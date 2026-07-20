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ఏడాదిలో రూ.27,610 కోట్ల పెట్టుబడులు - ఏరోస్పేస్, రక్షణ రంగ పరిశ్రమల హబ్‌గా ఏపీ

రాష్ట్రంలో 23,000ల ఎకరాల్లో క్లస్టర్ల అభివృద్ధి - రూ.27,610 కోట్ల పెట్టుబడులతో 24 దిగ్గజ సంస్థల ఏర్పాటు అనుమతి - సుమారు 21,349 మందికి ఉపాధి లభిస్తుందని అంచనా

Aerospace Defence investments in AP
Aerospace Defence investments in AP (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : July 20, 2026 at 7:35 AM IST

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AP Aerospace Defence Investments : ఏపీని దేశంలోనే ఏరోస్పేస్, రక్షణ రంగాలకు కీలక కేంద్రంగా తీర్చిదిద్దే దిశగా ప్రభుత్వం వేగంగా అడుగులు వేస్తోంది. రాష్ట్రవ్యాప్తంగా ఆరు ప్రత్యేక క్లస్టర్లను అభివృద్ధి చేస్తూ భారీ పెట్టుబడులను ఆకర్షిస్తోంది. ఇప్పటికే రూ.27,000ల కోట్లకు పైగా పెట్టుబడులతో 24 దిగ్గజ సంస్థలకు అనుమతులు లభించగా రక్షణ, అంతరిక్ష రంగాల్లో ఈ పెట్టుబడులు ఆంధ్రప్రదేశ్‌ను దేశంలోని కీలక తయారీ కేంద్రంగా నిలబెట్టడమే కాకుండా స్థానిక యువతకు పెద్ద ఎత్తున ఉపాధి అవకాశాలను కల్పిస్తాయని సర్కార్ భావిస్తోంది.

ఏరోస్పేస్‌, రక్షణ రంగ పరిశ్రమల హబ్‌గా ఏపీ ప్రపంచం దృష్టిని ఆకర్షిస్తోంది. ఆయా సంస్థలకు అవసరమైన ఎకోసిస్టమ్‌ను కల్పించడానికి రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా ఆరు క్లస్టర్లను ప్రభుత్వం అభివృద్ధి చేస్తోంది. వాటిలో ఎయిర్‌క్రాఫ్ట్‌ కాంపోనెంట్స్, క్షిపణులు, మందుగుండు సామగ్రి, అంతరిక్ష పరిశోధన, నేవల్, ఏరోస్పేస్, ఎలక్ట్రానిక్స్, అన్‌మ్యాన్డ్‌ డ్రోన్‌ల తయారీ పరిశ్రమలకు ప్రాధాన్యం ఇస్తోంది. ఇప్పటికే 27,610 కోట్ల పెట్టుబడులతో 24 దిగ్గజ సంస్థల ఏర్పాటుకు ప్రభుత్వం 2025-2026లో అనుమతులిచ్చింది. వాటి ద్వారా సుమారు 21,349 మందికి ఉపాధి లభిస్తుందని అంచనా.

ఏడాదిలో రూ.27,610 కోట్ల పెట్టుబడులు - ఏరోస్పేస్, రక్షణ రంగ పరిశ్రమల హబ్‌గా ఏపీ (ETV Bharat)

అనుమతులిచ్చిన వాటిలో మెజారిటీ సంస్థలు నిర్మాణ పనులను ప్రారంభించాయి. రాబోయే రెండు మూడేళ్లలో అవి ఉత్పత్తి ప్రారంభిస్తాయని అంచనా. ఏరోస్పేస్‌ రంగంలో పెట్టుబడుల ఆకర్షణ కోసం ఏరోస్పేస్, డిఫెన్స్‌ పాలసీ 4.0 ద్వారా లక్ష కోట్ల పెట్టుబడులను ఆకర్షించాలన్నది ప్రభుత్వ లక్ష్యంగా ఉంది. ఏరోస్పేస్, రక్షణ రంగాల్లోని ప్రభుత్వ, ప్రైవేట్‌ సంస్థల పెట్టుబడుల ఆకర్షణకు ప్రభుత్వం రాష్ట్రంలో 23 వేల ఎకరాల్లో క్లస్టర్లను అభివృద్ధి చేస్తోంది. బెంగళూరు, చెన్నై, హైదరాబాద్‌ నగరాలకు అనుసంధానంగా ఈ క్లస్టర్లు ఉండేలా రాష్ట్రంలోని ప్రాంతాలను వ్యూహాత్మకంగా ఎంపిక చేసింది.

AP Aerospace Defence Policy : విశాఖ, శ్రీకాకుళం, అనకాపల్లి, కాకినాడ జిల్లాల్లో 3000ల ఎకరాల్లో నౌకాయాన రంగ పరిశ్రమల క్లస్టర్‌. ఎన్టీఆర్‌ జిల్లా జగ్గయ్యపేటలో 3000ల ఎకరాల్లో క్షిపణులు, మందుగుండు తయారీ పరిశ్రమల క్లస్టర్‌ను అభివృద్ధి చేస్తోంది. కర్నూలు జిల్లాలో 600 ఎకరాల్లో అన్‌మ్యాన్డ్‌ డ్రోన్ల తయారీ పరిశ్రమల క్లస్టర్‌, శ్రీసత్యసాయి జిల్లాలో ఏరోస్పేస్, ఎలక్ట్రానిక్స్‌ పరిశ్రమల క్లస్టర్‌, తిరుపతి జిల్లా రౌతుసురమాలలో 2500 ఎకరాల్లో స్పేస్‌ సిటీ ఏర్పాటుతో పాటు పరిశోధన, అభివృద్ధి హబ్‌గా తీర్చిదిద్దాలని ప్రభుత్వం నిర్ణయించింది. ప్రకాశం జిల్లా దొనకొండ వద్ద ఎయిర్‌క్రాఫ్ట్‌ విడిభాగాల తయారీ ఎకోసిస్టమ్‌ను అభివృద్ధి చేస్తోంది.

అనకాపల్లిలో భారత్‌ డైనమిక్స్‌ లిమిటెడ్‌ రూ.489 కోట్లు, సాగర్‌ డిఫెన్స్‌ రూ.45 కోట్ల పెట్టుబడులతో యూనిట్లు ఏర్పాటు చేస్తున్నాయి. ఎన్టీఆర్‌ జిల్లా జగ్గయ్యపేటలో క్షిపణులు, అమ్యూనిషన్స్‌ తయారీ కేంద్రాలను ప్రోత్సహించేలా మౌలిక సదుపాయాలను కల్పిస్తోంది. కృష్ణా జిల్లాలో రూ.840 కోట్ల పెట్టుబడితో ఐకామ్‌ డిఫెన్స్‌ ఎక్స్‌ప్లోజివ్స్‌ తయారీ సంస్థకు అనుమతులు మంజూరు చేసింది. కర్నూలు జిల్లాలో ఆల్గోబొటిక్స్, డ్రోగో, ల్యాట్రిక్స్, సెన్స్‌ఇమేజ్, జేడీకే ఫ్లై సంస్థలు రూ.407 కోట్ల పెట్టుబడులతో యూనిట్లు ఏర్పాటు చేస్తున్నాయి.

సత్యసాయి జిల్లాలో కేంద్ర ప్రభుత్వరంగ సంస్థ డీఆర్‌డీఓ పుట్టపర్తి వద్ద అడ్వాన్స్‌డ్‌ మీడియం కంబాట్‌ ఎయిర్‌క్రాఫ్ట్‌ ప్రాజెక్టు, భారత్‌ ఫోర్జ్‌ అనుబంధ సంస్థ కళ్యాణి స్ట్రాటజీస్‌ సిస్టమ్‌ లిమిటెడ్, హెచ్‌ఎఫ్‌సీఎల్, జేకే మణి, భారత్‌ ఎలక్ట్రానిక్స్, ఆస్ట్రోబేస్‌ స్పేస్‌ వంటి సంస్థలు రూ. 21,210 కోట్ల పెట్టుబడులు పెట్టేందుకు అనుమతులు మంజూరు చేశారు. వీటితోపాటు అనంతపురం, తిరుపతి, ప్రకాశం, చిత్తూరు, నెల్లూరు జిల్లాల్లోనూ స్పేస్‌, స్కైరూట్‌ సంస్థల రాకెట్‌ లాంఛింగ్, లాంచ్‌ వెహికల్‌ తయారీ పరిశ్రమలు, ఎయిర్‌క్రాఫ్ట్‌ కాంపోనెంట్స్‌ తయారీ యూనిట్‌లు రానున్నాయి.

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