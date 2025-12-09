హైదరాబాద్కు మెస్సీ మేనియా - ఉప్పల్ మ్యాచ్కు ఇప్పటికే 30వేల టికెట్లు విక్రయం
ఈ నెల 13న హైదరాబాద్కు రానున్న ఫుట్బాల్ దిగ్గజం మెస్సీ - ఇప్పటికే 30 వేల టికెట్లు విక్రయించినట్లు తెలిపిన నిర్వాహకులు - సీఎం రేవంత్ రెడ్డితో ఫుట్బాల్ మ్యాచ్ ఆడనున్న మెస్సీ
Published : December 9, 2025 at 7:13 PM IST
The G.O.A.T India Tour 2025 Details : ఈ నెల 13న హైదరాబాద్లోని ఉప్పల్ స్టేడియంలో జరగబోయే ది గోట్ మెస్సీ టూర్కి సంబంధించి అన్ని ఏర్పాట్లు పూర్తయ్యాయని అడ్వైజర్ పార్వతి రెడ్డి తెలిపారు. 13న సాయంత్రం 5 గంటల నుంచి 7 గంటల వరకు అద్భుతమైన మ్యూజికల్ కాన్సెర్ట్ ఉంటుందని వెల్లడించారు. 7 గంటలకు చిన్నారులకు మెస్సీ ఫుట్బాల్ ట్రైనింగ్ ఇస్తారని చెప్పారు. ఈవెంట్కు రావాలనుకునేవారు ఆన్లైన్ ద్వారా టికెట్లు బుక్ చేసుకోవచ్చని తెలిపారు.
మెస్సీ మ్యాచ్కు ఇప్పటికే 30 వేల టికెట్ల విక్రయం : అనంతరం లియోనల్ మెస్సీతో కలిసి ముఖ్యమంత్రి రేవంత్ రెడ్డి ఇతర స్టార్ ప్లేయర్లు మ్యాచ్ ఆడతారని తెలిపారు. మ్యూజిక్ కాన్సెర్ట్లో ఇక్కడి ఫ్లేవర్ ఉండేలా హైదరాబాదీ ర్యాప్ సాంగ్స్తో ప్రత్యేక కార్యక్రమం ఉంటుందని పేర్కొన్నారు. ఇప్పటికే 30 వేలకు పైగా టికెట్లు అమ్ముడుపోయాయని, ప్రతిఒక్కరూ క్షేమంగా వచ్చి మ్యాచ్ చూసి వెళ్లాలని చెబుతున్న గోట్ ఈవెంట్ సలహాదారు పార్వతి రెడ్డితో ఈటీవీ భారత్ ముఖాముఖి.
తెలంగాణ రైజింగ్ పేరిట నిర్వహిస్తున్న డాక్యుమెంట్ విజన్-2047లో భాగంగా క్రీడలను ప్రోత్సహించేందుకు రాష్ట్ర ప్రభుత్వం పలు కీలక ఒప్పందాలను చేసుకుంటుంది. ఇందులో భాగంగా డిసెంబర్ 13నాడు గోట్ మెస్సీ టూర్ హైదరాబాద్లో జరగనుంది. మెస్సీ ఆ రోజే ఇక్కడికి వస్తారని, ఫుట్బాల్ మ్యాచ్ గంటపాటు ఉప్పల్ స్టేడియంలో ఉంటుందని గోట్ టూర్ సలహాదారు పార్వతి రెడ్డి తెలిపారు.
సీఎం ఫుట్బాల్ గేమ్తో వైరల్ అయ్యారు : సాయంత్రం 5 గంటలకు ది గోట్ కార్యక్రమం ప్రారంభమవుతుందని, 7 గంటలకు మెస్సీ వచ్చి టాలెంటెడ్ పిల్లలకు ఫుట్బాల్ క్లినిక్ నిర్వహిస్తారని పార్వతి చెప్పారు. అనంతరం రెండు జట్ల మధ్య మ్యాచ్ ఉంటుందని, సీఎం రేవంత్ రెడ్డి కూడా మ్యాచ్లో పాల్గొంటారన్నారు. ఆయన స్వయంగా ఫుట్బాల్ ప్లేయర్. ఈ మధ్యలో ఈ ఆటను చాలా ప్రమోట్ చేశారని సంతోషం వ్యక్తం చేశారు. జాతీయ స్థాయిలో ఈ 15 రోజుల్లో ఆయన బాగా వైరల్ అయ్యారని, క్రీడల్లో చాలా ఫిట్, అంతేకాకుండా రేవంత్ రెడ్డికి ఈ ఆట చాలా ఇష్టమన్నారు.
స్టార్లు పాల్గొంటారు : లియోనల్ మెస్సీతో జరిగే గోట్ ఈవెంట్లో పాల్గొనాలని సీఎం రేవంత్ రెడ్డిని ఆహ్వానించినట్లు పార్వతి రెడ్డి వెల్లడించారు. ఆయన ఒక ప్రజాప్రతినిధి. అలాంటి వ్యక్తి క్రమశిక్షణ, ఫిట్నెస్తో చేసే ఈ గొప్ప కార్యక్రమం పిల్లలకు ఎక్కువగా చేరుతుందన్నారు. ఈ కారణం చేత ఆయనే తమకు ప్రచారకర్త అని అభివర్ణించారు. ఇందులో అంతర్జాతీయ స్థాయిలో ఉండే స్టార్లు పాల్గొంటారని, దానికి సంబంధించిన వివారాలు త్వరలోనే ప్రెస్మీట్లో వెల్లడిస్తామన్నారు. స్టార్లు ఎవరు వస్తారనే దానిపై సర్ప్రైజ్ ఉందని చెప్పారు. మన తెలంగాణ నుంచి బ్రాండ్ అంబాసిడర్గా సీఎం రేవంత్ రెడ్డి ఉన్నారని చెప్పారు.
"తెలంగాణ రైజింగ్లో భాగంగా ఫుట్బాల్ ఆటను ప్రమోట్ చేయడానికి మెస్సీ రావడం గొప్ప అవకాశం. ఇది అంతర్జాతీయ స్థాయిలో నిర్వహించే ఈవెంట్. మెస్సీ యూనిసెఫ్లో ఒక భాగం. యూనిసెఫ్ అనేది పిల్లలకు సంబంధించిన అంశం. దీని ద్వారా అనేక రకాలుగా తెలంగాణకు అంతర్జాతీయ స్థాయిలో పేరొస్తుంది" -పార్వతి రెడ్డి, ది గోట్ టూర్ సలహాదారు
మెస్సీ పెనాల్టీ స్ట్రోక్ : మెస్సీ వచ్చే స్టేడియంలోకి వచ్చే ముందు 2 గంటల పాటు సంగీత విభావరి ఉండబోతుందని పార్వతి తెలిపారు. హైదరాబాద్ కల్చర్ను ఇంటర్నేషనల్ స్థాయిలో పెట్టాలని నగరానికి చెందిన ఒక యంగ్ ర్యాపర్తో స్టార్ట్ చేస్తున్నట్లు తెలిపారు. అనంతరం మరో ముగ్గురు సింగర్లు ఉంటారన్నారు. మెస్సీ ఉద్దేశం ఫుట్బాల్ను ప్రచారం చేయడమని దాని ద్వారా పిల్లల ఆరోగ్యం, ఫిట్నెస్, గ్రోత్ అనేది ఉంటుందని తెలిపారు. మెస్సీ పరేడ్ చేయడంతో పాటు పెనాల్టీ స్ట్రోక్ కూడా ప్రదర్శిస్తారని తెలిపారు. చివరగా మ్యాచ్లో విజయం సాధించిన జట్టుకు గోట్ కప్ను మెస్సీ అందజేస్తారని, అందులో ముఖ్యమంత్రి రేవంత్ కూడా ఉంటారని పార్వతి రెడ్డి పేర్కొన్నారు.
200 మంది సిబ్బందితో హైదరాబాద్కు మెస్సీ - 13న రాత్రి 7 గంటల నుంచి మ్యాచ్