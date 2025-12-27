ఇక ఈజీగా ఇంటర్ బోర్డు 'అనుబంధ గుర్తింపు' - అలాంటి కళాశాలలు 10 మాత్రమే
ప్రైవేట్ జూనియర్ కాలేజీలకు తప్పిన అఫిలియేషన్ పాట్లు - విద్యార్థులకు తప్పనున్న ఆందోళన - సత్ఫలితాలిచ్చిన ఇంటర్బోర్డు నిర్ణయం - పరీక్షలకు కొద్ది రోజుల ముందే మినహాయింపు - ఈసారి పూర్తిగా మారిన తీరు
Published : December 27, 2025 at 10:42 AM IST
Private Junior Colleges Affiliation : ఎప్పుడైనా విద్యా సంవత్సరం ప్రారంభం కావడమే ఆలస్యం, ప్రైవేటు జూనియర్ కళాశాలల అనుబంధ గుర్తింపు వ్యవహారం ఇంటర్ బోర్డుకు తలనొప్పిని తెప్పిచ్చేది. అగ్నిమాపక శాఖ నిబంధనల ప్రకారం లేని భవనాల్లో కొనసాగుతున్న కళాశాలల్లో అగ్నిప్రమాదం జరిగితే విద్యార్థులకు రక్షణ ఏది? అన్న ప్రశ్న తలెత్తేది. అగ్నిమాపక శాఖ ఎన్వోసీ ఇచ్చేది కాదు. ఇంటర్బోర్డు వాటికి అఫిలియేషన్ ఇవ్వకపోయేది. ఫలితంగా అలాంటి కాలేజీల్లో చేరిన వేల మంది విద్యార్థులు, వారి తల్లిదండ్రులు పరీక్షలకు అనుమతి ఇస్తారో లేదో అన్న ఆందోళనతో సతమతం అవ్వాల్సిన పరిస్థితి వచ్చేది. కానీ ఇటీవల ఈ సమస్యకు రాష్ట్ర ప్రభుత్వం దాదాపు చరమగీతం పాడిందనే చెప్పాలి.
ఏమిటీ సమస్య? : రాష్ట్రంలో 1,200 వరకు ప్రైవేట్ జూనియర్ కళాశాలలు ఉన్నాయి. వాటిలో సుమారు 400 వరకు గృహ, వాణిజ్య సముదాయాల్లో అంటే అపార్ట్మెంట్లు, కమర్షియల్ కాంప్లెక్స్లలో కొనసాగేవి ఉండేవి. ఏటా వాటి సంఖ్య కొంత తగ్గుతూ వస్తుంది. ఈ ఏడాది 209కి చేరింది. నిబంధనలకు విరుద్ధంగా ఉన్న భవనాల్లో కొనసాగుతున్నందున వాటికి అగ్నిమాపక శాఖ ఎన్వోసీ ఇవ్వకపోవడంతో ఇంటర్బోర్డు అఫిలియేషన్ (అనుబంధ గుర్తింపు) అనేది మంజూరు చేసేది కాదు. విద్యార్థులు మాత్రం వాటిలో చేరేవారు.
చివరి వరకు ఇదే పరిస్థితి కొనసాగించి, పరీక్షలకు కొద్ది రోజుల ముందు వాటికి ఈ ఒక్క సంవత్సరానికి మినహాయింపు అని ప్రభుత్వం షరతులతో కూడిన అనుమతి ఇస్తూ వస్తుండేది. దీనిపై ఏటా విమర్శలు రావడంతో ఈసారి ప్రభుత్వ ఆమోదంతో ఇంటర్బోర్డు కీలక నిర్ణయం తీసుకుంది. అలాంటి కళాశాలలకు అనుబంధ గుర్తింపునకు 2025-26కి దరఖాస్తు చేసుకోవడానికి వీల్లేకుండా బ్లాక్లో పెట్టింది. దాంతో బోర్డు వెబ్సైట్లో ఆ కళాశాలలు కనిపించవు. అదే సమయంలో వాటికి మూడు అవకాశాలు ఇచ్చారు.
1. ఇప్పుడున్న మండల పరిధిలోని ఇతర భవనాల్లోకి మారాలి.
2. జిల్లావ్యాప్తంగా ఏదైనా ప్రదేశానికి మార్చడం(హైదరాబాద్, మేడ్చల్, సంగారెడ్డి, రంగారెడ్డి జిల్లాలకే).
3. ప్రస్తుతం కొనసాగుతున్న భవనంలో దుకాణాలు, నివాసాలు ఉంటే వాటిని ఖాళీ చేయించి, కళాశాల యాజమాన్యం తీసుకోవడం. లేకపోతే కళాశాలను మూసి వేసుకోవడం.
దీంతో అధిక శాతం కళాశాలలు ఇతర భవనాల్లోకి మారగా, పలు కాలేజీలు అగ్నిమాపక శాఖకు దరఖాస్తు చేసుకొని ఎన్వోసీని పొందాయి. మొత్తానికి 10లోపు మాత్రమే మిగిలిపోయాయని బోర్డు వర్గాలు స్పష్టం చేశాయి.
ఇవీ ప్రయోజనాలు :
- ఏటా కళాశాలలు తెరిచే నాటికే అనుబంధ గుర్తింపు ప్రక్రియ పూర్తి అవుతుంది. రాష్ట్రంలో ఏయే కళాశాలలకు అనుమతి ఉందన్న విషయం ముందే తెలుస్తుంది.
- నిబంధనల ప్రకారం ఉన్న భవనాల్లో కళాశాలలు ఉండటం వల్ల అగ్ని ప్రమాదాలు వంటివి జరిగినా రక్షణ చర్యలు ఉంటాయి.
ఫిబ్రవరి 25 నుంచి మార్చి 18 వరకు ఇంటర్ పరీక్షలు : వచ్చే ఏడాది ఫిబ్రవరి 25 నుంచి మార్చి 18 వరకు రాష్ట్రంలో ఇంటర్ వార్షిక పరీక్షలు జరగనున్నాయి. అయితే మార్చి 3వ తేదీన జరగాల్సిన ఇంటర్మీడియట్ సెకండియర్ బోటనీ, మ్యాథ్స్-2ఏ, పొలిటికల్ సైన్స్ పరీక్షలను మరుసటి రోజు మార్చి4వ తేదీన నిర్వహించనున్నారు. మార్చి 3న హోలీ పండగ ఉండటంతో పరీక్ష తేదీలో మార్పు చేశారు. మిగతా పరీక్షలు యథాతథంగా జరగనున్నాయి. అయితే ఫస్ట్ ఇయర్ పరీక్షల్లో ఎటువంటి మార్పు లేదు. ఫిబ్రవరి 25న ఫస్ట్ ఇయర్, ఫిబ్రవరి 26న సెకండియర్ పరీక్షలు ప్రారంభం కానున్నాయి.
ఉదయం 9 గంటల నుంచి మధ్యాహ్నం 12 గంటల వరకు రాత పరీక్షలు నిర్వహిస్తారు. ప్రయోగ పరీక్షలు ఫిబ్రవరి 2వ తేదీ నుంచి ఫిబ్రవరి 21వ తేదీ వరకు ప్రతి రోజూ 2 షిప్టుల్లో నిర్వహిస్తారు. ఉదయం 9 గంటల నుంచి 12 వరకు, మధ్యాహ్నం 2 గంటల నుంచి 5 గంటల వరకు ప్రాక్టికల్స్ జరగనున్నాయి. రాష్ట్రవ్యాప్తంగా రెండు సంవత్సరాల విద్యార్థులు కలిపి 9.50 లక్షల మంది విద్యార్థులు పరీక్షలు రాయనున్నారు.
ఈసారి డిగ్రీ వరకు బడిబాట కార్యక్రమం - విద్యాశాఖ కీలక నిర్ణయం
ఇంటర్ విద్యార్థులకు అలర్ట్ - ఆ మూడు పరీక్షల షెడ్యూల్ మారింది