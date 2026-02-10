ETV Bharat / state

Published : February 10, 2026 at 10:21 AM IST

Affordable Housing Policy in Telangana : రాష్ట్రంలోని పట్టణాలు, నగరాల్లో నివసించే పేద, అల్పాదాయ, మధ్య ఆదాయ వర్గాల వారికి సరసమైన ధరలకే ఇళ్లను అందుబాటులోకి తెచ్చే (ఎఫర్డబుల్‌ హౌసింగ్‌) పాలసీని తెలంగాణ ప్రభుత్వం సిద్ధం చేస్తోంది. ఈ నెలాఖరులోగా మార్గదర్శకాల ముసాయిదాను రూపొందించనున్నట్లు సమాచారం తెలుస్తోంది. ఈ మేరకు పాలసీ రూపకల్పనకు ‘రిక్వెస్ట్‌ ఫర్‌ ప్రపోజల్‌’ ద్వారా ఇప్పటికే సీబీఆర్‌ఐ కన్సల్టెన్సీ సంస్థను కూడా ఎంపిక చేసింది. ఇటీవల ఈ ఏజెన్సీతో గృహ నిర్మాణ శాఖ ఉన్నతాధికారులు సమావేశమై, హౌసింగ్‌ పాలసీలో ఉండాల్సిన విధి విధానాలపై సుదీర్ఘంగా చర్చలు జరిపారు.

వచ్చే నెల మార్చి చివరి నాటికి తుది పాలసీని సిద్ధం చేసేలా అధికారులు ఏజెన్సీకి దిశానిర్దేశం చేశారు. దీన్ని కేబినెట్​లో పెట్టి ఆమోదం తెలిపిన అనంతరం కొత్త ఆర్థిక సంవత్సరంలో ఇళ్ల నిర్మాణాలను చేపట్టాలని అధికారులు ఒక నిర్ణయానికి వచ్చారు. తెలంగాణ రైజింగ్‌ విజన్‌-2047లో భాగంగా పట్టణ ప్రాంతాల్లో పీపీపీ(పబ్లిక్​ప్రైవేట్ పార్ట్​నర్​షిప్) పద్ధతిలో ఇళ్ల నిర్మాణం చేపట్టడానికి రకరకాల ఏర్పాట్లు చేస్తున్నారు. అలా నిర్మించిన భవనాలను మధ్యతరగతి ప్రజలకు అందించాలని నిర్ణయం తీసుకున్నారు.

మూడు దశల్లో నిర్మాణాలు : మొత్తం మూడు దశల్లో ఈ ఇళ్ల సముదాయాలను నిర్మించే విధంగా ప్రణాళికలు చేశారు. జీహెచ్‌ఎంసీ పరిధిలో ప్రస్తుతం ఉన్న మురికివాడల్లోనే బహుళ అంతస్తుల భవనాలను నిర్మించి, ఆయా వర్గాల ప్రజలకు అందించాలని తెలంగాణ సర్కారు భావిస్తోంది. భారత్‌ ఫ్యూచర్‌ సిటీలోనూ పెద్ద ఎత్తున గృహ సముదాయాల నిర్మాణాన్ని చేపట్టనుందని సమాచారం. రాష్ట్రంలోని ద్వితీయ శ్రేణి పట్టణాల్లోనూ ఇళ్ల టవర్లను ఏర్పాటు చేసేలా పలు రకాల మార్గదర్శకాలను రూపొందిస్తోంది. వరంగల్, కరీంనగర్, ఖమ్మం, నిజామాబాద్, మహబూబ్‌నగర్‌ పూర్వ జిల్లాల పరిధిలో గృహ నిర్మాణ శాఖ ఇప్పటికే స్థలాలను కూడా గుర్తించింది.

3 కోట్ల వరకు అవసరాలు : రాబోయే ఐదు సంవత్సరాల్లో దేశవ్యాప్తంగా సరసమైన ధరల (అఫర్డ్‌బుల్‌ హౌసింగ్‌) నివాసాల అవసరం 3 కోట్ల వరకు ఏర్పడనుంది. పేద, అల్పాదాయ, మధ్య ఆదాయ వర్గాల నుంచి ఎక్కువగా డిమాండ్‌ కనిపిస్తోంది. ఆర్థికంగా వెనకబడిన వర్గాల నుంచి (ఈడబ్ల్యూఎస్‌) 46 శాతం, అల్పాదాయ వర్గాలు 33 శాతం, మధ్య ఆదాయ వర్గాలు(ఎంఐజీ) - 16 శాతం, అధిక ఆదాయం వర్గాల నుంచి 5 శాతం డిమాండ్‌ ఉందని నరెడ్కో-నైట్‌ ఫ్రాంక్‌ ఇండియా అనే సంస్థ విడుదల చేసిన నివేదిక ద్వారా తెలుస్తోంది.

ఇళ్ల ధరలు ఇటీవల కాలంలో భారీగా పలుకుతున్నాయి. ఈ ప్రభావం అందుబాటు ధరల్లో ఉండే నివాసాలపై పడింది. వీటి బడ్జెట్‌ సైతం ప్రస్తుతం గణనీయంగా పెరిగింది. దీంతో కొనడం ఈడబ్ల్యూఎస్, ఇతర అల్పాదాయ వర్గాలకు తీవ్రమైన కష్టంగా మారింది. హోమ్ లోన్​ తీసుకుని కొందామన్నా కుటుంబానికి వచ్చే ఆదాయానికి, నెలవారీ చెల్లించే ఈఎంఐకి సరైన పొంతన కుదరడం లేదు. వచ్చేదేమో గోరంత - పోయేదేమో కొండంతలా ఉంది. ఈ క్రమంలో స్థోమత చాలక సొంతింటి కల నిజం చేసుకునేందుకు ఆయా వర్గాలు అష్టకష్టాలు పడుతున్నాయి.

ఎందుకు నిర్మించడం లేదు? : భూముల ధరలు పెరగడంతో ప్రధాన పట్టణాలు, నగరాల్లో సరసమైన ధరల్లోని నివాసాలను కట్టలేకపోతున్నామని బిల్డర్ల వర్గాలు వెల్లడిస్తున్నాయి. ధరలు అందుబాటులో ఉండే శివార్లలో నిర్మాణాలు చేపడితే అక్కడ మౌలిక వసతుల సమస్యలతో కొనుగోలుదారులు పెద్దగా మొగ్గు చూపడం లేదని, తమ పెట్టుబడికి నష్టం వస్తోందని వాపోతున్నారు. తాగునీరు, మురుగునీటి వ్యవస్థలు, సరైన రవాణా సదుపాయం లేక అక్కడ పడుతున్న ఇబ్బందులను చూసి కొనుగోలుదారులు వెనకడుగు వేస్తున్న పరిస్థితులు అంతటా కనిపిస్తున్నాయి. సామాజిక వసతుల లేమి కూడా ఇక్కడ మరో కారణంగా ఉంది. దీంతో ఈ విభాగంలో కొత్త ప్రాజెక్టులు చేపట్టడమే తగ్గిపోయింది. సంస్థాగత పెట్టబడులు సైతం పెద్దగా రాని పరిస్థితి నెలకొంది.

