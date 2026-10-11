రాజధానిలో దొంగల ముఠాల వరుస చోరీలు - ఊరెళ్లేవారు ఈ జాగ్రత్తలు తీసుకుంటే బెటర్!
thieves Gangs in hyderabad : హైదరాబాద్ నగరంలో ఇటీవల వరుస దొంగతనాలు నగరవాసులను భయభ్రాంతులకు గురిచేస్తున్నాయి. దొంగల ముఠాల తీరు, ప్రజలు తీసుకోవాల్సిన జాగ్రత్తలపై అధికారులు పలు సూచనలు చేస్తున్నారు.
Published : October 11, 2026 at 12:31 PM IST
Thieves Gangs in Hyderabad : హైదరాబాద్ నగరాన్ని పలు దొంగల ముఠాలు హడలెత్తిస్తున్నాయి. శివార్లలోని ఇళ్లనే కాదు, అత్యంత భద్రత ఉండే గేటెట్ కమ్యూనిటీలు, అపార్ట్మెంట్లు, ఆభరణాల దుకాణాలు, ఏటీఎంలపై పంజా విసురుతున్నాయి. రూ.కోట్లు విలువైన సొమ్మును క్షణాల్లో మాయం చేస్తున్నారు. వీరంతా దోపిడీలకు అనుసరిస్తున్న విధానం నగరవాసులను బెంబేలెత్తిస్తోంది.
ఇటీవల మణికొండలోని ఫ్లోటిల్లా అపార్ట్మెంట్లో చెడ్డీ గ్యాంగ్ చోరీ ఘటన కలకలం రేపింది. ఇది మరువక ముందే మేడిపల్లిలో ఆభరణాల దుకాణంలో భారీ దోపిడీ జరగ్గా, శంషాబాద్ పరిధిలోని సాతంరాయిలోని ఏటీఎంలోని సొమ్మును దుండగులు దోచుకెళ్లారు. రాత్రి సమయాల్లో సెక్యూరిటీ, సీసీ కెమెరాలను దాటుకొని అలవోకగా దోచుకుంటున్న విధానం విస్మయానికి గురి చేస్తోంది.
వేల సంఖ్యలో దొంగతనాలు
రాజధానిలో ప్రతి సంవత్సరం వేల సంఖ్యలో దొంగతనాలు చోటుచేసుకుంటున్నాయి. ఈ నేపథ్యంలో కొన్ని ముఠాల పేర్లు మాత్రం ప్రజల్లో భయాందోళన కలిగిస్తున్నాయి. దసరా సెలవులు ప్రారంభం కావడంతో నగరవాసులు వారి స్వగ్రామలకు వెళుతున్నారు. ఈ నేపథ్యంలోనే దొంగల ముఠాల తీరు, ప్రజలు తీసుకోవాల్సిన జాగ్రత్తలపై అధికారులు పలు సూచనలు చేస్తున్నారు.
ధార్ ముఠా
మహారాష్ట్రలోని ధార్ జిల్లాకు చెందిన దొంగలను ధార్ ముఠాగా పిలుస్తారు. ఈ గ్యాంగ్ లక్ష్యం నగరంలోని శివారు ప్రాంతాలే. వీరు వ్యవసాయ పనులు లేని సమయంలో దొంగతనాలకు పాల్పడుతుంటారు. వీరు రోజుల తరబడి పొదల మాటున నిద్రిస్తారు. ఆపై ఉదయం ఆటోల్లో కాలనీల్లో తిరుగుతూ తాళం వేసిన ఇళ్లపై కన్నేసి రెక్కీ నిర్వహిస్తారు. ఆపై పథకం వేసి రాత్రి సమయాల్లో చోరీలు చేస్తారు. ఒకేసారి వీలైనన్ని చోరీలు చేసి పరారవుతారు. ఈ గ్యాంగ్పై నగరంలో సుమారు 200కు పైగా కేసులున్నాయి. వీరంతా బస్సులు, రైళ్లలో వచ్చి వెళ్లిపోతారు.
చెడ్డీ గ్యాంగ్
ఈ ముఠా సభ్యులు ఒంటి నిండా నూనె పూసుకుంటారు. శరీరంపై చెడ్డీ మాత్రమే ధరిస్తారు. మరే ఇతర వస్త్రాలు లేకుండా దొంగతనానికి పాల్పడటమే వీరి విధానం. ముఠాలోని సభ్యులు ముఖాలకు మాస్కులు ధరిస్తారు. నడుము చుట్టూ వస్త్రంలో రాళ్లు పట్టుకుంటారు. ఇనుప రాడ్లతో దొంగతనానికి వస్తారు. వీరికి ఆటంకం కలిగిస్తే దాడులకు సైతం వెనకాడరు. వీరు వాహనాలను వినియోగించరు. కాలినడకన వస్తారు, రైళ్లలో ప్రయాణిస్తారు. ఈ ముఠా అర్ధరాత్రి కాలింగ్ బెల్ కొడుతుంది. యజమాని ఇంటిబయటకు రాగానే దోపిడీలు చేస్తారు.
పార్థీ గ్యాంగ్
మహారాష్ట్ర, మధ్యప్రదేశ్ సరిహద్దు ప్రాంతాలకు చెందిన ప్రమాదకర దొంగల ముఠాను పార్థీ గ్యాంగ్ అని పిలుస్తారు. ఈ ముఠా సభ్యులు పగటిపూట కూలీ పనులు చేస్తారు. మరికొందరు చిరు వస్తువులు అమ్ముతూ రెక్కీ నిర్వహిస్తారు. ఆపై రాత్రివేళలో దొంగతనాలకు పాల్పడతారు. వీరు ప్రధానంగా జాతీయ రహదారుల వెంట ఉండే దుకాణాలను లక్ష్యంగా చేసుకొని దాడులు నిర్వహిస్తుంటారు. కత్తులు, తుపాకులు వంటి అనేక మారణాయుధాలతో తిరుగుతారు. అడ్డుకున్న పోలీసులపై సైతం కాల్పులు జరిపిన ఉదంతాలు అనేకం ఉన్నాయి.
మేవాఠ్ ముఠా
ఈ ముఠాల లక్ష్యం ఏటీఎంలు మాత్రమే. రాజస్థాన్ డీగ్, హర్యానా నుహ్ జిల్లాల ప్రాంతాన్ని మేవాఠ్ గ్యాంగ్గా పిలుస్తారు. వీరు కొండ ప్రాంతాల్లో ఉంటారు. కేవలం 5-6 నిమిషాల్లోపే ఏటీఎంను కొల్లగొడతారు. ఒకే రోజులో వీలైనన్ని ఏటీఎంలలో చోరీలు చేస్తారు. వీరిని పట్టుకోవడం కత్తి మీద సామేనని పోలీసులంటారు.
ఈ జాగ్రత్తలు తీసుకోండి
- యజమాని ఇంట్లో లేనప్పుడు ఇతర కొత్త వ్యక్తులు మన ప్రాంగణంలోనికి వస్తే అకస్మాత్తుగా లైట్లు వెలగడం, అలారం మోగించడం, ఫోన్కు అలర్ట్ ఇచ్చే అధునాతన సాంకేతికతలను అమర్చుకోవడం మంచిది.
- ఫోన్లో లైవ్ స్ట్రీమింగ్ చూసుకునేలా సీసీ కెమెరాలను ఇంటి పరిసరాల్లో ఏర్పాటు చేసుకోవాలి.
- ప్రధాన ద్వారానికి సెంట్రల్ లాక్ సిస్టమ్తో పాటు తలుపులు, కిటికీలకు సెన్సర్లతో అలారం ఏర్పాటు చేసుకోవాలి.
- ఇంటికి తాళం వేసిన తర్వాత తలుపులు కనిపించకుండా పరదా వేసుకోవాలి.
- ఇంట్లో ఒక లైటు వెలిగేలా చూసుకోవాలి.
- సొంతూరు, విహార యాత్రలకు వెళ్లే విషయాన్ని సోషల్ మీడియాలో షేర్ చేయొద్దు.
- కుటుంబ సమేతంగా స్వగ్రామాలకు వెళితే తప్పనిసరిగా స్థానిక పోలీస్స్టేషన్లో సమాచారం అందించాలి.
- అపార్ట్మెంట్లలో భద్రతా సిబ్బంది ఉండాలి.
- కొత్తవారి రాకపోకల రికార్డుకు రిజిస్టర్ నిర్వహించేలా వాచ్మెన్ను అప్రమత్తం చేయాలి.
- అనుమానం వస్తే డయల్ 100కు ఫోన్ చేయాలి.
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