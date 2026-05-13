డిప్యూటీ సొలిసిటర్ జనరల్‌గా న్యాయవాది తేనేపల్లి నిరంజన్ నియామకం - ఈ మేరకు ఉత్తర్వులు జారీ చేసిన కేంద్ర న్యాయశాఖ - 3 ఏళ్ల పాటు డీఎస్‌జీ పదవిలో కొనసాగనున్న నిరంజన్

By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : May 13, 2026 at 12:12 PM IST

High Court New DSG Tenepalli Niranjan : హైకోర్టులో కేంద్ర ప్రభుత్వం తరఫున వాదనలు వినిపించేందుకు డిప్యూటీ సొలిసిటర్​ జనరల్ (DSG)గా న్యాయవాది తేనేపల్లి నిరంజన్ నియమితులయ్యారు. కేంద్ర న్యాయశాఖ ఈ మేరకు ఉత్తర్వలు ఇచ్చింది. నిరంజన్ 3 ఏళ్ల పాటు ఈ పదవిలో కొనసాగుతారు. అన్నమయ్య జిల్లా పీలేరు ఆయన స్వస్థలం.

2001లో న్యాయవాదిగా పేరు నమోదు చేసుకున్నారు. అప్పటి నుంచి ప్రాక్టీసులో క్రియాశీలకంగా ఉన్నారు. 2008 నుంచి 2014 వరకు పౌరసరఫరాలు, దేవాదాయశాఖలకు సహాయ ప్రభుత్వ న్యాయవాదిగా పని చేశారు. 2019 నుంచి 2024 వరకు యోగి వేమన వర్సిటీకి స్టాండింగ్ కౌన్సెల్​గా సేవలు అందించారు. కాగ్​కు 3 నెలలు స్టాండింగ్ కౌన్సెల్​గా పని చేశారు. 2025 నుంచి హైకోర్టులో సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ కౌన్సెల్ (CGC)​గా ఉన్నారు. డీఎస్​జీగా ఇప్పటి వరకు పని చేసిన పసల పొన్నారావు ఇటీవల అనారోగ్యంతో మరణించారు. ఈ నేపథ్యంలో కేంద్రం తాజాగా నిరంజన్​ను నియమించింది.

