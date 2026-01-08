జలాలు సముద్రం పాలైతే ఎవరికి ఉపయోగం - వాడుకుంటే మేలే కదా: సీఎం చంద్రబాబు
అజెండా అంశాలు ముగిశాక రాజకీయ, తాజా పరిణామాలపై మంత్రులతో చర్చించిన సీఎం చంద్రబాబు - లాజిస్టిక్స్ వినియోగంలో ప్రపంచస్థాయిలో పోటీ పడాలని సూచన
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : January 8, 2026 at 4:08 PM IST
CM Chandrababu Discussed with Ministers After Cabinet Meeting: జల రవాణా పెంచుకునే దిశగా కార్యాచరణ రూపొందించాలని సీఎం చంద్రబాబు సూచించారు. కేబినెట్ భేటీలో అజెండా అంశాలు ముగిశాక రాజకీయ, తాజా పరిణామాలపై మంత్రులతో సీఎం చర్చించారు. లాజిస్టిక్స్ వినియోగంలో ప్రపంచ స్థాయితో పోటీ పడాలని చెప్పారు. జల రవాణా మెరుగు పరుచుకుంటే మనం అభివృద్ధి పథంలో ముందుంటామని వెల్లడించారు. ఇందుకు అనుగుణంగా ప్రతీ తీరప్రాంత జిల్లాలో ఓ పోర్టు ఏర్పాటు కావాలని స్పష్టం చేశారు. జగన్ హయాంలో విధించిన రూ.4490 కోట్లు ట్రూ అప్ చార్జీలు ప్రజలపై పడకుండా ప్రభుత్వమే భరిస్తోందని సీఎం తెలిపారు.
యూనిట్ విద్యుత్ చార్జీ రూ.5.19 నుంచి రూ.4.90కి తగ్గించామని గుర్తు చేశారు. దీనిని మార్చి నాటికి రూ.4.80కి తగ్గించాలని సీఎం మంత్రులకు సూచించారు. 2029 నాటికి యూనిట్ విద్యుత్ ఛార్జి రూ.1.19 తగ్గేలా చర్యలు తీసుకోవాలని ఆదేశించారు. ఉత్పత్తి పెంచుకుని, ట్రాన్సిమిషన్ లాస్ తగ్గించాలని అలానే ధాన్యం సేకరణ ఈసారి రికార్డు స్థాయిలో చేశామని అన్ని రకాల పంటలు కొనుగోలు చేస్తున్నామని వెల్లడించారు. రైతులను కూడా ప్రత్యామ్నాయ పంటల వైపు ప్రోత్సహించాలని తెలిపారు. పర్యాటకరంగం ఓ గేమ్ ఛేంజర్ అని ఈ రంగంలో అన్ని అవకాశాలను అందిపుచ్చుకోవాలని సీఎం చంద్రబాబు సూచించారు.
నీటి లభ్యత ఉంటే కొత్త పంటలు వేసుకోవచ్చు: సముద్రంలో కలిసే జలాలు 2 తెలుగు రాష్ట్రాలు ఉపయోగించుకుంటే మేలు కదా అని సీఎం చంద్రబాబు మంత్రులతో అన్నారు. నీరు ఊరికే సముద్రం పాలవుతే ఎవరికీ ఉపయోగం ఉండదని, నీటి లభ్యత ఉంటే రైతులు కొత్త పంటలు వేసుకోవచ్చని తెలిపారు. పోలవరం పూర్తయితే కృష్ణా జలాల్ని విశాఖకు తీసుకెళ్లవచ్చని స్పష్టం చేశారు. జగన్ హయాంలోనే రాయలసీమ లిఫ్ట్ ఆగిపోతే మనపై నిందలు వేస్తున్నారని ఆగ్రహం వ్యక్తం చేశారు. అధికారుల సమన్వయంతో ప్రతీ ప్రాజెక్టు గ్రౌండ్ అవ్వాలని తేల్చిచెప్పారు. ఫెర్రో ఎల్లాయిస్ యూనిట్లు 70 వేల మందికి ఉపాధి కల్పిస్తున్నాయని అభిప్రాయపడ్డారు.ఫెర్రో ఎల్లాయిస్ యూనిట్లకు ఏడాది పాటు విద్యుత్ రాయితీలు కల్పిస్తే, తర్వాత అవే విద్యుత్ ఉత్పత్తి చేసుకుంటాయని తెలిపారు. చీరాల టూరిజం హబ్గా మారుతోందని పర్యాటక రంగాన్ని అక్కడ మరింత ప్రోత్సహించాలని సూచించారు.