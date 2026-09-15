సైనైడ్ కిల్లర్ సాదిక్ - విచారణకు మళ్లీ కస్టడీ పిటిషన్
కాకినాడ జిల్లా ఏఈ కుటుంబం, జగదీశ్రెడ్డి హత్య కేసులో దర్యాప్తు కొనసాగుతుంది. రాజమహేంద్రవరం జైలులో రిమాండ్ ఖైదీగా ఉన్న ప్రధాన నిందితుడు సాధిక్ ఖాన్ను మళ్లీ విచారించేందుకు మరోసారి పోలీసులు కస్టడీ పిటిషన్ వేయనున్నారు.
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : September 15, 2026 at 3:34 PM IST
AE Nookaraju Family Incident Update : కాకినాడ జిల్లా ఏఈ నూకరాజు కుటుంబం ఆత్మహత్య కేసు, జగదీశ్రెడ్డి హత్య కేసు దర్యాప్తు కొనసాగుతోంది. రెండు కేసుల్లో ప్రధాన నిందితుడిగా రాజమహేంద్రవరం జైలులో రిమాండ్ ఖైదీగా ఉన్న షేక్ సాదిక్ ఖాన్ను మళ్లీ విచారించేందుకు మరోసారి పోలీసులు కస్టడీ పిటిషన్ వేయనున్నారు. వారం పాటు సాదిక్ను కస్టడీకి ఇవ్వాలని కోరుతూ సర్పవరం పోలీసులు కాకినాడ మెుబైల్ కోర్టులో పిటిషన్ వేయనున్నారు.
ఈనెల 8 నుంచి 11 వరకు జరిగిన తొలి విడత కస్టడీ విచారణలోనే సాదిక్ తన నేరాన్ని అంగీకరించాడు. జగదీశ్ రెడ్డికి సైనైడ్ ఇచ్చి హత్య చేసినట్టు ఒప్పుకున్నాడు. సాదిక్ మతమార్పిడి వేధింపులు, ఆస్తి కోసం బ్లాక్మెయిల్ తట్టుకోలేకే ఏఈ కుటుంబం ఆత్మహత్య చేసుకున్నట్టు తేలింది. ఈ కేసులో మరిన్ని ఆధారాల కోసం పోలీసులు వేయబోయే రెండో కస్టడీ పిటిషన్పై ఉత్కంఠ నెలకొంది.
అసలేం జరిగిందంటే? : కాకినాడ అశోకనగర్లో నివాసముంటున్న తిల్లపూడి నూకరాజు (61) పిఠాపురం మండలంలో పంచాయతీరాజ్ ఏఈగా గత పది సంవత్సరాలుగా విధులు నిర్వరిస్తున్నారు. వచ్చే జనవరిలో ఆయన రిటైర్మెంట్ కావాల్సి ఉంది. ఆగస్టు 16న (ఆదివారం) అర్ధరాత్రి భార్య మీనా (58), కుమార్తె కోవూరి సౌజన్య (38), మనుమడు రియాన్ష్ కార్తికేయరెడ్డి (10)తో కలిసి కారులో రాజమహేంద్రవరం వచ్చారు. రోడ్డు కం రైలు వంతెనపై కారు నిలిపి నలుగురూ గోదావరిలో దూకేశారు.
ఇది గమనించిన స్థానికులు పోలీసులకు సమాచారమివ్వడంతో వారు వెంటనే సమీప లంకల్లోని మత్స్యకారులను రప్పించి గాలింపు చర్యలు చేపట్టారు. ఈత వచ్చిన కార్తికేయ దాదాపు 20 నిమిషాల పాటు గోదావరిలో ఈదుతూ హెల్ప్హెల్ప్ అని అరిచాడు. మత్స్యకారులు బాలుణ్ని గమనించి వెంటనే పడవలో ఒడ్డుకు చేర్చారు. కాలు, నడుంపై స్వల్పగాయాలైన కార్తికేయకు పోలీసులు ఓ ఆసుపత్రిలో చికిత్స అందించి, బంధువులకు అప్పగించారు. మిగతావారి కోసం గాలింపు చర్యలు చేపట్టి వారి మృతదేహాలను స్వాధీనం చేసుకున్నారు.
కాకినాడకు చెందిన ప్రో రైఫిల్ షూటింగ్ నిర్వాహకుడు సాదిక్ఖాన్ వేధింపులు, హింస భరించలేక తామంతా చనిపోవాలని నిర్ణయించుకున్నామని నూకరాజు లేఖ రాశారు. ఆ దుర్మార్గుణ్ని కఠినంగా శిక్షించాలని కలెక్టర్, ఎస్పీలను కోరుతూ రాసిన లేఖను ఆయన వాట్సప్లో సహోద్యోగులు, మరికొందరికి పంపించారు. నూకరాజు కుమార్తె సౌజన్య కూడా ఓ లేఖ రాసి ఇంటివద్ద స్కూటర్ డిక్కీలో పెట్టారు. ఈ విషయాన్ని ప్రాణాలతో బయటపడిన ఆమె కుమారుడు కార్తికేయ చెప్పడంతో పోలీసులు వాటిని స్వాధీనం చేసుకున్నారు.
అందులో సాదిక్ఖాన్ గురించి ఆమె రాసిన లేఖ అధికారులను విస్తుపోయేలా చేసింది. ఈ రెండింటిని ఆధారంగా చేసుకుని పోలీసులు కేసులు నమోదు చేశారు. ఈ క్రమంలోనే నిందితుడిని అరెస్ట్ చేసి రిమాండ్కు తరలించారు. తాజాగా షేక్ సాదిక్ ఖాన్ను మళ్లీ విచారించేందుకు మరోసారి పోలీసులు కస్టడీ పిటిషన్ వేయనున్నారు.
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