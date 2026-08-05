ETV Bharat / state

ఇంటర్​ పూర్తయిన అమ్మాయిలకు ఫ్రీ పైలట్​ ట్రైనింగ్​ - దరఖాస్తుకు చివరి తేదీ ఎప్పుడంటే?

ఇంటర్‌ విద్యాశాఖ, ఇండిగోరీచ్‌ సంస్థ ఒప్పందం - ఆర్థికంగా వెనకబడిన వర్గాల అమ్మాయిలకు పైలట్​ ట్రైనింగ్​ - అర్హులైన విద్యార్థులు అధికారిక పోర్టల్​ ద్వారా దరఖాస్తులకు ఆహ్వానం

Free Pilot Training for Girls
Free Pilot Training for Girls (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Telangana Team

Published : August 5, 2026 at 1:40 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

Free Pilot Training for Girls in Telangana : రాష్ట్రంలో ఇంటర్​ పూర్తయిన అమ్మాయిలకు పైలట్​ శిక్షణ ఇచ్చేందుకు ఇండిగో సంస్థ సీఎస్​ఆర్​ విభాగం ఇండిగోరీచ్​, తెలంగాణ ఇంటర్​ విద్యాశాఖ మంగళవారం ఎంఓయూ కుదుర్చుకున్నాయి. ఇంటర్​ విద్యాశాఖ డైరెక్టర్​ అభిలాష అభినవ్​, భారత్​ కేర్స్​ ట్రస్ట్​ ప్రతినిధి సి.సాయి ఒప్పంద పత్రాలను మార్చుకున్నారు. ఇండిగో రీచ్​, భారత్​ కేర్​ సంస్థలతో కలిసి అమలు చేస్తున్న 'గివింగ్​ వింగ్స్​ టూ ఫ్లై' కార్యక్రమం ద్వారా పైలట్​ ట్రైనింగ్​ ఇస్తున్నారు. సుమారు 20 నెలల శిక్షణ కాలంలో కమర్షియల్​ పైలట్​ లైసెన్స్​ (సీపీఎల్​), ట్రైనింగ్​ విత్​ ఏటీఆర్​ టైప్​ రేటింగ్​, భోజన వసతి, వైద్య బీమా, మెంటార్​షిప్​, కెరీర్​ మార్గదర్శక ఖర్చులను ఆయా సంస్థలే భరిస్తాయి.

ఈ సందర్భంగా అభిలాష అభినవ్​ మాట్లాడుతూ ఈ ఒప్పందంతో ఆర్థికంగా వెనకబడిన వర్గాల అమ్మాయిలు పైలట్​ కావాలన్న కలను నిజం చేసుకోవచ్చన్నారు. అంతేకాదు కళాశాలల్లో అవగాహన కార్యక్రమాలు, వెబినార్లు నిర్వహిస్తారని పేర్కొన్నారు. అర్హులైన విద్యార్థులు అధికారిక పోర్టల్​ indigoreachgwf.scholarsbox.in ద్వారా దరఖాస్తు చేసుకోవచ్చని సూచించారు. కార్యక్రమంలో ఇంటర్​ విద్యాశాఖ జాయింట్​ డైరెక్టర్​ యెంక్యానాయక్​, ఒకేషనల్​ విభాగం ప్రిన్సిపల్​ జ్యోత్స్న రాణి పాల్గొన్నారు.

అప్లికేషన్​ ప్రారంభ తేదీ : 05/06/2026

చివరి తేదీ : 15/09/2026

విమానయాన రంగంలో కొత్త అవకాశాలను అందిస్తుంది :

"తెలంగాణ విద్యార్థినులకు విమానయాన రంగంలో ఈ ఎంఓయూ (MoU) కొత్త అవకాశాలను అందిస్తుంది. ఇండిగోరీచ్, భారత్‌కేర్‌తో కలిసి పనిచేయడం ద్వారా ఆర్థికంగా వెనుకబడిన వర్గాల విద్యార్థినులకు మేలు జరుగుతుంది. నైపుణ్యాలను మరింత పెంపొందించే అవకాశం లభిస్తుంది. విద్యార్థినులు ఇండిగోరీచ్ వెబ్​ సైట్ ద్వారా తమ వివరాలు నమోదు చేసుకోవచ్చు" - ఇంటర్ బోర్డ్ డైరెక్టర్ అభిలాషా అభినవ్

"అసిస్టెంట్​ లోకో పైలట్​" పోస్టులకు అప్లై చేశారా? - తప్పుల సవరణకు జూన్​ 26 లాస్ట్​ డేట్​!

సకల సౌకర్యాలతో ప్రైవేటుకు దీటుగా - అందరి దృష్టినీ ఆకర్షిస్తోన్న 'ఆరుట్ల పాఠశాల'

TAGGED:

INTERMEDIATE EDUCATION ABHILASHA
FREE PILOT TRAINING FOR GIRLS
PILOT TRAINING PROGRAMME
INDIGO PILOT TRAINING PROGRAMME
FREE PILOT TRAINING FOR GIRLS

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.