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సోషల్​ మీడియాలో వ్యక్తిత్వ హననానికి పాల్పడేవారిపై చర్యలు - ప్రత్యేక టాస్క్‌ఫోర్స్​కు సీఎం చంద్రబాబు ఆదేశం

సామాజిక మాధ్యమాల్లో వ్యక్తిత్వ హననానికి పాల్పడేవారిపై చర్యలకు ఆదేశం - టాస్క్‌ఫోర్స్ ఏర్పాటు చేయాలని పోలీసు అధికారులకు సీఎం ఆదేశం - మంత్రివర్గ అజెండా అంశాలు ముగిశాక తాజా పరిణామాలపై సీఎం చర్చ

CM Chandrababu with Ministers after Cabinet Meeting
CM Chandrababu with Ministers after Cabinet Meeting (ETV)
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By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : July 10, 2026 at 3:53 PM IST

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CM Chandrababu with Ministers after Cabinet Meeting : సామాజిక మాధ్యమాల్లో వ్యక్తిత్వ హననానికి పాల్పడేవారిపై చర్యలకు టాస్క్ ఫోర్స్​ను ఏర్పాటు చేయాలని పోలీస్ అధికారులను ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు ఆదేశించారు. అవసరమైతే బయటనుంచి సిబ్బందిని తీసుకోవాలని సూచించారు. న్యాయపరమైన చిక్కులు తలెత్తకుండా అవసరమైతే కొత్తగా పీపీలను నియమించుకోవాలన్నారు. మంత్రివర్గ అజెండా అంశాలు ముగిశాక తాజా పరిణామాలపై మంత్రులతో సీఎం చంద్రబాబు చర్చించారు.

సామాజిక మాధ్యమాల్లో వ్యక్తిగత హననంపై సుదీర్ఘంగా చర్చించారు. డీజీపీ, ఇతర పోలీస్ అధికారులు పవర్ పాయింట్ ప్రెజెంటేషన్ ఇచ్చారు. ప్రభుత్వానికి వ్యతిరేకంగా, నేతలను కించపరుస్తూ వస్తున్న వీడియోలపై మంత్రులు తీవ్ర అభ్యంతరం వ్యక్తం చేశారు. భావ ప్రకటన స్వేచ్ఛను గౌరవిస్తూనే అభ్యంతరకర వ్యాఖ్యలను మాత్రం ఉపేక్షించవద్దని పోలీస్ అధికారులకు సూచించారు. ప్రభుత్వంపై అభూత కల్పనలు, అసత్యాలు, అసలు విషయాలు వక్రీకరిస్తే మాత్రం ఉపేక్షించవద్దని మంత్రులు గట్టిగా కోరారు.

వైఎస్సార్సీపీ వాళ్లు రెచ్చగొడితే రెచ్చిపోవద్దు : ఈరోజు నుంచే పోలీస్ యంత్రాంగం సోషల్ మీడియాపై పూర్తిస్థాయిలో దృష్టి కేంద్రీకరించాలని చంద్రబాబు ఆదేశించారు. ఇప్పటికే సోషల్ మీడియాపై ప్రభుత్వం నియమించిన కేబినెట్ సబ్ కమిటీలో కూడా చర్చించాలన్నారు. వైఎస్సార్సీపీ నేతలు రాష్ట్రంలో జరుగుతున్న అభివృద్ధి, సంక్షేమం పై నుంచి దృష్టి మరల్చేందుకు కొత్త పద్ధతి ఎన్నుకున్నారని, కావాలని కూటమి నేతలను రెచ్చగొడుతున్నారని సీఎం మంత్రులకు చెప్పారు.

వైఎస్సార్సీపీ వాళ్లు రెచ్చగొడితే రెచ్చిపోవద్దని సీఎం సూచించారు. అనంతపురం, మిగతా జిల్లాలలో జరిగిన సంఘటనలను ఈ సందర్భంగా సీఎం ప్రస్తావించారు. ఇన్‌ఛార్జి మంత్రులు రెవెన్యూ, ఇతర సమస్యలపై కూడా దృష్టి సారించాలని ఆదేశించారు. ఆయా జిల్లాలో ప్రతి అంశంపై ఇంచార్జి మంత్రులు దృష్టి కేంద్రీకరించాలని ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు కోరారు.

రూ.లక్షా 50 వేల వరకు వ్యవసాయ రుణమాఫీ : అంతకుముందు సచివాలయంలో సీఎం చంద్రబాబు అధ్యక్షతన జరిగిన మంత్రివర్గ సమావేశంలో 30కి పైగా కీలక అంశాలకు ఆమోదం తెలిపారు. గ్రామీణ ప్రాంతాల్లో ప్రజల దాహార్తిని తీర్చేందుకు రూ.9,355 కోట్ల అంచనా వ్యయంతో 10 మల్టీ విలేజ్ డ్రింకింగ్ వాటర్ స్కీమ్స్‌కు మంత్రివర్గం ఆమోదం తెలిపింది. వీటితో పాటు తీవ్ర నీటి ఎద్దడి ఎదుర్కొంటున్న ప్రాంతాల కోసం రూ.1,811 వ్యయంతో 2,943 తాగునీటి పథకాలను చేపట్టేందుకు పరిపాలనా అనుమతులు మంజూరు చేసింది.

రాజధాని అమరావతి నిర్మాణం కోసం రెండో విడత భూసమీకరణలో భాగస్వాములైన 7 గ్రామాల రైతులకు ప్రభుత్వం అండగా నిలిచింది. ఈ పరిధిలోని ప్రతి రైతు కుటుంబానికి గరిష్ఠంగా లక్షా 50 వేల వరకు వ్యవసాయ రుణమాఫీ వర్తింపజేసే ప్రతిపాదనకు గ్రీన్ సిగ్నల్ ఇచ్చింది.

మరో 11 ప్రాజెక్టులకు SIPB ఆమోదం - రూ.9076 కోట్ల పెట్టుబడులు, 10 వేల ఉద్యోగాలు

గిరిజన ప్రాంతాల్లో అన్న క్యాంటీన్లు - మారుమూల ప్రాంతాల్లో సెల్‌ టవర్లు: సీఎం చంద్రబాబు

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