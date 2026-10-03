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పథకం ప్రకారమే జగదీశ్వరరెడ్డి హత్య - సాధిక్‌ విచారణ వేళ వెలుగులోకి విస్తుపోయే అంశాలు

జగదీశ్వరరెడ్డిపై విషప్రయోగానికి ముందు చాట్‌జీపీటీలో సాధిక్‌ శోధించినట్లు తెలిసింది. తొలుత ఓ రసాయనాన్ని కొబ్బరినీళ్లలో కలిపి ఇవ్వగా ఆరోగ్యం క్షీణించింది. తర్వాతి ప్రయత్నంలో సైనేడ్‌ను ప్రొటీన్‌ పౌడర్‌లో కలిపి ఇవ్వడంతో ప్రాణాలు కోల్పోయారు.

sadiq khan police custody
పోలీస్​ కస్టడీలో సాధిక్​ఖాన్​ (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : October 3, 2026 at 7:35 AM IST

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AE Nookaraju Family Suicide Case Updates: కాకినాడకు చెందిన పంచాయతీరాజ్‌ ఏఈ నూకరాజు కుటుంబం ఆత్మహత్య, ఏఈ అల్లుడు జగదీశ్వరరెడ్డి హత్య కేసులో నిందితుడు సాధిక్‌ఖాన్‌ను కస్టడీకి తీసుకొని పోలీసులు విచారిస్తున్న వేళ మరికొన్ని అంశాలు వెలుగుచూశాయి. జగదీశ్వరరెడ్డిపై విష ప్రయోగానికి ముందు చాట్‌ జీపీటీలో సాధిక్‌ శోధించినట్లు తెలిసింది. తొలుత ఓ రసాయనాన్ని కొబ్బరి నీళ్లలో కలిపి ఇవ్వగా జగదీశ్వరరెడ్డి ఆరోగ్యం క్షీణించింది.

తర్వాతి ప్రయత్నంలో సైనేడ్‌ను ప్రొటీన్‌ పౌడర్‌లో కలిపి ఇవ్వడంతో ఆయన ప్రాణాలు కోల్పోయారు. ఈ రసాయనాల ప్రభావం, ఎంత పరిమాణంలో వినియోగించాలి, ఎందులో కలపాలో చాట్‌ జీపీటీ ద్వారా తెలుసుకున్నట్లు సమాచారం. శుక్రవారం విచారణలో పోలీసులు 70కి పైగా ప్రశ్నలు వేశారు. రూ.60 వేలు వెచ్చించి ఆ విషపదార్థాలను తానే తెప్పించానని, వాటిని ప్రయోగించింది మాత్రమే సౌజన్యేనని చెప్పినట్లు తెలిసింది.

పెళ్లి కోసం ఒత్తిడి - ఆపై ఘర్షణ: ఏడాదిన్నర కాలంగా సౌజన్యతో సాధిక్‌ సన్నిహితంగా మెలుగుతున్నాడని, అప్పటికే ఆమెకు భర్తతో ఉన్న గొడవలను అనుకూలంగా మార్చుకున్నట్లు తెలుస్తోంది. భర్తపై విష ప్రయోగం జరిపేలా ఆమెపై ఒత్తిడి తెచ్చినట్లు సమాచారం. జగదీశ్వరరెడ్డి చనిపోయిన రెండు నెలలకు నిఖా చేసుకోవాలనుకున్నాడు. తాను ఈ ఏడాది చివరిలో ఉద్యోగ విరమణ చేస్తానని, అప్పటి వరకు పెళ్లి వద్దని నూకరాజు చెప్పారని తెలుస్తోంది. అంతవరకు వేచి చూస్తే వారి మనసు మారిపోయే అవకాశం ఉందని భావించిన సాధిక్‌ఖాన్‌ పెళ్లి కోసం ఒత్తిడి తెచ్చినట్లు ఆగస్టు 14న వారి నివాసానికి వెళ్లి ఘర్షణ పడి, జగదీశ్వరరెడ్డి హత్య వెనుక ఎవరున్నది బయటపెడతానని బెదిరించినట్లు సమాచారం. అనంతర పరిణామాలతో నూకరాజు కుటుంబం 16న గోదావరిలో దూకి ఆత్మహత్యకు పాల్పడినట్లు స్పష్టమవుతోంది.

ఇక ఇవాళ ఉదయం 9 గంటలకు సాదిక్‌ఖాన్‌కు వైద్య పరీక్షలు నిర్వహించనున్నారు. అనంతరం 11.30 గంటల లోపు కోర్టులో హాజరుపరచనున్నారు. కస్టడీ విచారణలో సేకరించిన ఆధారాలను పోలీసులు కోర్టుకు సమర్పించే అవకాశం ఉంది. ఆ తర్వాత సాదిక్‌ను రాజమహేంద్రవరం కేంద్ర కారాగారానికి తరలించనున్నారు.

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TAGGED:

AE NOOKARAJU FAMILY SUICIDE CASE
SADIQ KHAN POLICE CUSTODY
POISON ATTEMPT ON JAGADEESHWARREDDY
AE NOOKARAJU FAMILY CASE UPDATES
POISONING ATTEMPT

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