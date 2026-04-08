త్వరలో స్థానిక సంస్థల ఎన్నికలు - వారం రోజుల్లో కొత్త ఎన్నికల కమిషనర్‌ నియామకం!

సాధ్యమైనంత త్వరగా స్థానిక సంస్థల ఎన్నికలు - వారం రోజుల్లో కొత్త ఎన్నికల కమిషనర్‌ను నియమించే అవకాశం - హైకోర్టుకు నివేదించిన అడ్వొకేట్‌ జనరల్‌ దమ్మాలపాటి శ్రీనివాస్‌

By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : April 8, 2026 at 2:44 PM IST

Local Body Elections in AP : రాష్ట్ర ఎన్నికల సంఘం స్థానిక సంస్థల ఎన్నికల నిర్వహణ కోసం సిద్ధమవుతోంది. రాష్ట్రంలోని 175 నియోజకవర్గాల ఓటర్ల జాబితాలు సేకరించి మున్సిపల్‌, పంచాయతీల వారీగా జాబితా సిద్ధం చేయనుంది. ఇప్పటికే స్థానిక సంస్థల ఎన్నికల నిర్వహణపై పురపాలక, పంచాయతీరాజ్‌ శాఖలకు వేర్వేరుగా లేఖలు రాసింది. అదేవిధంగా రాష్ట్ర ప్రణాళికశాఖ చేపట్టిన బీసీ జనాభా లెక్కింపు చివరి దశకు చేరింది.

అందులో భాగంగా ఏపీలో స్థానిక సంస్థలు, గ్రామ పంచాయతీ ఎన్నికలను సాధ్యమైనంత త్వరగా నిర్వహించాలని రాష్ట్ర ప్రభుత్వం భావిస్తోందని అడ్వొకేట్‌ జనరల్‌ దమ్మాలపాటి శ్రీనివాస్‌ హైకోర్టుకు తెలిపారు. రాష్ట్ర ఎన్నికల కమిషనర్‌ నియామకాన్ని వారం రోజుల్లో చేపట్టే అవకాశం ఉందన్నారు. రాష్ట్ర ప్రణాళికశాఖ చేపట్టిన బీసీ జనాభా లెక్కింపు చివరి దశకు చేరిందని నివేదించారు. ఇప్పటి వరకు 99.44 శాతం వివరాలు సేకరించారని, మరో పది రోజుల్లో ప్రక్రియ పూర్తి అవుతుందన్నారు. ఎన్నికల్లో బీసీ రిజర్వేషన్‌ కోటాను నిర్ణయించేందుకే రాష్ట్రప్రభుత్వం రాజీవ్‌ రంజన్‌ మిశ్ర కమిషన్‌ ఏర్పాటు చేసిందన్నారు.

బాధ్యతలు తీసుకున్న ప్రత్యేక అధికారులు : గ్రామపంచాయతీల కాలపరిమితి ముగిసిన నేపథ్యంలో ప్రభుత్వం నియమించిన ప్రత్యేక అధికారులు ఇప్పటికే బాధ్యతలు తీసుకున్నారని అడ్వొకేట్ జనరల్ హైకోర్టుకు వెల్లడించారు. పూర్తి వివరాలు కోర్టు ముందు పెట్టేందుకు సమయం కోరారు. అందుచేత విచారణను ఈనెల(ఏప్రిల్)16కు హైకోర్టు వాయిదా వేసింది. ఈ విధంగా ఏపీ హైకోర్టు ప్రధాన న్యాయమూర్తి జస్టిస్‌ ధీరజ్‌సింగ్‌ ఠాకుర్, జస్టిస్‌ ఆర్‌.రఘునందన్‌రావుతో కూడిన హైకోర్టు ధర్మాసనం ఉత్తర్వులు జారీచేసింది.

అయితే బీసీ జన గణన, వర్గీకరణ చేపట్టకుండా రాష్ట్రంలో స్థానిక ఎన్నికలు నిర్వహించబోతున్నారని పేర్కొంటూ రాష్ట్ర బీసీ సంఘం రాష్ట్ర అధ్యక్షుడు కేశన శంకరరావు గత ఏడాది హైకోర్టులో పిల్‌ వేశారు. బీసీ జనాభాను లెక్కించి, అందుకు అనుగుణంగా రిజర్వేషన్లు ఖరారు చేసి రాష్ట్ర పంచాయతీ ఎన్నికలు నిర్వహించాలని కోరారు. మరోవైపు న్యాయవాది తాండవ యోగేష్‌ పిల్‌ దాఖలు చేస్తూ 13,325 గ్రామపంచాయతీలకు, 123 పట్టణ స్థానిక సంస్థలకు పదవీ కాలం ముగియడంతో సుప్రీంకోర్టు తీర్పు ప్రకారం వెంటనే ఎన్నికలు నిర్వహించాలని కోరారు. ఈ వ్యాజ్యాలపై హైకోర్టు విచారణ జరుపుతోంది.

ముగిసిన పాలకవర్గాల పదవీ కాలం : మరోవైపు స్థానిక సంస్థల ఎన్నికలకు ప్రభుత్వం నుంచి సంకేతాలు వెలువడుతున్న క్రమంలో రాష్ట్ర ఎన్నికల సంఘం అందుకు తగ్గ ఏర్పాట్లను చేస్తోంది. అందులో భాగంగా 175 అసెంబ్లీ నియోజకవర్గాల ఓటర్ల జాబితాలను రాష్ట్ర ఎన్నికల ప్రధాన అధికారి కార్యాలయం నుంచి తీసుకుంది. వీటి నుంచి రాష్ట్రంలోని మున్సిపల్, పంచాయతీల వారీగా ఓటర్ల జాబితాలను సిద్ధం చేస్తారు.

ఇందుకోసం రాష్ట్రంలోని మున్సిపల్, పంచాయతీల్లో మాస్టర్‌ ట్రైనీలకు శిక్షణ ఇచ్చారు. ఇక ప్రభుత్వం రిజర్వేషన్లు ఖరారు చేయడం, బీసీ జనాభా లెక్కింపు పూర్తిచేయడమే తడవుగా ఎన్నికల నోటిఫికేషన్‌ ఇవ్వాలన్న ప్రణాళికతో ఎన్నికల సంఘం ఉంది. అయితే 2021 ఫిబ్రవరిలో పంచాయతీలకు, అదే సంవత్సరం మార్చిలో మున్సిపల్‌ ఎన్నికలు నిర్వహించారు. మరోవైపు ప్రస్తుతం రాష్ట్రంలో పాలకవర్గాల పదవీ కాలం ముగిసిన నేపథ్యంలో ప్రభుత్వం నియమించిన ప్రత్యేక అధికారులు ఇప్పటికే బాధ్యతలు తీసుకున్నారు.

రాష్ట్రంలో 1.20 లక్షల బ్యాలట్‌ బాక్సులు : స్థానిక ఎన్నికలకు తమిళనాడు, తెలంగాణ, కర్ణాటక నుంచి అదనంగా సుమారు లక్ష బ్యాలట్‌ బాక్సులు తెప్పించాలని రాష్ట్ర ఎన్నికల సంఘం యోచిస్తుంది. గత ఎన్నికల సమయంలోనూ వివిధ రాష్ట్రాల నుంచి ఈ బాక్సులను తెప్పించారు. అయితే రాష్ట్రంలో ప్రస్తుతం 1.20 లక్షల బ్యాలట్‌ బాక్సులు ఉన్నాయి. మున్సిపల్‌, పంచాయతీ ఎన్నికలు ఒకేసారి నిర్వహిస్తే అదనపు బాక్సులు అవసరమవుతాయని అధికారులు భావిస్తున్నారు.

