గోదావరిలోకి దూకిన ఏఈ కుటుంబం - మరణ వాంగ్మూలంలో ఏముందంటే!
ఇటీవల జులైలో అనారోగ్యంతో ఏఈ నూకరాజు అల్లుడు మృతి - తమ కుమార్తెను షేక్ సాధిక్ ఖాన్ వేధిస్తున్నాడని అందువల్లే చనిపోతున్నట్లు వాట్సప్ మెసేజ్లో పేర్కొన్న నూకరాజు
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : August 17, 2026 at 1:25 PM IST
AE Family Jumps Into River in Rajamahendravaram: తూర్పుగోదావరి జిల్లా రాజమహేంద్రవరంలో విషాద ఘటన చోటు చేసుకుంది. నగరంలోని రోడ్డు కమ్ రైలు వంతెన పైనుంచి ఆదివారం అర్ధరాత్రి దాటిన తర్వాత పిఠాపురానికి చెందిన ఏఈ కుటుంబం గోదావరిలోకి దూకింది. ఏఈ నూకరాజు, ఆయన భార్య, కుమార్తె, మనవడు నీటిలోకి దూకారు. ఈత రావడంతో ఏఈ మనవడు ప్రాణాలతో బయటపడగా చికిత్స నిమిత్తం ఆసుపత్రికి తరలించారు. మిగతా వారి కోసం పోలీసులు, అధికారులు గాలింపు చర్యలు చేపట్టారు. సోమవారం సాయంత్రం రాజమహేంద్రవరం ధోబీ ఘాట్ వద్ద ఏఈ నూకరాజు మృతదేహం లభ్యమయ్యింది. భార్య మీనా, కుమార్తె సౌజన్య కోసం గాలింపు కొనసాగుతుంది.
మరణ వాంగ్మూలం: పిఠాపురంలో పంచాయతీరాజ్ ఏఈగా నూకరాజు పని చేస్తున్నారు. ఈ ఘటనకు గల కారణాలపై పోలీసులు దర్యాప్తు చేపట్టారు.నదిలోకి దూకేముందు నూకరాజు మరణ వాంగ్మూలం రాసి స్నేహితులు, అధికారుల గ్రూప్లో పోస్టు చేశారు. కాకినాడ నాగమల్లితోట జంక్షన్ వద్ద ఏఈ కుటుంబం నివాసం ఉంటోంది. నిన్న (ఆదివారం) కాకినాడ నుంచి రాజమహేంద్రవరానికి కారులో నూకరాజు కుటుంబం బయలుదేరింది. కొవ్వూరు వంతెన వద్ద డ్రైవర్ను దించి నూకరాజు కుటుంబం కారులో వెళ్లింది. రోడ్ కమ్ రైలు బ్రిడ్జిపై కారు ఆపి వంతెనపై నుంచి నూకరాజు కుటుంబం దూకింది. నూకరాజు మనవడు రియాన్ష్ కార్తికేయను జాలర్లు కాపాడి ఒడ్డుకు తీసుకువచ్చారు. గల్లంతైన నూకరాజు (61), భార్య మీనా (59), కుమార్తె సౌజన్య (34) కోసం గాలింపు చర్యలు చేపట్టారు.
కాకినాడ రైఫిల్ షూటింగ్ ఆర్గనైజర్ షేక్ సాధిక్ ఖాన్ వేధింపుల కారణంగానే తమ కుటుంబం ఆత్మహత్యకు పాల్పడుతున్నట్లు నూకరాజు సూసైడ్ లెటర్లో పేర్కొన్నారు. తన అల్లుడు ఈ ఏడాది జులైలో మరణించిన తర్వాత కుమార్తెను షేక్ సాధిక్ ఖాన్ వేధిస్తున్నాడని వెల్లడించారు. ఆ వ్యక్తి కారణంగా తన కుమార్తెకు, మనవడికి ప్రాణహాని ఉందని ఈ కారణంతోనే తాము ఆత్మహత్యకు పాల్పడుతున్నట్లు తెలిపారు.
'కాకినాడలో అసిస్టెంట్ ఇంజినీర్గా విధులు నిర్వహిస్తోన్న నూకరాజు కుటుంబం గోదావరిలో దూకి ఆత్మహత్య చేసుకోగా మృతదేహాల కోసం నదిలో విస్తృతంగా గాలింపు కొనసాగుతోంది. ఎస్డీఆర్ఎఫ్ , పోలీసులు, మత్స్యకారులు , గజఈతగాళ్లు విస్తృతంగా గాలింపు చర్యలు చేపట్టారు. ఆత్మహత్యకు షేక్ సాదిక్ఖాన్ అనే వ్యక్తి వేధింపులే కారణమని నూకరాజు రాశారు. కొంతకాలంగా సాదిక్ఖాన్ తమ కుటుంబాన్ని తీవ్రంగా వేధిస్తున్నాడని, లొంగదీసుకుని చంపుతానంటూ బెదిరిస్తున్నాడని సూసైడ్ లేఖలో పేర్కొన్నారు. ఘటనకు సంబంధించిన పూర్తి వివరాలు సేకరిస్తున్నాం. సూసైడ్ లేఖ ఆధారంగా వేధింపులకు పాల్పడినట్లు ఆరోపణలు ఎదుర్కొంటున్న వ్యక్తిపై కూడా దర్యాప్తు చేస్తున్నాం.' -శివ గణేష్, టూటౌన్ సీఐ
స్పందించిన ఉపముఖ్యమంత్రి: రాజమహేంద్రవరం సమీపంలో పంచాయతీరాజ్ శాఖ AE నూకరాజు కుటుంబ సభ్యులతో కలిసి ఆత్మహత్యాయత్నానికి పాల్పడిన ఘటనపై ఉప ముఖ్యమంత్రి పవన్ కల్యాణ్ విచారం వ్యక్తం చేశారు. గల్లంతైన వారిని గుర్తించి రక్షించేందుకు యుద్ధప్రాతిపదికన గాలింపు చర్యలు చేపట్టాలని జిల్లా యంత్రాంగాన్ని ఆదేశించారు. అవసరమైతే ఎన్డీఆర్ఎఫ్, ఎస్డీఆర్ఎఫ్ బృందాల సేవలను వినియోగించాలని సూచించారు. ఈ ఘటనకు సంబంధించి తూర్పుగోదావరి, కాకినాడ జిల్లాల ఎస్పీలతో ఫోన్లో మాట్లాడారు. ఏఈ కుటుంబంతో సహా ఆత్మహత్యాయత్నానికి దారి తీసిన పరిస్థితులపై ఆరా తీశారు.
ఘటనపై సమగ్ర విచారణ జరిపి వాస్తవాలను వెలికి తీయాలని, ఇందులో ఎవరైనా బాధ్యులుగా తేలితే వారిపై చట్టప్రకారం కఠిన చర్యలు తీసుకోవాలని అధికారులను ఆదేశించారు. ఈ ఘటనలో బయటపడిన నూకరాజు మనుమడి ఆరోగ్య పరిస్థితిని అడిగి తెలుసుకున్నారు. బాలుడికి అవసరమైన వైద్య సాయం అందించి పూర్తి స్థాయిలో కోలుకునేలా చర్యలు తీసుకోవాలని సూచించారు. ప్రతి సమస్యకు ఒక పరిష్కార మార్గం ఉంటుందని, క్షణికావేశం, మానసిక ఒత్తిడికి లోనై ఎవరూ ప్రాణాలు తీసుకునే నిర్ణయాలు తీసుకోవద్దని పవన్ విజ్ఞప్తి చేశారు. బెదిరింపులు, వేధింపులు లేదా ఇతర ఇబ్బందులు ఎదురైనప్పుడు తక్షణం పోలీసులను, సంబంధిత అధికారులను సంప్రదించి చట్టపరమైన సహాయం పొందాలని సూచించారు.
ఆత్మహత్య పరిష్కారం కాదు : జీవితం అంటే ఏదో ఒక సందర్భంలో సమస్యలు రావడం సహజం. వాటిని సరైన క్రమంలో ఎదుర్కొంటే పరిష్కార మార్గాలు తప్పకుండా దొరుకుతాయని మానసిక నిపుణులు సూచిస్తున్నారు. మీకు ఆత్మహత్యకు సంబంధించిన ఆలోచనలు వస్తే, ఉద్యోగ రీత్యా తీవ్ర ఒత్తిడిలో ఉన్నా, సమస్యను ఎవరితోనైనా పంచుకోవాలని అనిపించినా, మీకు సహకరించేందుకు హెల్ప్లైన్ సెంటర్లు ఉన్నాయి. అందుకోసం టాటా ఇన్స్టిట్యూట్ ఆఫ్ సోషల్ సైన్సెస్ హెల్ప్లైన్ - 9152987821, స్నేహ ఫౌండేషన్ - 04424640050 (24x7 అందుబాటులో ఉంటుంది) నంబరును సంప్రదించవచ్చు. వీరు సోమవారం నుంచి శనివారం వరకు ఉదయం 8 నుంచి రాత్రి 10 వరకు అందుబాటులో ఉండి సేవలు అందిస్తారు. మీ సమస్యను వారితో పంచుకుని పరిష్కారం పొందొచ్చు.
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