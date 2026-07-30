అవసరమైతేనే బయటకు రండి - భారీ వర్షాల వేళ సైబరాబాద్ పోలీసుల అడ్వైజ్
భారీ వర్షాల హెచ్చరికల దృష్ట్యా సైబరాబాద్ ట్రాఫిక్ పోలీసుల సూచనలు - కంపెనీలు, సంస్థలు సాధ్యమైనచోట వర్క్ ఫ్రం హోమ్ అమలుకు సూచనలు - అవసరమైతే తప్ప ప్రజలు బయటకు రావద్దని పోలీసుల సూచన
Published : July 30, 2026 at 1:50 PM IST|
Updated : July 30, 2026 at 2:11 PM IST
Rains in Hyderabad : తెలంగాణ రాష్ట్రంలో అతి భారీ వర్షాలు కురుస్తాయని హైదరాబాద్ వాతావరణ కేంద్రం ప్రకటించింది. రాష్ట్రవ్యాప్తంగా వర్షాలు విస్తారంగా కురుస్తున్నాయి. హైదరాబాద్లో సైతం వర్షం భారీగా కురుస్తోంది.
అవసరమైతేనే బయటకు రండి : భారీ వర్షాల హెచ్చరికల దృష్ట్యా సైబరాబాద్ ట్రాఫిక్ పోలీసులు పలు సూచనలు చేశారు. సంస్థలు, కంపెనీలు, సాధ్యమైనచోట వర్క్ఫ్రంహోం అమలు చేయాలని తెలిపారు. మధ్యాహ్నం 2 గంటల నుంచి ఉద్యోగులకు విడతలవారీగా ముందస్తు లాగౌట్ చేయాలని కోరారు. లాగౌట్ టైంని పోలీసులకు ఈ మెయిల్ ద్వారా తెలపాలని సూచించారు. దీనివల్ల ట్రాఫిక్ రద్దీ, అత్యవసర సేవలకు ఆటంకం లేకుండా ఉంటుందని పేర్కొన్నారు. అవసరమైతేనే ప్రజలు బయటకు రావద్దని సైబరాబాద్ ట్రాఫిక్ పోలీసులు సూచించారు.