాయి. వీరిలో 11 వేల మందికి పైగా సముద్రంలో వేట సాగిస్తూ జీవనం సాగిస్తున్నారు. ప్రస్తుత అంతర్జాతీయ పరిస్థితులు వీరందరినీ ఇప్పుడు కలవరపెడుతున్నాయి. డీజిల్ ఇటీవల కాలంలో దాదాపు ఏడు రూపాయల మేర పెరిగింది. ప్రభుత్వం 9 రూపాయ సబ్సడీ ఇస్తున్నప్పటికీ ప్రస్తుత మార్కెట్ ధరలతో వేటకు వెళ్లడం పెను భారంగా మారిందని చెబుతున్నారు. మరోవైపు వేటకు వెళ్లినప్పుడు ప్రమాదవశాత్తు బోట్లు దెబ్బతిన్నా లేదా మునిగిపోయినా పరిహారం అందించాలని ప్రభుత్వాన్ని కోరుతున్నారు
"మా పడవలకు యూనిట్కు రూ.9 చొప్పున ఇంధన రాయితీ లభిస్తున్నప్పటికీ, అది ఏమాత్రం సరిపోదు. మా ఖర్చులు రూ.8 నుంచి రూ.10 లక్షల వరకు ఉంటాయి. నిధుల కొరత కారణంగా మేము తరచుగా అప్పులు చేయాల్సి వస్తోంది. ప్రమాదవశాత్తు మా పడవలు మునిగిపోయినా మాకు ప్రభుత్వం నుండి ఎటువంటి పరిహారం అందదు, ఎందుకంటే మధ్యవర్తులు ఆ డబ్బులో కొంత భాగాన్ని కాజేస్తారు. చేపల అమ్మకం జరిగిన వారం రోజుల తర్వాతే మాకు డబ్బు అందుతుంది. దీనివల్ల పడవను వెంటనే తిరిగి సముద్రంలోకి పంపడం మాకు సాధ్యం కాదు." _ మత్స్యకారులు
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