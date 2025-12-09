ETV Bharat / state

హైదరాబాద్​కు మెస్సీ మేనియా - ఉప్పల్​ మ్యాచ్​కు ఇప్పటికే 30వేల టికెట్లు విక్రయం

ఈ నెల 13న హైదరాబాద్​కు రానున్న ఫుట్​బాల్​ దిగ్గజం మెస్సీ - ఇప్పటికే 30 వేల టికెట్లు విక్రయించినట్లు తెలిపిన నిర్వాహకులు - సీఎం రేవంత్​ రెడ్డితో ఫుట్​బాల్​ మ్యాచ్​ ఆడనున్న మెస్సీ

LIONEL MESSI HYDERABAD TOUR
G.O.A.T TOUR IN HYDERABAD (ETV)
author img

By ETV Bharat Telangana Team

Published : December 9, 2025 at 7:13 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

The G.O.A.T India Tour 2025 Details : ఈ నెల 13న హైదరాబాద్​లోని ఉప్పల్ స్టేడియంలో జరగబోయే ది గోట్​ మెస్సీ టూర్​కి సంబంధించి అన్ని ఏర్పాట్లు పూర్తయ్యాయని అడ్వైజర్ పార్వతి రెడ్డి తెలిపారు. 13న సాయంత్రం 5 గంటల నుంచి 7 గంటల వరకు అద్భుతమైన మ్యూజికల్​ కాన్సెర్ట్ ఉంటుందని వెల్లడించారు. 7 గంటలకు చిన్నారులకు మెస్సీ ఫుట్​బాల్ ట్రైనింగ్ ఇస్తారని చెప్పారు. ఈవెంట్​కు రావాలనుకునేవారు ఆన్​లైన్​ ద్వారా టికెట్లు బుక్​ చేసుకోవచ్చని తెలిపారు.

మెస్సీ మ్యాచ్​కు ఇప్పటికే 30 వేల టికెట్ల విక్రయం : అనంతరం లియోనల్ మెస్సీతో కలిసి ముఖ్యమంత్రి రేవంత్ రెడ్డి ఇతర స్టార్ ప్లేయర్లు మ్యాచ్​ ఆడతారని తెలిపారు. మ్యూజిక్ కాన్సెర్ట్​లో​ ఇక్కడి ఫ్లేవర్ ఉండేలా హైదరాబాదీ ర్యాప్​ సాంగ్స్​తో ప్రత్యేక కార్యక్రమం ఉంటుందని పేర్కొన్నారు. ఇప్పటికే 30 వేలకు పైగా టికెట్లు అమ్ముడుపోయాయని, ప్రతిఒక్కరూ క్షేమంగా వచ్చి మ్యాచ్​ చూసి వెళ్లాలని చెబుతున్న గోట్‌ ఈవెంట్ సలహాదారు పార్వతి రెడ్డితో ఈటీవీ భారత్ ముఖాముఖి.

హైదరాబాద్​కు ఫుట్​బాల్​ దిగ్గజం లియోనల్ మెస్సీ - ఉప్పల్​ స్టేడియంలో మ్యూజిక్ కాన్సెర్ట్ (ETV)

తెలంగాణ రైజింగ్ పేరిట నిర్వహిస్తున్న డాక్యుమెంట్ విజన్-2047లో భాగంగా క్రీడలను ప్రోత్సహించేందుకు రాష్ట్ర ప్రభుత్వం పలు కీలక ఒప్పందాలను చేసుకుంటుంది. ఇందులో భాగంగా డిసెంబర్​ 13నాడు గోట్​ మెస్సీ టూర్​ హైదరాబాద్​లో జరగనుంది. మెస్సీ ఆ రోజే ఇక్కడికి వస్తారని, ఫుట్​బాల్​ మ్యాచ్​ గంటపాటు ఉప్పల్​ స్టేడియంలో ఉంటుందని గోట్​ టూర్ సలహాదారు పార్వతి రెడ్డి తెలిపారు.

సీఎం ఫుట్​బాల్​ గేమ్​తో వైరల్​ అయ్యారు : సాయంత్రం 5 గంటలకు ది గోట్​ కార్యక్రమం ప్రారంభమవుతుందని, 7 గంటలకు మెస్సీ వచ్చి టాలెంటెడ్​ పిల్లలకు ఫుట్​బాల్​ క్లినిక్​ నిర్వహిస్తారని పార్వతి చెప్పారు. అనంతరం రెండు జట్ల మధ్య మ్యాచ్​ ఉంటుందని, సీఎం రేవంత్​ రెడ్డి కూడా మ్యాచ్​లో పాల్గొంటారన్నారు. ఆయన స్వయంగా ఫుట్​బాల్​ ప్లేయర్. ఈ మధ్యలో ఈ ఆటను చాలా ప్రమోట్ చేశారని సంతోషం వ్యక్తం చేశారు. జాతీయ స్థాయిలో ఈ 15 రోజుల్లో ఆయన బాగా వైరల్​ అయ్యారని, క్రీడల్లో చాలా ఫిట్​, అంతేకాకుండా రేవంత్ రెడ్డికి ఈ ఆట చాలా ఇష్టమన్నారు.

స్టార్లు పాల్గొంటారు : లియోనల్​ మెస్సీతో జరిగే గోట్​ ఈవెంట్​లో పాల్గొనాలని సీఎం రేవంత్​ రెడ్డిని ఆహ్వానించినట్లు పార్వతి రెడ్డి వెల్లడించారు. ఆయన ఒక ప్రజాప్రతినిధి. అలాంటి వ్యక్తి క్రమశిక్షణ, ఫిట్​నెస్​తో చేసే ఈ గొప్ప కార్యక్రమం పిల్లలకు ఎక్కువగా చేరుతుందన్నారు. ఈ కారణం చేత ఆయనే తమకు ప్రచారకర్త అని అభివర్ణించారు. ఇందులో అంతర్జాతీయ స్థాయిలో ఉండే స్టార్లు పాల్గొంటారని, దానికి సంబంధించిన వివారాలు త్వరలోనే ప్రెస్​మీట్​లో వెల్లడిస్తామన్నారు. స్టార్లు ఎవరు వస్తారనే దానిపై సర్​ప్రైజ్​ ఉందని చెప్పారు. మన తెలంగాణ నుంచి బ్రాండ్​ అంబాసిడర్​గా సీఎం రేవంత్ రెడ్డి ఉన్నారని చెప్పారు.

"తెలంగాణ రైజింగ్​లో భాగంగా ఫుట్​బాల్​ ఆటను ప్రమోట్ చేయడానికి మెస్సీ రావడం గొప్ప అవకాశం. ఇది అంతర్జాతీయ స్థాయిలో నిర్వహించే ఈవెంట్. మెస్సీ యూనిసెఫ్​లో ఒక భాగం. యూనిసెఫ్​ అనేది పిల్లలకు సంబంధించిన అంశం. దీని ద్వారా అనేక రకాలుగా తెలంగాణకు అంతర్జాతీయ స్థాయిలో పేరొస్తుంది" -పార్వతి రెడ్డి, ది గోట్​ టూర్​ సలహాదారు

మెస్సీ పెనాల్టీ స్ట్రోక్ : మెస్సీ వచ్చే స్టేడియంలోకి వచ్చే ముందు 2 గంటల పాటు సంగీత విభావరి​ ఉండబోతుందని పార్వతి తెలిపారు. హైదరాబాద్​ కల్చర్​ను ఇంటర్నేషనల్​ స్థాయిలో పెట్టాలని నగరానికి చెందిన ఒక యంగ్​ ర్యాపర్​తో స్టార్ట్​ చేస్తున్నట్లు తెలిపారు. అనంతరం మరో ముగ్గురు సింగర్లు ఉంటారన్నారు. మెస్సీ ఉద్దేశం ఫుట్​బాల్​ను ప్రచారం చేయడమని దాని ద్వారా పిల్లల ఆరోగ్యం, ఫిట్​నెస్​, గ్రోత్​ అనేది ఉంటుందని తెలిపారు. మెస్సీ పరేడ్ చేయడంతో పాటు పెనాల్టీ స్ట్రోక్​ కూడా ప్రదర్శిస్తారని తెలిపారు. చివరగా మ్యాచ్​లో విజయం సాధించిన జట్టుకు గోట్​ కప్​ను మెస్సీ అందజేస్తారని, అందులో ముఖ్యమంత్రి రేవంత్​ కూడా ఉంటారని పార్వతి రెడ్డి పేర్కొన్నారు.

200 మంది సిబ్బందితో హైదరాబాద్‌కు మెస్సీ - 13న రాత్రి 7 గంటల నుంచి మ్యాచ్

మెస్సీతో మ్యాచ్ కోసం రేవంత్​ రెడ్డి ఫుట్​బాల్​ ప్రాక్టీస్

TAGGED:

GOAT INDIA TOUR 2025
MESSI FOOTBALL MATCH UPPAL STADIUM
CM REVANTH REDDY FOOT BALL MATCH
THE GOAT TOUR ADVISER PARVATHI
LIONEL MESSI HYDERABAD TOUR

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.