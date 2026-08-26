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నా కుటుంబం మొత్తాన్ని నాశనం చేశాడు : ఏఈ నూకరాజు మనవడు

సాదిక్​ ఖాన్​ గురించి నిజాలు బయటపెట్టిన ఏఈ నూకరాజు మనవడు రియాన్ష్​ - తనకి ఇంకా అతనంటే భయం పోలేదని ఆవేదన - తనకు న్యాయం చేయాలని కోరిన బాధితుడు

AE Nukaraju Grandson Riyansh Karthikeya Reddy Comments
సాదిక్​ ఖాన్​ గురించి నిజాలు బయటపెట్టిన ఏఈ నూకరాజు మనవడు రియాన్ష్​ (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : August 26, 2026 at 11:36 AM IST

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AE Nukaraju Grandson Riyansh Karthikeya Reddy Comments : ఏఈ నూకరాజు కుటుంబం హత్య కేసులో ప్రధాన నిందితుడైన సాదిక్ ఖాన్ కస్టడీ కోసం సర్పవరం పోలీసులు మొబైల్ కోర్టులో పిటిషన్ వేశారు. నిందితుడిని వారం రోజుల పాటు విచారణ నిమిత్తం తమ కస్టడీకి ఇవ్వాలని వారు కోరారు. దీనిపై త్వరలోనే విచారణ జరిపి కోర్టు తగిన నిర్ణయం తీసుకోనుంది. అదేవిధంగా రైఫిల్ షూటింగ్ కోచ్ సాదిక్ ఖాన్ తన కుటుంబాన్ని నాశనం చేశాడని రియాన్ష్ కార్తికేయ రెడ్డి ఆవేదన వ్యక్తం చేశాడు. తనకు ఇంకా భయంగానే ఉందని అతను చెప్పాడు. కాకినాడ ఎంపీ ఉదయ్ శ్రీనివాస్ రియాన్ష్‌ను జిల్లా కలెక్టర్‌ను కలిసేందుకు తీసుకెళ్లారు. ఆ తర్వాత ఎంపీ, ఆ బాలుడు ఇద్దరూ మీడియాతో మాట్లాడారు.

"మూడవ తరగతి నుంచే నాకు రైఫిల్ షూటింగ్ అంటే ఇష్టం. స్కూల్ శిక్షణ సమయంలో సాదిక్ ఖాన్ నాకు కోచ్‌గా ఉండేవారు. అప్పుడే ఆయనకు మా అమ్మ పరిచయమయ్యారు. ఆయన అమ్మను ప్రతిరోజూ కొట్టేవాడు, హింసించేవాడు. నాన్న తాగే ప్రోటీన్ షేక్‌లో రసాయనాలు కలిపి ఆయనను చంపేశాడు. ఈ విషయం ఎవరికైనా చెబితే నన్ను ఉగ్రవాదులకు అమ్మేస్తానని బెదిరించాడు. అతను నా కుటుంబాన్ని పూర్తిగా నాశనం చేశాడు. నేను అనాథనయ్యాను, ఇప్పుడు నాకు ఎవరూ లేరు. బయటకు అడుగు పెట్టడానికి కూడా భయంగా ఉంది._ ఏఈ నూకరాజు మనవడు రియాన్ష్ కార్తికేయ రెడ్డి .

సాదిక్‌కు మరణశిక్ష విధించాలి: ఏఈ నూకరాజు కుటుంబం ఆత్మహత్యకు సాదిక్ ఖానే ప్రధాన కారణమని ఎంపీ ఉదయ్ శ్రీనివాస్ పేర్కొన్నారు. పదేళ్ల రియాన్ష్ కార్తికేయ అనాథగా మిగిలిపోవడం పట్ల ఆయన విచారం వ్యక్తం చేశారు. అలాగే రియాన్ష్ తండ్రి జగదీశ్​ రెడ్డి మరణానికి సాదిక్ బాధ్యుడని తెలిపారు. "జగదీశ్​ రెడ్డి చనిపోయే ముందు సాదిక్ ప్రోటీన్ పౌడర్‌లో సైనైడ్ కలిపాడు. అంతేకాకుండా నూకరాజు కుటుంబానికి చెందిన బ్యాంక్ ఖాతాలు, ఆస్తి పత్రాలను కూడా అతను స్వాధీనం చేసుకున్నాడు. అతను సౌజన్యను దారుణంగా హింసించాడు. బయటకు చెప్పుకోలేక ఆమె తీవ్ర మనోవేదనకు గురైంది. ఆ బాలుడిని ఉగ్రవాదులకు అమ్ముతానని బెదిరించడమే కాకుండా, హిందూ మతాన్ని వదిలి ఇస్లాం స్వీకరించాలని సౌజన్యపై ఒత్తిడి తెచ్చాడు. ఆమె రాసిన లేఖలో నా పేరును ప్రస్తావిస్తూ, తనకు న్యాయం జరగాలని కోరింది.

రియాన్ష్ కార్తికేయ రెడ్డికి సంబంధించిన ఆస్తులను అతని పేరు మీదకు బదిలీ చేయాలని నేను కలెక్టర్‌ను కోరాను, అలాగే ఆ బాలుడి చదువుకు సహకరించాలని ప్రభుత్వాన్ని అభ్యర్థించాను. ఆస్తులు ఆ బాలుడికి దక్కేలా చూసేందుకు నూకరాజు రాసిన వీలునామాను మార్చాల్సి ఉంది. సాదిక్ వద్ద శిక్షణ పొంది ఏవైనా ఇబ్బందులు ఎదుర్కొన్న విద్యార్థులు ధైర్యంగా ముందుకు రావాలి. వారి వివరాలు గోప్యంగా ఉంటాయి. పూర్తి విచారణ జరిపేందుకు ఈ కేసును సీబీఐకి అప్పగించాలి. సాదిక్‌కు మరణశిక్ష విధించాలని నేను వ్యక్తిగతంగా డిమాండ్ చేస్తున్నాను. ప్రభుత్వం ఆ బాలుడికి రక్షణ కల్పించాలి. అలాగే కోర్టులో సాదిక్ తరఫున వాదించవద్దని బార్ అసోసియేషన్‌ను కోరుతున్నాను. రియాన్ష్ కార్తికేయ కోసం మేము ఎంతవరకైనా వెళ్తాము" అని ఉదయ్ శ్రీనివాస్ అన్నారు.

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TAGGED:

AE NUKARAJU GRANDSON
AE NUKARAJU FAMILY INCIDENT
ఏఈ నూకరాజు మనవడు
SADIK KHAN PUNISHMENT
REYANSH KARTHIKEYA REDDY COMMENTS

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