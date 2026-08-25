స్థానిక ఎన్నికల్లో బీసీ రిజర్వేషన్లపై హైకోర్టులో విచారణ - సెప్టెంబర్ 2కి వాయిదా
జీవోలు 105, 1065లను సవాలు చేస్తూ న్యాయవాది తాండవ యోగేష్ హైకోర్టులో పిల్ దాఖలు - ఎస్సీ,ఎస్టీ,బీసీల మొత్తం రిజర్వేషన్లు 50 శాతానికి మించిపోతున్నాయని వెల్లడి -విచారణను సెప్టెంబర్ 2కి వాయిదా వేసిన హైకోర్టు
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : August 25, 2026 at 12:11 PM IST
PIL on BC Reservations Issue in AP : స్థానిక సంస్థల ఎన్నికల్లో బీసీలకు 34శాతం, 33.33శాతం రిజర్వేషన్లు ఖరారు చేస్తూ పంచాయితీరాజ్, పురపాలకశాఖలు జారీ చేసిన జీవోలను సవాల్ చేస్తూ దాఖలైన పిల్ పై హైకోర్టులో విచారణ జరిగింది. 50శాతంలోపు రిజర్వేషన్లు తప్పనిసరి కాదని, ఆయా రాష్ట్రాలలో ఉన్న పరిస్థితులకు అనుగుణంగా నిర్ణయం తీసుకోవచ్చని సుప్రీంకోర్టు చెప్పిందని పంచాయతీరాజ్, పురపాలకశాఖల తరపు సీనియర్ న్యాయవాది వాదనలు వినిపించారు. వివరాలతో అఫిడవిట్ దాఖలు చేసేందుకు సమయం కావాలని అభ్యర్థించారు. న్యాయస్థానం తదుపరి విచారణను సెప్టెంబర్ 2కి వాయిదా వేసింది.
రిజర్వేషన్లు కొట్టేయాలని హైకోర్టులో పిల్ : స్థానిక సంస్థల ఎన్నికల్లో వెనుకబడిన తరగతులకు(బీసీ) కేటాయించిన రిజర్వేషన్ల శాతంపై రాష్ట్రప్రభుత్వం ఇటీవల జారీచేసిన జీవోలను సవాలు చేస్తూ హైకోర్టులో పిల్ దాఖలైన విషయం తెలిసిందే. గ్రామ పంచాయతీ ఎన్నికల్లో బీసీలకు 34%, పట్టణస్థానిక సంస్థల ఎన్నికల్లో 33.33% రిజర్వేషన్లు కల్పిస్తూ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం జారీచేసిన జీవోలు 105, 1065లను సవాలు చేస్తూ న్యాయవాది తాండవ యోగేష్ పిల్ను దాఖలు చేశారు. బీసీలకు కేటాయించిన రిజర్వేషన్లతో ఎస్సీ,ఎస్టీ,బీసీల మొత్తం రిజర్వేషన్లు 50శాతానికి మించిపోతున్నాయన్నారు. ఈ విధానం సుప్రీంకోర్టు రాజ్యాంగ ధర్మాసనం ఇచ్చిన తీర్పునకు విరుద్ధమన్నారు.
కే.కృష్ణమూర్తి, వికాస్ గవాలి, సురేష్ మహాజన్ కేసులలో స్థానిక సంస్థల్లో ఎస్సీ,ఎస్టీ, బీసీల మొత్తం రిజర్వేషన్లు 50శాతానికి మించకూడదని సుప్రీంకోర్టు తీర్పు చెప్పిందని యోగేష్ గుర్తుచేశారు. బీసీలకు 34శాతం రిజర్వేషన్లతో ఎస్సీ, ఎస్టీలతో మొత్తం 59.85శాతం రిజర్వేషన్లు కల్పిస్తూ 2019 డిసెంబర్లో జారీచేసిన జీవోను బిర్రు ప్రతాప్రెడ్డి కేసులో హైకోర్టు కొట్టేసిందన్నారు. ఈ తీర్పుపై ప్రభుత్వం ఎస్ఎల్పీ దాఖలు చేయగా సుప్రీంకోర్టు సైతం తోసిపుచ్చిందన్నారు. న్యాయస్థానాలు గతంలో రద్దు చేసిన విధానాన్నే అధికారులు తాజాగా మళ్లీ అమల్లోకి తీసుకురావడం చట్ట విరుద్ధమన్నారు.
చట్టవిరుద్ధమైన నిర్ణయాలు సరికాదు : రాజ్యాంగ సూత్రాలు, న్యాయస్థానాల తీర్పులను ప్రభుత్వానికి వివరించాల్సిన అధికారులు చట్టవిరుద్ధమైన నిర్ణయాలకు సహకరించడం సరికాదని న్యాయవాది తాండవ యోగేష్ పేర్కొన్నారు. గ్రామపంచాయతీ ఎన్నికల్లో బీసీలకు 34శాతం రిజర్వేషన్లు కల్పిస్తూ పంచాయతీరాజ్ శాఖ ఈనెల 20న జారీచేసిన జీవో 105, పట్టణస్థానిక సంస్థల ఎన్నికల్లో 33.33% రిజర్వేషన్లు కల్పిస్తూ పురపాలకశాఖ ఈనెల 19న జారీచేసిన జీవో 1065ని రద్దు చేయాలని కోరారు. బీసీలకు రాష్ట్రప్రభుత్వం కల్పించిన రిజర్వేషన్ల శాతంపై ఆధారపడకుండా, ఎస్సీ,ఎస్టీ,బీసీల రిజర్వేషన్లు 50శాతానికి మించకుండా సీట్లను నోటిఫై చేసేలా రాష్ట్ర ఎన్నికల కమిషన్ను ఆదేశించాలన్నారు. జీవోల జారీకి ముందు న్యాయశాఖ ఇచ్చిన సలహాలు, ఏజీ అభిప్రాయాలు, నోట్ ఫైళ్లను కోర్టు ముందు ఉంచేలా ఆదేశించాలని అభ్యర్థించారు.
అత్యవసరంగా విచారణ జరపాలని పిల్ : రాష్ట్ర ఎన్నికల సంఘం కార్యదర్శి, ప్రభుత్వ ప్రధాన కార్యదర్శి, పంచాయతీరాజ్శాఖ, పురపాలకశాఖల ముఖ్య కార్యదర్శులు, ప్రత్యేక సీఎస్ కాంతిలాల్దండే, ఐఏఎస్ అధికారి ఎస్.సురేష్కుమార్ను వ్యాజ్యంలో ప్రతివాదులుగా పేర్కొన్నారు. కోర్టు ప్రారంభ సమయంలో న్యాయవాది/పార్టీ ఇన్ పర్సన్ తాండవ యోగేష్ స్పందిస్తూ, బీసీలకు రిజర్వేషన్లు కేటాయిస్తూ రాష్ట్రప్రభుత్వం ఇటీవల జారీచేసిన జీవోలపై పిల్ దాఖలు చేశానని, అత్యవసరంగా విచారణ జరపాలని కోరారు. హైకోర్టు ప్రధాన న్యాయమూర్తి జస్టిస్ లిసా గిల్, జస్టిస్ చల్లా గుణరంజన్తో కూడిన ధర్మాసనం స్పందిస్తూ నేడు(మంగళవారం) పిల్పై విచారణ చేస్తామని తెలిపింది.
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