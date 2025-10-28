ETV Bharat / state

చదివింది టెన్త్ క్లాస్​, కానీ ట్రేడింగ్​ పేరుతో రూ.400 కోట్లు వసూళ్లు - కొలిక్కి వచ్చిన అద్విక కేసు దర్యాప్తు!

అధిక వడ్డీల పేరిట ఎర - ఏకకాలంలో తొమ్మిది చోట్ల సోదాలు - ఆదిత్య, సుజాత, పలువురు ఏజెంట్ల అరెస్టు

Advika Trading Company Fraud Case Updates in Vijayawada
Advika Trading Company Fraud Case Updates in Vijayawada (Eenadu)
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : October 28, 2025 at 10:24 AM IST

2 Min Read
Advika Trading Company Fraud Case in Vijayawada: అతడు ‘‘చదివింది పదో తరగతే. కానీ ట్రేడింగ్‌ పేరుతో సొంతంగా కంపెనీలు పెట్టాడు. డిపాజిటర్లను రూ.వందల కోట్లలో మోసం చేశాడు. పెట్టుబడి పెట్టే వారిని, ఏజెంట్లను నమ్మించేందుకు విదేశీ ట్రిప్పులు, ఫైవ్​ స్టార్ హోటల్‌లో స్టే చేస్తూ, భారీగా ఫంక్షన్లు చేశాడు. వెరసి రూ.400 కోట్లు డిపాజిట్లు వసూలు చేశాడు. విలాస జీవితం గాడి తప్పడంతో చేసేది ఏమి లేక డబ్బులు సర్దుబాటు చేయలేక చేతులెత్తేశాడు.’’

విజయవాడ కేంద్రంగా నాలుగు నెలల క్రితం తేలిన అద్విక ట్రేడింగ్‌ మోసం కేసు దర్యాప్తు కొలిక్కి వచ్చింది. సోమవారం హైదరాబాద్, ఆంధ్రప్రదేశ్‌లోని పలు ప్రాంతాల్లో ప్రత్యేక బృందాలు ఏజెంట్ల నివాసాల్లో సోదాలు చేశాయి. సంస్థ యజమాని ఆదిత్య, అతని భార్య సుజాత, మరో 8 మంది ఏజెంట్ల అరెస్టు వివరాలను ఒకటి, రెండు రోజుల్లో వెల్లడించనున్నారు.’’

అధిక వడ్డీల పేరిట ఎర: ఏలూరు జిల్లాకు చెందిన ఆదిత్య హైదరాబాద్‌లో స్థిర పడ్డాడు. టెన్త్ వరకు చదివాడు. విజయవాడ వచ్చి ఓ ప్రైవేటు బీమా సంస్థలో ఏజెంట్‌ చేరాడు. అదే సంస్థలోని ఏజెంట్‌ అయిన పెనమలూరు యువతి సుజాతను వివాహం చేసుకున్నాడు. బీమా వ్యాపారంలో అనుభవం వచ్చాక 2022లో అద్విక ట్రేడింగ్‌ కంపెనీ పెట్టాడు. రూ.లక్ష పెట్టుబడి పెడితే, నెలకు ఆరు శాతం వడ్డీ ఇస్తామని నమ్మించాడు. వసూలు చేసిన సొమ్మును ట్రేడింగ్‌లో పెట్టి, లాభాల్లో వడ్డీ ఇస్తానని ఆశ పెట్టాడు. 62 మంది ఏజెంట్లను నియమించి ఆకర్షణీయ కమీషన్‌ ఆశ పెట్టాడు.

ఏలూరు, ఉమ్మడి కృష్ణా, గుంటూరు, ప్రకాశం జిల్లాల్లో పెద్ద ఎత్తున ఏజెంట్లను పెట్టి 1,500 మంది నుంచి రూ.400 కోట్లు వసూలు చేశాడు. కొన్నాళ్లే ట్రేడింగ్‌ చేసి మిగిలిన సొమ్మును వడ్డీ, ప్రోత్సాహకాలు ఇచ్చేందుకే రొటేషన్‌ చేశాడు. ఏజెంట్లకు అధిక కమీషన్లు ఇచ్చేందుకే ఉపయోగించాడు.

రూ.39 కోట్లకు లెక్కల్లేవు: అధిక వడ్డీ పేరుతో వసూలు చేసిన డిపాజిట్లలో రూ.260 కోట్లు తిరిగి చెల్లించినట్లు ఈ కేసు పై ఏర్పాటైన సిట్‌ తేల్చింది. ఇంకా 1,200 మందికి రూ.140 కోట్లు చెల్లించాలి. ఎక్కువ మొత్తం ఆడంబరాలకే ఖర్చు చేసినట్లు గుర్తించారు. అందరినీ నమ్మించేందుకు ఏడాదిన్నరపాటు విజయవాడ నోవాటెల్‌ హోటల్‌లో ఖరీదైన సూట్‌లో బస చేసి, నెలకు రూ.3 లక్షలు అద్దె చెల్లించాడు. రూ.39 కోట్లకు అసలు లెక్కలు లేవని వెల్లడైంది. మరోవైపు 32 మంది ఏజెంట్లు రూ.49 కోట్ల వరకు రావాల్సిన దాని కంటే ఎక్కువ లబ్ధి పొందినట్లు గుర్తించారు. 30 మంది ఏజెంట్లు రూ.9 కోట్ల వరకు నష్టపోయారు.

ఏకకాలంలో తొమ్మిది చోట్ల సోదాలు: సోమవారం హైదరాబాద్, విజయవాడ, ఒంగోలు, గుంటూరు, తదితర 9 ప్రాంతాల్లో ఏకకాలంలో ప్రధాన ఏజెంట్ల ఇళ్లల్లో పోలీసులు సోదాలు చేశారు. కొందరిని అదుపులోకి తీసుకున్నారు. విచారణలో రూ.100 కోట్ల విలువైన 55 ఆస్తులను గుర్తించారు.

వీటి అటాచ్‌ కోరుతూ ప్రభుత్వానికి లేఖ రాశారు. పలు బ్యాంకు అకౌంట్లలో రూ.3 కోట్లు ఫ్రీజ్‌ చేశారు. అలాగే బంగారు ఆభరణాలు కూడా స్వాధీనం చేసుకున్నారు. డిపాజిటర్లకు న్యాయం చేయడానికి, ప్రత్యేక కోర్టు ఏర్పాటు ప్రయత్నాలు జరుగుతున్నాయి. ఈ మేరకు ప్రభుత్వానికి ప్రతిపాదించనున్నారు. త్వరలో దీనిపై ఉత్తర్వులు వెలువడే వీలుంది.

