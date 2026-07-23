30 ఏళ్ల తర్వాత కొడుకును అమ్మ ఒడికి చేర్చిన సర్
1996లో ఇల్లు వదిలి ముంబయికి పారిపోయిన విద్యార్థి - 30 ఏళ్ల తర్వాత ఓటర్ల జాబితా ప్రత్యేక సమగ్ర సవరణ (ఎస్ఐఆర్) ప్రక్రియలో తల్లిదండ్రుల ఓటరు వివరాలు అవసరం కావడంతో మొదలైన అన్వేషణ
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : July 23, 2026 at 7:33 AM IST
SIR Reunited Son With His Mother After 30 Years : మూడు దశాబ్దాలుగా కనిపించకుండా పోయిన కుమారుడు తిరిగి ఇంటి గడప తొక్కితే ఓ తల్లి హృదయం ఎలా పరవశిస్తుందో కర్నూలు జిల్లా ఎమ్మిగనూరులో జరిగిన ఘటన కళ్లకు కట్టినట్లు చూపించింది. చిన్నతనంలో ఇంటిని వదిలి వెళ్లిపోయిన కుమారుడు భార్య, కుమార్తెతో కలిసి 30 ఏళ్ల తర్వాత సొంతూరుకు చేరుకోవడంతో ఆ కుటుంబంలో ఆనందం వెల్లివిరిసింది. ఓటర్ల జాబితా ప్రత్యేక సమగ్ర సవరణ (ఎస్ఐఆర్) ప్రక్రియలో తల్లిదండ్రుల ఓటరు వివరాలు అవసరం కావడంతో మొదలైన అన్వేషణ చివరకు తల్లీకొడుకులను మళ్లీ ఒక్కటి చేసింది.
1996లో పదో తరగతి పరీక్షల్లో ఫెయిలైన ఇద్దరు విద్యార్థులు ఇంటి నుంచి పారిపోయి ముంబయికి వెళ్లిపోయారు. వారిలో ఒకరు నాలుగేళ్ల తర్వాత ఇంటిపై బెంగతో తిరిగి రాగా, రెండో వ్యక్తి రాముడు మాత్రం ముంబయిలో కొన్నేళ్లు గడిపి అనంతరం బెంగళూరుకు వెళ్లి స్థిరపడ్డాడు. అక్కడే ఆధార్, ఓటరు గుర్తింపు కార్డు పొందాడు. పదేళ్ల తర్వాత వివాహం చేసుకుని సుశీలను జీవిత భాగస్వామిగా చేసుకున్నాడు. వారికి సంజన అనే కుమార్తె జన్మించింది. ప్రస్తుతం ఆటో నడుపుతూ కుటుంబాన్ని పోషిస్తున్న రాముడు, తాజాగా ఓటరు నమోదుకు తల్లిదండ్రుల వివరాలు అవసరమవడంతో సొంతూరిని వెతికే ప్రయత్నం ప్రారంభించాడు.
రెండు రోజుల పాటు ఇంటి కోసం అన్వేషణ : భార్య, కుమార్తెతో కలిసి ఎమ్మిగనూరుకు వచ్చిన రాముడు రెండు రోజుల పాటు తన పాత ఇంటి కోసం వెతికాడు. చివరకు ఇంటిని గుర్తించి వాకిట్లో ఉన్న తల్లిని చూసి ఆప్యాయంగా పలకరించాడు. కానీ కాలం చేసిన మార్పులతో ఆమె తొలుత గుర్తుపట్టలేదు. తల్లిదండ్రుల పేర్లు, అన్న, అక్కల వివరాలు, తాను చదివిన పాఠశాల గురించి చెప్పగానే తల్లి యల్లమ్మ ఒక్కసారిగా కుమారుడిని గుర్తించింది.
చనిపోయాడని భావించిన కొడుకు 30 ఏళ్ల తర్వాత కళ్లముందు నిలవడంతో ఆమె ఆనందానికి అవధుల్లేకుండా పోయింది. కన్నీటి ధారల మధ్య కుమారుడిని హత్తుకుని ముద్దాడింది. కుటుంబ సభ్యులంతా భావోద్వేగానికి గురయ్యారు. అప్పట్లో రాముడితో కలిసి ఇంటి నుంచి వెళ్లిన చిన్నాన్న కుమారుడు నాగరాజు కూడా అన్నను చూసి కంటతడి పెట్టాడు. గ్రామస్తులు ఈ అపూర్వ కలయికను చూసి భావోద్వేగానికి లోనయ్యారు. ఒక ప్రభుత్వ ప్రక్రియ కారణంగా మూడు దశాబ్దాలుగా తెగిపోయిన కుటుంబ బంధం మళ్లీ కలవడం అందరినీ కదిలించింది.
'సర్' సవరణలో మళ్లీ జల్లెడ - అన్కలెక్టబుల్ ఓటర్ల వివరాలపై పునఃపరిశీలన
సర్ గడువు పొడిగింపు - ఈనెల 24 వరకు ఇంటింటి సర్వే కార్యక్రమం