బీ అలర్ట్​ : తెలంగాణలోకి ఎంటరైన పెద్దపులి - ఆ జిల్లాల మధ్య అటూఇటూ సంచారం

జనగామ, యాదాద్రి జిల్లాల్లో 50 ఏళ్ల తర్వాత పెద్దపులి సంచారం - మండలగూడెం పరిసరాల్లో లేగ దూడపై దాడి - పెద్ద పులికి ఆటంకం కలిగించొద్దంటూ అటవీ శాఖ అధికారుల సూచనలు

After 50 Year Tiger Roaming in Jangaon
After 50 Year Tiger Roaming in Jangaon (EENADU)
By ETV Bharat Telangana Team

Published : February 7, 2026 at 9:14 AM IST

Tiger Roaming in Jangaon : మహారాష్ట్ర నుంచి తెలంగాణలో అడుగు పెట్టిన పెద్దపులి దాదాపు 250 కి.మీలు ప్రయాణించి ఓ దట్టమైన అడవి కోసం వెతుకుతుంది. దానికి ఎక్కడ ఉండాలో తెలియక, ఏం తినాలో అర్థం కాని పరిస్థితుల్లో ఇప్పుడు జనగామ, యాదాద్రి జిల్లాల మధ్య అటూఇటూ తిరుగుతోంది. ఈ రెండు జిల్లాల్లో గడిచిన ఈ 50 ఏళ్లలో పెద్దపులి ఎక్కడా కనిపించలేదని అటవీశాఖ వర్గాల సమాచారం. మరోవైపు పెద్దపులి కదలికలతో జనం భయాందోళనలకు గురవుతున్నారు.

శుక్రవారం లేగదూడపై దాడి : ప్రస్తుతం ఈ పులి యాదాద్రి భువనగిరి జిల్లా కొలనుపాక ప్రాంతం నుంచి లింగాలఘనపురం మండలం కుందారం శివారులో సంచరించినట్లు అటవీ శాఖ అధికారులు ధ్రువీకరించారు. శుక్రవారం రఘునాథపల్లి మండలం మండలగూడెం పరిసరాల్లో ఓ రైతుకు చెందిన లేగదూడపై దాడి చేసి చంపేసింది. ఘటనా స్థలాన్ని జనగామ, స్టేషన్​ఘన్​పూర్​ ఫారెస్ట్​ రేంజ్​ అధికారులు కొండల్​రెడ్డి, చంద్రకాంత్​రెడ్డి, డీఎఫ్​వో లావణ్య పరిశీలించి, పులి పాదముద్రల్ని గుర్తించారు. మహారాష్ట్ర పాండవఖారా డివిజన్​ నుంచి గత సంవత్సరం నవంబరులో తెలంగాణలోకి ప్రవేశించిన పెద్దపులి కవ్వాల్​ టైగర్​ రిజర్వ్​లో కొద్ది రోజులు ఉంది. తర్వాత అక్కడి నుంచి జిల్లాల్లోకి ప్రవేశించింది.

పోలీసు, అటవీ శాఖల పలు సూచనలు :

  • రాత్రివేళ బయటకు వెళ్లొద్దని, అవసరమైతే ఒంటరిగా కాకుండా గుంపులుగా వెళ్లాలని పోలీసులు, అటవీ శాఖ అధికారులు సూచించారు.
  • ఎక్కడైనా పెద్ద పులి కదలికలు కనిపిస్తే వెంటనే తమకు సమాచారం ఇవ్వాలన్నారు.

దానికి ఆటంకం కలిగించొద్దు : ఇటీవల ఎదురైన పరిణామాలపై అటవీ శాఖ పీసీసీఎఫ్​ డాక్టర్​ సువర్ణ ఎప్పటికప్పుడు సమాచారాన్ని జాతీయ పులుల సంరక్షణ ప్రాధికార సంస్థ (ఎన్టీసీఏ)కు పంపిస్తున్నారు. 'పెద్దపులిని భయపెట్టకూడదు. చంపిన పశుమాంసాన్ని తిననివ్వాలి. దాని ఆకలి తీరిపోతేనే పులికి ఆందోళన తగ్గుతుంది. అటవీ ప్రాంతం వైపు వెళ్తుంది. పశువుల్ని చంపిన చోట జనాల్ని గుమికూడనివ్వవద్ద'ని ఎన్టీపీఏ నుంచి ఆదేశాలు వచ్చినట్లు సువర్ణ పేర్కొన్నారు. ఈ మేరకు పెద్ద పులుల జాడల్ని అనుసరించే అనుభవం ఉన్న 9 మంది ట్రాకర్లను కాగజ్​నగర్​, కవ్వాల్​, అమ్రాబాద్​ టైగర్​ రిజర్వ్​ల నుంచి అటవీ శాఖ పిలిపించింది. ఒకవేళ పులి దాడిలో పశువులు చనిపోయినట్టు ఎవరైనా ఫిర్యాదు చేస్తే మూడు రోజుల్లో పరిహారం ఇస్తామని అటవీ శాఖ అధికారులు స్థానికులకు తెలిపారు.

ఏపీలో ఎట్టకేలకు చిక్కిన పెద్దపులి : మరోవైపు ఆంధ్రప్రదేశ్​లోని తూర్పుగోదావరి జిల్లాలో ఏడు రోజులుగా పెద్దపులి అధికారులను పరుగులు పెట్టిస్తూ వారం రోజుల నుంచి అక్కడ ప్రజలకు కంటిమీద కునుకులేకుండా చేసింది. ఎట్టకేలకు శుక్రవారం రాత్రి పట్టుబడింది. ఈ పులి మహారాష్ట్రలోని తాడోబా ప్రాంతం నుంచి తెలంగాణ మీదుగా ఏపీలో ఏలూరు జిల్లాలోకి వచ్చి, వారం రోజులుగా అభయారణ్యాలు, గోదావరిలో, పొలాల్లో సంచరించింది. రాజ మహేంద్రవరం, రాజానగరం గ్రామీణ మండలాల్లో 8 మూగ జీవాలను చంపేసింది.

పులిపై మత్తు ఇంజక్షన్​ ప్రయోగం : శుక్రవారం ఉదయం మండపేట మండలం కేశవరం పరిసరాల్లో ఆ పులి సంచరిస్తూ కూర్మాపురంలోని పాలచర్ల రాజుకు చెందిన ఓ శిథిలగృహంలోకి చొరబడింది. పోలీసు, అటవీ, రెవెన్యూ శాఖల అధికారులు, రెస్క్యూ టీంలు చేరుకుని దాన్ని బంధించేందుకు ఏర్పాట్లు చేశారు. పులిపై మత్తు ఇంజక్షన్​ ప్రయోగానికి నిపుణులు ఏర్పాట్లు చేసుకుంటుండగా మధ్యాహ్నం 1.30 సమయంలో శిథిల గృహం నుంచి బయటకొచ్చి వరి పొలాల్లోకి పరుగులు తీసింది. ఆ తర్వాత అక్కడి నుంచి ఇళ్ల సమీపంలోకి, సమీప దుర్గమ్మ గుడి సమీపంలోని కొలగాని సత్తిబాబుకు చెందిన పశువుల పాకలోకి చేరి సాయంత్రం వరకు అక్కడే పడుకుంది.

దీన్ని గమనించిన పోలీసులు పులి కదలికలను అంచనా వేసి పశువుల పాక చుట్టూ, సమీప భవనాల మధ్య వలలు వేశారు. అక్కడే ఉన్న రెండు గేదెలపై పులి దాడికి ప్రయత్నించగా అవి తీవ్రంగా ప్రతిఘటించడంతో పులి బయటకు వచ్చింది. గన్​తో మత్తు మందు ఇంజక్షన్​ ప్రయోగించినా దానిని లొంగదీసుకునే ప్రయత్నం విఫలమైంది. పులి సుమారు వంద మీటర్ల దూరం వెళ్లిన తర్వాత రెండో ప్రయత్నం విజయవంతమైంది. అక్కడి చెరువు గట్టు సమీపంలో మత్తుతో పడిపోయింది. అనంతరం బంధించి రాజమహేంద్రవరం తరలించారు.

TIGER ROAMING IN TELANGANA
TIGERS ROAM AFTER 50 YEARS JANGAON
TIGER ROAMING IN YADADRI DISTRICT
యాదాద్రిలో పులి సంచారం
TIGER ROAMING IN JANGAON

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

