ఇంటర్ పూర్తయిన అమ్మాయిలకు ఫ్రీ పైలట్ ట్రైనింగ్ - దరఖాస్తుకు చివరి తేదీ ఎప్పుడంటే?
ఇంటర్ విద్యాశాఖ, ఇండిగోరీచ్ సంస్థ ఒప్పందం - ఆర్థికంగా వెనకబడిన వర్గాల అమ్మాయిలకు పైలట్ ట్రైనింగ్ - అర్హులైన విద్యార్థులు అధికారిక పోర్టల్ ద్వారా దరఖాస్తులకు ఆహ్వానం
Published : August 5, 2026 at 1:40 PM IST
Free Pilot Training for Girls in Telangana : రాష్ట్రంలో ఇంటర్ పూర్తయిన అమ్మాయిలకు పైలట్ శిక్షణ ఇచ్చేందుకు ఇండిగో సంస్థ సీఎస్ఆర్ విభాగం ఇండిగోరీచ్, తెలంగాణ ఇంటర్ విద్యాశాఖ మంగళవారం ఎంఓయూ కుదుర్చుకున్నాయి. ఇంటర్ విద్యాశాఖ డైరెక్టర్ అభిలాష అభినవ్, భారత్ కేర్స్ ట్రస్ట్ ప్రతినిధి సి.సాయి ఒప్పంద పత్రాలను మార్చుకున్నారు. ఇండిగో రీచ్, భారత్ కేర్ సంస్థలతో కలిసి అమలు చేస్తున్న 'గివింగ్ వింగ్స్ టూ ఫ్లై' కార్యక్రమం ద్వారా పైలట్ ట్రైనింగ్ ఇస్తున్నారు. సుమారు 20 నెలల శిక్షణ కాలంలో కమర్షియల్ పైలట్ లైసెన్స్ (సీపీఎల్), ట్రైనింగ్ విత్ ఏటీఆర్ టైప్ రేటింగ్, భోజన వసతి, వైద్య బీమా, మెంటార్షిప్, కెరీర్ మార్గదర్శక ఖర్చులను ఆయా సంస్థలే భరిస్తాయి.
ఈ సందర్భంగా అభిలాష అభినవ్ మాట్లాడుతూ ఈ ఒప్పందంతో ఆర్థికంగా వెనకబడిన వర్గాల అమ్మాయిలు పైలట్ కావాలన్న కలను నిజం చేసుకోవచ్చన్నారు. అంతేకాదు కళాశాలల్లో అవగాహన కార్యక్రమాలు, వెబినార్లు నిర్వహిస్తారని పేర్కొన్నారు. అర్హులైన విద్యార్థులు అధికారిక పోర్టల్ indigoreachgwf.scholarsbox.in ద్వారా దరఖాస్తు చేసుకోవచ్చని సూచించారు. కార్యక్రమంలో ఇంటర్ విద్యాశాఖ జాయింట్ డైరెక్టర్ యెంక్యానాయక్, ఒకేషనల్ విభాగం ప్రిన్సిపల్ జ్యోత్స్న రాణి పాల్గొన్నారు.
అప్లికేషన్ ప్రారంభ తేదీ : 05/06/2026
చివరి తేదీ : 15/09/2026
విమానయాన రంగంలో కొత్త అవకాశాలను అందిస్తుంది :
"తెలంగాణ విద్యార్థినులకు విమానయాన రంగంలో ఈ ఎంఓయూ (MoU) కొత్త అవకాశాలను అందిస్తుంది. ఇండిగోరీచ్, భారత్కేర్తో కలిసి పనిచేయడం ద్వారా ఆర్థికంగా వెనుకబడిన వర్గాల విద్యార్థినులకు మేలు జరుగుతుంది. నైపుణ్యాలను మరింత పెంపొందించే అవకాశం లభిస్తుంది. విద్యార్థినులు ఇండిగోరీచ్ వెబ్ సైట్ ద్వారా తమ వివరాలు నమోదు చేసుకోవచ్చు" - ఇంటర్ బోర్డ్ డైరెక్టర్ అభిలాషా అభినవ్
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