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ఏఈ నూకరాజు కుటుంబం ఆత్మహత్య కేసు - నిందితుడు సాదిక్ కోసం 10 బృందాలతో వేట

ఏఈ నూకరాజు కుటుంబం ఆత్మహత్య కేసు - దర్యాప్తు ముమ్మరం చేసిన పోలీసులు - నిందితుడు సాదిక్ కోసం రంగంలోకి 10 ప్రత్యేక పోలీస్ బృందాలు - సాదిక్ పాస్‌పోర్టు సీజ్

ఏఈ నూకరాజు కుటుంబం ఆత్మహత్య కేసులో నిందితుడు సాదిక్ కోసం పోలీసుల ముమ్మర గాలింపు
ఏఈ నూకరాజు కుటుంబం ఆత్మహత్య కేసులో నిందితుడు సాదిక్ కోసం పోలీసుల ముమ్మర గాలింపు (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : August 21, 2026 at 3:13 PM IST

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AE Nookaraju Case Updates : తూర్పుగోదావరి జిల్లాలో పంచాయతీరాజ్ ఏఈ నూకరాజు కుటుంబం ఆత్మహత్య కేసు విచారణను పోలీసులు సవాల్‌గా తీసుకున్నారు. గోదావరి నదిలో దూకి కుటుంబం మొత్తం బలవన్మరణానికి పాల్పడిన ఈ ఘటనలో రోజుకో విషయం వెలుగులోకి వస్తోంది. నిందితుడు, రైఫిల్ షూటింగ్ కోచ్ సాదిక్ ఖాన్ వేధింపుల వల్లే వీరు ఆత్మహత్యకు పాల్పడినట్లు ప్రాథమికంగా నిర్ధారించిన పోలీసులు, దర్యాప్తు వేగవంతం చేశారు. ప్రతి చిన్న ఆధారాన్ని క్షుణ్ణంగా విశ్లేషిస్తున్నారు.

సాదిక్ కోసం పకడ్బందీగా గాలింపు : పరారీలో ఉన్న ప్రధాన నిందితుడు సాదిక్ కోసం పోలీసులు ముమ్మరంగా గాలిస్తున్నారు. రాజమహేంద్రవరంలో 5, కాకినాడలో 3 బృందాలు సెర్చ్ ఆపరేషన్ చేపట్టాయి. సాంకేతిక అంశాలను విశ్లేషించేందుకు మరో రెండు బృందాలు పని చేస్తున్నాయి. మొత్తంగా 10 ప్రత్యేక బృందాలు సాదిక్ కోసం వల పన్నాయి. అతను ఎక్కడికీ పారిపోకుండా అన్ని దారులను పోలీసులు మూసివేశారు. రాజమహేంద్రవరం పోలీసులు ఇప్పటికే సాదిక్ పాస్‌పోర్టును సీజ్ చేశారు. లుకౌట్ సర్క్యులర్ కూడా జారీ చేశారు. పాస్‌పోర్టు ఆధారంగా గతంలో అతను ఎక్కడికి వెళ్లాడు? ఎవరిని కలిశాడు? అనే కోణంలో దర్యాప్తు సాగుతోంది. సాదిక్ ఆచూకీ తెలిపితే రివార్డు ఇస్తామని సోషల్ మీడియాలో పోలీసులు విస్తృతంగా ప్రచారం చేస్తున్నారు.

ఏఈ నూకరాజు కుటుంబం ఆత్మహత్య కేసు - నిందితుడు సాదిక్ కోసం 10 బృందాలతో వేట (ETV Bharat)

ఆత్మహత్యకు ముందే వీలునామా : గోదావరి నదిలోకి దూకే ముందే నూకరాజు కీలక నిర్ణయం తీసుకున్నారు. మరణ వాంగ్మూలంతో పాటు తన ఆస్తులను ఎవరెవరికి ఇవ్వాలనే విషయమై ఒక వీలునామా రాసి పెట్టారు. సూసైడ్ నోట్‌తో పాటు ఈ వీలునామాను కూడా బయట విడిచిపెట్టి నదిలో దూకేశారు. తమకున్న స్థిర, చరాస్తులను ముగ్గురి పేర్ల మీద రాశారు. అందులో నూకరాజు సోదరితో పాటు మరో ఇద్దరి పేర్లు ఉన్నాయి. అయితే, మనవడు కార్తికేయ కూడా తమతో పాటే దూకేస్తున్నాడు కాబట్టి, అతను బతకడని భావించి ఆ బాలుడి పేరు మీద ఎలాంటి ఆస్తి రాయకపోవడం గమనార్హం.

ఆ 'ఆంటీ' ఎవరు? : నదిలో దూకడానికి ముందు నూకరాజు కుమార్తె సౌజన్య, తన కుమారుడు కార్తికేయ రెడ్డితో కీలక మాటలు చెప్పింది. "నీకు ఈత వచ్చు. ఒకవేళ బతికి బయటపడితే ఫలానా ఆంటీ దగ్గరకు వెళ్లు" అని సూచించింది. నదిలో దూకిన తర్వాత కార్తికేయ ఈదుకుంటూ వెళ్లి మత్స్యకారుల సాయంతో ప్రాణాలతో బయటపడ్డాడు. ఈ విషయాన్ని పోలీసులకు చెప్పడంతో విచారణ మరో మలుపు తిరిగింది. ఆ ఆంటీ ఎవరు? ఆమెకు ఈ కేసు గురించి ముందే ఏమైనా తెలుసా? అన్న కోణంలో పోలీసులు విచారణ ప్రారంభించారు. అయితే, గత మూడు రోజులుగా ఆమె ఫోన్ స్విచ్ ఆఫ్ వస్తోంది. అటు సాదిక్ స్నేహితుడి నంబర్ కూడా పనిచేయడం లేదు. వీరు దొరికితే కేసులో కొత్త విషయాలు వెలుగుచూస్తాయని పోలీసులు భావిస్తున్నారు.

నూకరాజు కుమార్తె రాసిన లేఖల ఆధారంగా పోలీసులు విచారణ ముమ్మరం చేశారు. మతం మారాలని, ఇస్లాం పుస్తకాలు చదవాలంటూ సాదిక్ తీవ్రంగా వేధించినట్లు సౌజన్య తన లేఖలో పేర్కొంది. ఈ మతమార్పిడి అంశంపై పోలీసులు లోతుగా విచారణ చేస్తున్నారు. సాదిక్ ఒక్కడే ఈ ఒత్తిడి తీసుకొచ్చాడా? లేక వెనుక ఇంకెవరైనా ఉన్నారా? అని ఆరా తీస్తున్నారు.

కాల్ డేటా విశ్లేషణ : సాదిక్ కాల్ డేటా ఆధారంగా పోలీసులు దర్యాప్తు చేస్తున్నారు. గత రెండు నెలలుగా అతని ఫోన్ లిస్ట్‌లో ఉన్న వారందరికీ కాల్స్ చేసి వివరాలు అడుగుతున్నారు. సాదిక్ ఎలా తెలుసు? అతని ప్రవర్తన ఎలా ఉండేది? అమ్మాయిలకు శిక్షణ ఇచ్చే సమయంలో ఎలా వ్యవహరించేవాడు? తదితర ప్రశ్నలు సంధిస్తున్నారు. మరోవైపు నూకరాజు కుటుంబ సభ్యుల బ్యాంకు లావాదేవీల వివరాలను కూడా సేకరించారు. వీలునామా, మరణ వాంగ్మూలం, కాల్ డేటా, బ్యాంకు లావాదేవీలు ఇలా ప్రతి ఆధారాన్ని విశ్లేషిస్తూ పోలీసులు కేసును ఛేదించే పనిలో నిమగ్నమయ్యారు.

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