"రాహుల్గాంధీ ప్రధాని కావాలి" - కన్యాకుమారి నుంచి కశ్మీర్కు ఏపీ అడ్వకేట్ పాదయాత్ర
ఏపీ అడ్వకేట్ వెంకటేశ్వర్లు రాహుల్ గాంధీ ప్రధానమంత్రి కావాలనే ఆకాంక్షతో కన్యాకుమారి నుంచి కశ్మీర్ వరకు 2,750 కిలోమీటర్ల పాదయాత్ర చేసి రాజస్థాన్కు చేరుకున్నారు. కాంగ్రెస్ పార్టీ కార్యకర్తలు ఆయనకు ఘనస్వాగతం పలికారు.
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : October 25, 2026 at 11:52 AM IST|
Updated : October 25, 2026 at 2:05 PM IST
Advocate Venkateswarlu Kanyakumari to Kashmir Yatra : కాంగ్రెస్ అగ్రనేత రాహుల్గాంధీ దేశానికి ప్రధానమంత్రి కావాలన్న ఆకాంక్షతో ఆంధ్రప్రదేశ్ హైకోర్టు అడ్వకేట్ వెంకటేశ్వర్లు చేపట్టిన పాదయాత్ర కొనసాగుతోంది. కన్యాకుమారి నుంచి కశ్మీర్ వరకు కాలినడకన ప్రయాణించాలన్న లక్ష్యంతో ఆయన సాగిస్తున్న యాత్ర శనివారం సాయంత్రం రాజస్థాన్లోని బూందీకి చేరుకుంది. ఇప్పటివరకు సుమారు 2,750 కిలోమీటర్లు నడిచిన ఆయనకు స్థానిక కాంగ్రెస్ నాయకులు, కార్యకర్తలు ఘనంగా స్వాగతం పలికారు. జిల్లా కాంగ్రెస్ కమిటీ అధ్యక్షుడు మహావీర్ మీనా, రాజస్థాన్ కాంగ్రెస్ కమిటీ సభ్యుడు చర్మేష్ శర్మ తదితరులు వెంకటేశ్వర్లును, ఆయన సహచరులను పూలమాలలతో సత్కరించి అభినందించారు.
రాహుల్గాంధీ పుట్టినరోజున ప్రారంభం : రాహుల్గాంధీ పుట్టినరోజు సందర్భంగా 2026 జూన్ 19 న వెంకటేశ్వర్లు కన్యాకుమారి నుంచి పాదయాత్ర ప్రారంభించారు. అక్కడి నుంచి వివిధ ప్రాంతాల మీదుగా కాలినడకన ప్రయాణిస్తున్నారు. ఈ నేపథ్యంలో సుమారు 2,750 కిలోమీటర్లు ప్రయాణించి శనివారం వెంకటేశ్వర్లు బూందీకి చేరుకున్నారు. కన్యాకుమారి నుంచి కశ్మీర్ వరకు పాదయాత్ర పూర్తి చేయడమే తన లక్ష్యమని ఆయన తెలిపారు. రాహుల్గాంధీకి తన మద్దతు తెలియజేయడంతో పాటు, ఆయన దేశానికి ప్రధానమంత్రి కావాలన్న ఆకాంక్షే ఈ పాదయాత్రకు ముఖ్య ఉద్దేశ్యమన్నారు. ఈ ప్రయాణంలో ఎదురవుతున్న ఎన్నో ఇబ్బందులను అధిగమిస్తూ ముందుకు సాగుతున్నానని అన్నారు.
భారత్ జోడో యాత్ర స్ఫూర్తితో : ప్రతిపక్ష నేత రాహుల్గాంధీ చేపట్టిన భారత్ జోడో యాత్ర, ఆయన వ్యక్తిత్వం తనను ఎంతగానో ప్రభావితం చేశాయని అడ్వకేట్ వెంకటేశ్వర్లు చెప్పారు. ఆ స్ఫూర్తితోనే కన్యాకుమారి నుంచి కశ్మీర్ వరకు పాదయాత్ర చేయాలని నిర్ణయించుకున్నట్లు వివరించారు. జూన్ 19 నుంచి ఇప్పటివరకు సుమారు 2,750 కిలోమీటర్ల ప్రయాణించినట్లు తెలిపారు. రాహుల్గాంధీకి మద్దతు తెలపడంతో పాటు, ఆయన దేశానికి ప్రధానమంత్రి కావాలన్న ఆకాంక్షను ఈ యాత్ర ద్వారా చాటుతున్నట్లు వివరించారు.
కార్యకర్తల్లో నూతనోత్సాహం: అడ్వకేట్ వెంకటేశ్వర్లు పాదయాత్ర కాంగ్రెస్ శ్రేణుల్లో నూతనోత్సాహాన్ని నింపుతుందని రాజస్థాన్లోని బూందీ జిల్లా కాంగ్రెస్ కమిటీ అధ్యక్షుడు మహావీర్ మీనా అన్నారు. ప్రభుత్వ విధానాలపై రాహుల్గాంధీ వీధుల నుంచి పార్లమెంటు వరకు తన గళాన్ని వినిపిస్తున్నారని పేర్కొన్నారు. జిల్లా కాంగ్రెస్ కమిటీ సభ్యుడు చర్మేష్ శర్మ మాట్లాడుతూ కన్యాకుమారి నుంచి కశ్మీర్ వరకు వేల కిలోమీటర్లు నడవాలన్న ఏపీ హైకోర్టు అడ్వకేట్ వెంకటేశ్వర్ల నిర్ణయం అభినందనీయమని కొనియాడారు. వెంకటేశ్వర్లు సుదీర్ఘ దూరం నడిచి తన ఆలోచనలను, ఉద్దేశాలను వ్యక్తపరచడం సులభం కాదని ఆయన అన్నారు. వెంకటేశ్వర్లతో పాటు పాదయాత్రలో పాల్గొన్న సభ్యులకు కాంగ్రెస్ నాయకులు పూలమాలలు వేసి ఘన స్వాగతం పలికి, వారి యాత్ర విజయవంతం కావాలని ఆకాంక్షించారు.
ఈ కార్యక్రమంలో రాష్ట్ర కాంగ్రెస్ కమిటీ సభ్యుడు చర్మేష్ శర్మ, జిల్లా కాంగ్రెస్ అధ్యక్షుడు మహావీర్ మీనా, యూత్ కాంగ్రెస్ జిల్లా ప్రధాన కార్యదర్శి సమీర్ పఠాన్, అసెంబ్లీ ఉపాధ్యక్షుడు సుజల్ వర్మ తదితరులు పాల్గొన్నారు. వెంకటేశ్వర్లుతో పాటు యాత్రలో పాల్గొంటున్న వారిని కాంగ్రెస్ నాయకులు అభినందించారు. శనివారం రాత్రి వెంకటేశ్వర్లు బృందం బూందీలోనే బస చేసింది.
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