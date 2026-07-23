ఏ సమస్యైనా పరిష్కారమయ్యే వరకు ఇన్ఛార్జ్ మంత్రులదే బాధ్యత: సీఎం చంద్రబాబు
ఉత్తరాంధ్ర 6 జిల్లాలో పింఛన్ల పంపిణీ ఒకరోజు ముందే - పింఛన్లు ఇచ్చేసి ప్రధాని పర్యటన కార్యక్రమంలో నిమగ్నం కావాలన్న సీఎం - అజెండా అంశాలు ముగిశాక పలు అంశాలపై సుదీర్ఘ చర్చ
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : July 23, 2026 at 3:28 PM IST
After Cabinet Meeting Decisions : రాష్ట్ర మంత్రివర్గం భేటీలో అజెండా అంశాలు ముగిశాక లోటు వర్షపాతం, ఎల్నివో ప్రభావంపై సుదీర్ఘంగా చర్చించారు. వ్యవసాయ రంగం - జలవనరులు, పౌరసరఫరాలు, పరిశ్రమలు, పంచాయితీ రాజ్, ఆర్ధిక శాఖలు సమన్వయంతో సంక్షోభాన్ని సవాలుగా తీసుకోవాలని సీఎం చంద్రబాబు దిశానిర్దేశం చేశారు. తాగు నీటికి తొలి ప్రాధాన్యం, పశుగ్రాసానికి తదుపరి ప్రాధాన్యం ఇవ్వాలని సూచించారు. ప్రజలకు వాస్తవ పరిస్థితులు మంత్రులు వివరించాలన్నారు. ప్రత్యామ్నాయ, ఆరుతడి పంటలపై రైతులకు అవగాహన కల్పించాలని ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు అధికారులకు దిశానిర్దేశం చేశారు.
ఏ సమస్య ఎక్కడ తలెత్తినా ఇన్ఛార్జ్ మంత్రులు చొరవ తీసుకోవాలని సీఎం చంద్రబాబు మంత్రులకు సూచించారు. క్షేత్రస్ధాయికి వెళ్లి సమస్య పరిష్కారం అయ్యేవరకు ఇన్ఛార్జ్ మంత్రులదే బాధ్యత అని స్పష్టం చేశారు. భోగాపురం ప్రధాని పర్యటన వివరాలు మంత్రులకు సీఎం వివరించారు. ఉత్తరాంధ్ర 6 జిల్లాల్లో ఫించన్లు ఒకరోజు ముందే ఇచ్చేసి ఆగస్టు 1న పూర్తి స్థాయిలో ప్రధానమంత్రి కార్యక్రమంలో నిమగ్నం కావాలని చంద్రబాబు ఆదేశించారు.
దేశ వ్యాప్తంగా ఉన్న ఎల్నినో ప్రభావంతో రాష్ట్రంలో ఈసారి క్లిష్ట పరిస్థితులు ఎదురయ్యే ప్రమాదం ఉందని మంత్రులతో సీఎం చంద్రబాబు వ్యాఖ్యానించారు. తాగునీటికి తీవ్ర సమస్య ఎదురు కావొచ్చన్నారు. క్లిష్ట పరిస్థితులపై రైతుల్ని చైతన్యపరచాల్సిన బాధ్యత మంత్రులందరిపైనా ఉందని అభిప్రాయపడ్డారు. కృష్ణా, గుంటూరు డెల్టాలో వరి సాగు వేయకుండా రైతుల్ని చైతన్య పరచాలని సూచించారు. వర్షాభావ పరిస్థితులు పై రైతులకు అర్ధమయేలా వివరించేందుకు అవగాహన కార్యక్రమాలు చేపట్టాలని వెల్లడించారు.
ఇళ్ల పట్టాలు పంపిణీకి లోకేశ్ ప్రత్యేక చొరవ : జిల్లాల్లో ఇన్ఛార్జ్ మంత్రి - కలెక్టర్ కలిసి పనిచేస్తే మెజారిటీ సమస్యలు పరిష్కారం అయినట్టేనని ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు మంత్రులకు తెలిపారు. ఏళ్ల తరబడి పెండింగ్ సమస్యల పరిష్కారం అయినవి ఎమ్మెల్యేలు, మంత్రులు ఓనర్షిప్ తీసుకోవాలని సూచించారు. మంగళగిరిలో ఇళ్ల పట్టాలు పంపిణీకి లోకేశ్ ప్రత్యేక చొరవ తీసుకున్నారని గుర్తు చేశారు. గంటల తరబడి నిలబడి ప్రతీ ఒక్కరికీ స్వయంగా ఇళ్ల పట్టా ఇచ్చారని అన్నారు. అన్ని చోట్లా ఎమ్మెల్యేలు మంత్రులు ఈ తరహా కార్యక్రమాలు చేపట్టాలని సూచించారు. శాఖాపరమైన సమస్యల పరిష్కారానికి మంత్రులే బాధ్యత తీసుకోవాలన్నారు. రెండేళ్ల విజయాలపై మంత్రులు ప్రెస్మీట్లు పెట్టి చేతులు దులుపుకున్నారని అన్నారు. విషయాన్ని ప్రజల్లోకి బలంగా తీసుకెళ్లే అంశంలో వెనకపడ్డారన్నారు. పలాసలో రోడ్డు ప్రమాద ఘటన, టీటీడీ ఆంజనేయ స్వామి విగ్రహ చోరీ నిందితుల్ని సీసీ టీవీలు పట్టించిన తీరును సీఎం మంత్రులకు వివరించారు.
అర్హులైన అందరికీ నేతన్న భరోసా : నేతన్న భరోసాపై మంత్రివర్గంలో చర్చకు వచ్చింది. అర్హులైన అందరికీ నేతన్న భరోసాను అందేలా చూడాలని అధికారులను సీఎం ఆదేశించారు. గత ప్రభుత్వ హయాంలో కొంతమంది అనర్హులు నేతన్న భరోసా పొందినట్లు పలువురు మంత్రులు సీఎం దృష్టికి తీసుకొచ్చారు. అర్హులకు నష్టం జరగకుండా, నిజమైన నేతన్నలకు మేలు చేసే విధంగా పథకం అమలు కావాలని అధికారులకు ఆదేశించారు. మెగా డీఎస్సీకి, దిల్లీ ఆందోళనలకు ముడిపెట్టాలని వైఎస్సార్సీపీ యత్నిస్తోందని మంత్రులు సీఎం దృష్టికి తీసుకెళ్లారు. గొడ్డలి పార్టీ కుట్రల పట్ల పూర్తి అప్రమత్తంగా ఉండాలని సూచించారు. లేని వివాదాలు సృష్టించటమే ఆ పార్టీ నైజం అని చంద్రబాబు మండిపడ్డారు. అలాంటి చర్యల పట్ల అప్రమత్తంగా ఉండాల్సిన బాధ్యత ప్రభుత్వానికి ఉందని అన్నారు. ప్రో యాక్టివ్గా మంత్రులు ముందుకు వెళ్లాలని ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు దిశానిర్దేశం చేశారు.
పుష్కరాల రోజు పోలవరం ప్రారంభోత్సవం! : ఆగస్టు చివరి వారంలో ఉద్యాన హబ్ను మదనపల్లిలో ప్రారంభిస్తున్నామని ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు ప్రకటించారు. ఆగస్టు మొదటి వారంలో ఉత్తరాంధ్రలో భోగాపురం ప్రారంభోత్సవం ఉంటే, చివర్లో రాయలసీమలో ఉద్యాన హబ్ ప్రారంభం ఉంటుందన్నారు. గోదావరి పుష్కరాల ప్రారంభ రోజునే పోలవరం ప్రాజెక్టు ప్రారంభోత్సవం చేస్తే ఎలా ఉంటుందనే ఆలోచన చేస్తున్నామని సీఎం వ్యాఖ్యానించారు. ఉత్తరాంధ్ర ఆశలకు రెక్కలు కల్పించామన్నారు. వెనుకబాటుతనం అనేది ఇక ఆ ప్రాంతంలో ఉండరాదని సీఎం స్పష్టం చేశారు. రెండో త్రైమాసికంలోకి అడుగు పెట్టినందున శాఖల వారీగా సమీక్షలు చేసుకోవాలని సీఎం సూచించారు. కేంద్రం నుంచి శాఖల వారీగా రావాల్సిన నిధులపై దృష్టి సారించాలన్నారు.
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