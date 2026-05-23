లాయర్​ను కారుతో గుద్ది చంపిన నిందితులు - వక్ఫ్ భూములను కాపాడుతున్నాడని కక్ష

మాసబ్‌ట్యాంక్‌ వద్ద న్యాయవాది మొయిజుద్దీన్​ను కారుతో ఢీకొట్టిన దుండగులు - ఆసుపత్రికి తీసుకెళ్లిన కాసేపటికే మొయిజుద్దీన్​ మృతి - తమ నాన్నపై ఇది 6వ సారి దాడి జరిగిందని ఆయన కుమారుడు ఫర్హాన్ ఆరోపణ

Published : May 23, 2026 at 5:37 PM IST

Updated : May 23, 2026 at 5:46 PM IST

Advocate Khaja Moizuddin Murder : హైదరాబాద్ మాసబ్ ట్యాంక్ పరిధిలో దారుణం జరిగింది. హైకోర్టు సీనియర్ న్యాయవాది ఖాజా మొయిజుద్దీన్​ను పక్కా ప్రణాళికతో, ఆయన ఇంటి ముందే కారుతో ఢీకొట్టి హత్య చేశారు. దశాబ్దాలుగా వక్ఫ్ బోర్డు ఆస్తుల రక్షణ కోసం ఆయన చేస్తున్న చట్టపరమైన పోరాటాలే ఈ హత్యకి కారణమని ఆయన కుమారుడు ఫరాన్హ్ ఆరోపించారు.

ప్రణాళిక ప్రకారమే హత్య! : తెల్లవారుజామున దాదాపు 05:45 గంటల సమయంలో ఖాజా మొయిజుద్దీన్ తన నివాసం నుంచి నిజాం క్లబ్‌కు స్విమ్మింగ్ వెళ్లేందుకు బయలుదేరారు. ఇది ఆయనకు ప్రతిరోజూ ఉండే దినచర్య కావడంతో, దుండగులు దీనిపై ముందే నిఘా పెట్టినట్లు పోలీసులు అనుమానిస్తున్నారు. ఆయన విజయా టవర్స్ ప్రాంతంలో పార్క్ చేసి ఉన్న తన వాహనం వద్దకు చేరుకోగానే అప్పటికే అక్కడ ఉన్న ఒక గుర్తు తెలియని ఎస్‌యూవీ కారు ఒక్కసారిగా వేగంతో ఆయనపైకి దూసుకొచ్చింది. ఆ వాహనం మొయిజుద్దీన్‌ను అత్యంత బలంగా ఢీకొట్టింది. ఆ ఇంపాక్ట్‌కు ఆయన దాదాపు 10 మీటర్ల దూరం గాల్లోకి ఎగిరి రోడ్డుపై పడిపోయారు. ప్రమాదం జరిగిన వెంటనే కారు ఆపకుండా వేగంగా అక్కడి నుండి వెళ్లిపోయింది.

ఇది 6వ సారి దాడి : ప్రమాదం జరిగిన వెంటనే ఖాజా మొయిజుద్దీన్​ను ఆసుపత్రికి తరలించారు. అప్పటికే ఆయనకు శరీరంలో పలు కీలక ఎముకలు విరిగాయి. రెండు పెల్విక్ ఎముకలు, కుడి భుజం పూర్తిగా ఫ్రాక్చర్ అవ్వడంతో పాటు శరీరమంతటా తీవ్రమైన అంతర్గత, బాహ్య గాయాలయ్యాయి. ఆసుపత్రి తీసుకెళ్లిన కాసేపటికే మొయిజుద్దీన్​ చనిపోయినట్లు వైద్యులు ప్రకటించారు. తమ నాన్నపై ఇది 6వ సారి దాడి జరిగిందని ఆయన కుమారుడు ఫర్హాన్ ఆరోపించారు. ఈ దాడి వెనక ఆలం ఖాన్ కుట్ర ఉందని ఆయన ఆరోపించారు.

"మా నాన్న దశాబ్దాలుగా వక్ఫ్ బోర్డు ఆస్తులను కాపాడేందుకు ఒంటరి పోరాటం చేస్తున్నారు. వక్ఫ్ బోర్డుకు చెందిన విలువైన భూములను ఆలం ఖాన్, అతడి తండ్రి అక్రమంగా ఆక్రమించి, అక్కడ కాలేజీలు నిర్మించారు. వాటిపై కోర్టుల్లో కేసులు వేసి గట్టిగా నిలబడినందుకే మా నాన్నను హత్య చేశారు. గతంలో నేరుగా మా ఆఫీసులకే వచ్చి దాడులు చేశారు. ఆరు నెలల క్రితం ఆలం ఖాన్ స్వయంగా మా ఆఫీస్‌కు వచ్చి నన్ను కూడా బెదిరించాడు" - ఫర్హాన్, ఖాజా మొయిజుద్దీన్​ కుమారుడు

అడ్వకేట్ ప్రొటెక్షన్ యాక్ట్ తేవాల్సిందే : ఖాజా మొయిజుద్దీన్​ హత్య ఘటనపై హైదరాబాద్​లో లాయర్లు ఆందోళనకు దిగారు. తమ భద్రతకు అడ్వకేట్ ప్రొటెక్షన్ యాక్ట్ తేవాల్సిందేనని, కేసు విచారణకు ప్రత్యేక సిట్​ (SIT) వేయాలని సీనియర్ లాయర్ రఘునాథ్ డిమాండ్ చేశారు. వక్ఫ్ ప్రాపర్టీస్ కేసుల్లో ఆయన వాదనలు వినిపిస్తున్నందుకే టార్గెట్ చేశారని స్పష్టమవుతోందని అన్నారు. న్యాయవాదుల రక్షణ కోసం 'అడ్వకేట్ ప్రొటెక్షన్ యాక్ట్'ను తక్షణమే గెజిట్ రూపంలో తీసుకొచ్చి, చట్టాన్ని కఠినంగా అమలు చేయాలని ప్రభుత్వాన్ని డిమాండ్ చేశారు.

"ఈ కేసు వెనుక ఉన్న పెద్ద తలకాయలను బయటకు తీసేందుకు ప్రత్యేక విచారణ బృందాన్ని ఏర్పాటు చేయాలి. దోషులను వెంటనే అరెస్ట్ చేయాలి. బాధితుడి కుమారుడు కూడా లాయర్ కావడంతో ఆ కుటుంబం తీవ్ర ప్రాణభయంలో ఉంది. వారికి తక్షణమే పూర్తి పోలీస్ భద్రత కల్పించాలి. న్యాయం జరగకపోతే రాష్ట్రవ్యాప్తంగా న్యాయవాదులంతా కలిసి పెద్ద ఎత్తున ఆందోళనలు చేపడతాం" - రఘునాథ్, హైకోర్టు సీనియర్ లాయర్

సీసీటీవీ విజువల్స్ ఆధారంగా కేసు నమోదు : ఘటన జరిగిన ప్రాంతంలో ఉన్న సీసీటీవీ కెమెరాల్లో ఈ ఘోర ఉదంతానికి సంబంధించిన దృశ్యాలు పూర్తిగా రికార్డ్ అయ్యాయి. ఒక ఎస్‌యూవీ కారు కావాలనే వేగంగా వచ్చి ఢీకొట్టినట్లు విజువల్స్ ఆధారంగా ప్రాథమికంగా నిర్ధారణ అయ్యింది. కుటుంబ సభ్యుల ఫిర్యాదు, సీసీటీవీ క్లిప్పింగ్స్ ఆధారంగా కేసు నమోదు చేశామని మెహదీపట్నం సీఐ సైదులు తెలిపారు.

